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Pure Fractals - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает более строгий Фрактал: максимумы и минимумы цен строго последовательны:
Рис. 1. Индикатор
Lock Loss
Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления.Close on time
В указанное время начинаем закрывать позиции и удалять отложенные ордера
Pure Fractals EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Pure Fractals". Выбор вида торговли: открытие по рынку, отложенные limit или отложенные stop ордераPending orders UP DOWN
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх и вниз от текущей цены.