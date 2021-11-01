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Исполнитель платит комиссию от стоимости заказа - не заказчик.
Речь идет об арбитраже - зачем выдираете из контекста?
Ниже я написал, что заказчик и исполнитель фактически оплачивают услуги сервиса при сдаче работы.
Вот это справедливый подход. Приятно, что опытный человек это понимает.
Так сейчас только заказчик и платит по факту - почему Вы это считаете справедливым
Повторюсь - не я считаю, а все стороны, в т.ч. заказчик. Для остальных случаев, когда кто-то так не считает, арбитраж никто не отменял.
Речь идет об арбитраже - зачем выдираете из контекста?
Ниже я написал, что заказчик и исполнитель фактически оплачивают услуги сервиса при сдаче работы.
Но при арбитраже исполнитель оплачивает своей репутацией в сервисе - на его счёт записывается арбитраж. Для исполнителя это всё же имеет значение - репутация = кол-во заказов.
Но при арбитраже исполнитель оплачивает своей репутацией в сервисе - на его счёт записывается арбитраж. Для исполнителя это всё же имеет значение - репутация = кол-во заказов.
Вы хотите сказать, что Заказчик платит сервису MQ, что б тот нанес вред деловой репутации Исполнителя? А на мой взгляд, как раз информация об арбитраже нужна в первую очередь MQ, что б улучшать сервис и оставлять хорошие впечатления от работы с ним у Заказчика. Речь то идет об использовании сервиса обеими сторонами, да и Исполнитель может оставить любой отзыв на Заказчика, за что он почему то не платит отдельно...
И, Вы знаете хорошего Исполнителя без арбитража? Без изучения причины арбитража выводы делать нельзя(за редким исключением, когда арбитраж более половины заказов), а эта причина скрыта от Заказчика.
Вы хотите сказать, что Заказчик платит сервису MQ, что б тот нанес вред деловой репутации Исполнителя? А на мой взгляд, как раз информация об арбитраже нужна в первую очередь MQ, что б улучшать сервис и оставлять хорошие впечатления от работы с ним у Заказчика. Речь то идет об использовании сервиса обеими сторонами, да и Исполнитель может оставить любой отзыв на Заказчика, за что он почему то не платит отдельно...
И, Вы знаете хорошего Исполнителя без арбитража? Без изучения причины арбитража выводы делать нельзя(за редким исключением, когда арбитраж более половины заказов), а эта причина скрыта от Заказчика.
Откуда ж такие выводы можно сделать? Из моих слов, что при арбитраже исполнитель теряет в репутации?
Охох...
Так а вы многих заказчиков знаете, которые хотят разобраться в причинах арбитража?
Уж если посмотреть как люди толпами подключаются к сигналам - не потому, что сигнал хороший, а потому, что там много подписчиков, то понятна статистика поведения и умозаключения большинства пользователей - много народу - хорошо. Аналогично - много арбитража - плохо. Поэтому исполнитель и не заинтересован в увеличении количества арбитражных работ - он платит за арбитраж своей репутацией (потому, что очень мало, кто захочет разбираться, а просто будет ведом количественным показателем), а репутация исполнителя - она подороже средней комиссии по сервису за одну работу.
Откуда ж такие выводы можно сделать? Из моих слов, что при арбитраже исполнитель теряет в репутации?
Охох...
Так а вы многих заказчиков знаете, которые хотят разобраться в причинах арбитража?
Уж если посмотреть как люди толпами подключаются к сигналам - не потому, что сигнал хороший, а потому, что там много подписчиков, то понятна статистика поведения и умозаключения большинства пользователей - много народу - хорошо. Аналогично - много арбитража - плохо. Поэтому исполнитель и не заинтересован в увеличении количества арбитражных работ - он платит за арбитраж своей репутацией (потому, что очень мало, кто захочет разбираться, а просто будет ведом количественным показателем), а репутация исполнителя - она подороже средней комиссии по сервису за одну работу.
Вы понимаете, что у Заказчика утекают деньги и время, и ему не важно по факту, чем дальше будет заниматься бывший Исполнитель. Все эти социальные "лайки/дизлайки" не делают Заказчика счастливей, а лишь наносят вред его средствам и времени. Иначе нужно говорить, что раз Заказчик оставил положительный отзыв, то надо у Исполнителя срочно списать средства, это же принесет ему в будущем доход из-за эффекта толпы.
Вы понимаете, что у Заказчика утекают деньги и время, и ему не важно по факту, чем дальше будет заниматься бывший Исполнитель. Все эти социальные "лайки/дизлайки" не делают Заказчика счастливей, а лишь наносят вред его средствам и времени. Иначе нужно говорить, что раз Заказчик оставил положительный отзыв, то надо у Исполнителя срочно списать средства, это же принесет ему в будущем доход из-за эффекта толпы.
Популизм.
Не интересно.
Популизм.
Не интересно.
Проекция - чаще смотрите в зеркало своей души.
Проекция - чаще смотрите в зеркало.
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