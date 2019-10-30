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Индикаторы

Correlation table (Pearson) - индикатор для MetaTrader 4

Igor Zakharov
Igor Zakharov

Igor Zakharov

4.3 (22)
9 кодов 739 комментариев
Просмотров:
4923
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.

Есть возможность выделить цветом положительную, отрицательную корреляцию либо её отсутствие; изменить цвета, размер шрифта, ячеек таблицы.

Есть возможность отфильтровать символы по образцу.

Можно использовать начальный экран для предварительной фильтрации символов.

Внимание: отображается в основном окне, скрывая ценовой график и линейки!

Настройки:

Результат:



    Trading Sessions Trade Trading Sessions Trade

    Уровни торговой сессии.

    Month Week Day Month Week Day

    Уровни месяца, недели, дня.

    Close all orders by opposites Close all orders by opposites

    Два скрипта для закрытия всех ордеров встречными

    FiboGrid FiboGrid

    Уровни Фибоначчи для следующего бара.