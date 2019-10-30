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Correlation table (Pearson) - индикатор для MetaTrader 4
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Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.
Есть возможность выделить цветом положительную, отрицательную корреляцию либо её отсутствие; изменить цвета, размер шрифта, ячеек таблицы.
Есть возможность отфильтровать символы по образцу.
Можно использовать начальный экран для предварительной фильтрации символов.
Внимание: отображается в основном окне, скрывая ценовой график и линейки!
Настройки:
Результат:
Trading Sessions Trade
Уровни торговой сессии.Month Week Day
Уровни месяца, недели, дня.
Close all orders by opposites
Два скрипта для закрытия всех ордеров встречнымиFiboGrid
Уровни Фибоначчи для следующего бара.