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Multi signal panel - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник использует три индикатора: iFractals (Fractals), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Индикаторы берутся на пяти таймфреймах: M5, M30, H1, H6 и D1.
На текущем таймфрейме (текущий - это таймрейм символа на котором запущен советник, на рисунке ниже текущий таймфрейм равен M5) в момент рождения нового бара проверятся сигналы по каждому индикатору на пяти таймфреймах. Если на одном таймфрейме три индикатора показывают одинаковый сигнал - значит будет открыта позиция в направлении сигнала.
Любой кнопку можно отключить - для этого достаточно кликнуть по соответствующей кнопке. Отключив кнопку можно активировать торговый сигнал:
Для работы панели архив распаковать в папку Images.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Шаблон класса, реализующий работу со связанным спискомСистема линейных алгебраических уравнений на каждом баре
Индикатор на два окна на примере решения системы линейных алгебраических уравнений любой размерности
Торговая стратегия на отскок уровня дняTrend Line SL TP
Помощник в торговле: перенос (трейлинг) Стоп лосс и Тейк Профит по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая Линия)