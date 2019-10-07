В указанное время начинаем закрывать позиции и удалять отложенные ордера

Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления.

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Pure Fractals". Выбор вида торговли: открытие по рынку, отложенные limit или отложенные stop ордера

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх и вниз от текущей цены.