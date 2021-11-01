Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 14
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Это уже функционирует? Просто сейчас выполняю работу, и появилась необходимость в доплате.
Можете прислать скрин как это сделать?
Да, конечно
Да, конечно
Спасибо.
А есть ли какие то ограничения на увеличение бюджета?
Минимальная планка повышения?
Спасибо за сообщение. Исправили и выложили вчера - должно работать теперь. Проверьте, пожалуйста.
Да, со вчерашнего дня получаю уведомления обо всех шагах. Спасибо!
На шаге "Согласование ТЗ" в полях "Бюджет" и "Сроки" по умолчанию стоят не те цифры, которые вводил заказчик
Практика показывает что заказчик не ожидает такой подлянки, он уверен что раз исполнитель не возразил знач со стоимостью/сроками уже разобрались, поэтому просто цепляет файл ТЗ и клацает квадратик "продолжить"
За 3 дня уже двое об это место споткнулись. Исправьте, пожалуйста - поставьте по умолчанию значения которые вводил заказчик. Или исполнитель - ещё лучше :) Или уж оставьте пустыми - пустые форма не пропустит (да??), заказчик обратит внимание, заполнит правильными цифрами
Добавили уже...
был здесь 2018.04.05 в обсуждении заявки
и
я получаю от него же сегодня сообщения 2018.04.11
Не работает так как надо.
Группа "Отклоненные" и группа "Кандидаты" должны иметь свои названия, я сразу не нашел эти группы - всё сливается.