CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Pure Fractals - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4103
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает более строгий Фрактал: максимумы и минимумы цен строго последовательны:

Pure Fractals

Рис. 1. Индикатор


    Lock Loss Lock Loss

    Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления.

    Close on time Close on time

    В указанное время начинаем закрывать позиции и удалять отложенные ордера

    Pure Fractals EA Pure Fractals EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Pure Fractals". Выбор вида торговли: открытие по рынку, отложенные limit или отложенные stop ордера

    Pending orders UP DOWN Pending orders UP DOWN

    Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх и вниз от текущей цены.