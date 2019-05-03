Multi signal panel

Принцип работы



Советник использует три индикатора: iFractals (Fractals), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Индикаторы берутся на пяти таймфреймах: M5, M30, H1, H6 и D1.

На текущем таймфрейме (текущий - это таймрейм символа на котором запущен советник, на рисунке ниже текущий таймфрейм равен M5) в момент рождения нового бара проверятся сигналы по каждому индикатору на пяти таймфреймах. Если на одном таймфрейме три индикатора показывают одинаковый сигнал - значит будет открыта позиция в направлении сигнала.

Любой кнопку можно отключить - для этого достаточно кликнуть по соответствующей кнопке. Отключив кнопку можно активировать торговый сигнал:





Для работы панели архив распаковать в папку Images.





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").