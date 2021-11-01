Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 14

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Evgeny Belyaev:

Это уже функционирует? Просто сейчас выполняю работу, и появилась необходимость в доплате.

Можете прислать скрин как это сделать?

Да, конечно

 
Rashid Umarov:

Да, конечно

Спасибо.

 

А есть ли какие то ограничения на увеличение бюджета?

Минимальная планка повышения?

 
Не закладывали минимальное значение
 
Rashid Umarov:

Спасибо за сообщение. Исправили и выложили вчера - должно работать теперь. Проверьте, пожалуйста.

Да, со вчерашнего дня получаю уведомления обо всех шагах. Спасибо!

 
Да, вижу, что пожелания фрилансеров учитываются, спасибо!
Ещё из пожеланий: в мобильной версии фриланса неудобно возвращаться к шапке сайта, т.к. граница между шапкой и окном прокрутки с сообщениями всего несколько пикселей.
Возможно ли в десктопной версии перенести все виджеты справа в левую часть? Тем самым бы увеличилось рабочее пространство диалога с заказчиком.
 

На шаге "Согласование ТЗ" в полях "Бюджет" и "Сроки" по умолчанию стоят не те цифры, которые вводил заказчик


Практика показывает что заказчик не ожидает такой подлянки, он уверен что раз исполнитель не возразил знач со стоимостью/сроками уже разобрались, поэтому просто цепляет файл ТЗ и клацает квадратик "продолжить"

За 3 дня уже двое об это место споткнулись. Исправьте, пожалуйста - поставьте по умолчанию значения которые вводил заказчик. Или исполнитель - ещё лучше :) Или уж оставьте пустыми - пустые форма не пропустит (да??), заказчик обратит внимание, заполнит правильными цифрами

 
Shukurjon Beknazarov:

Добавили уже...


был здесь 2018.04.05    в обсуждении заявки

и

я получаю от него же сегодня сообщения  2018.04.11

Не работает так как надо.

 

Группа "Отклоненные" и группа "Кандидаты" должны иметь свои названия, я сразу не нашел эти группы - всё сливается.

 
Добрый день, дизайн фриланса изменился, теперь при заказе не видно ника исполнителя, и соответственно не видно отзывов про него, это недоработка, или я что-то не понимаю, надо как-то решит этот вопрос
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