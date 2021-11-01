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Artyom Trishkin:

Исполнитель платит комиссию от стоимости заказа - не заказчик.

Речь идет об арбитраже - зачем выдираете из контекста?

Ниже я написал, что заказчик и исполнитель фактически оплачивают услуги сервиса при сдаче работы.

 
Alexander Puzanov:
Если морозить на счёту исполнителя 10% от цены работы, кто-то не будет набирать работы пачками без шансов их исполнить - это доп фильтр по качеству #1. Если арбитраж не в пользу исполнителя эти 10% снимать с него, не с заказчика - это доп фильтр по качеству #2. Если будет кнопка "расторжение по согласию сторон" - по 5% с каждого

Вот это справедливый подход. Приятно, что опытный человек это понимает.

 
Aleksey Vyazmikin:

Так сейчас только заказчик и платит по факту - почему Вы это считаете справедливым

Повторюсь - не я считаю, а все стороны, в т.ч. заказчик. Для остальных случаев, когда кто-то так не считает, арбитраж никто не отменял.

 
Aleksey Vyazmikin:

Речь идет об арбитраже - зачем выдираете из контекста?

Ниже я написал, что заказчик и исполнитель фактически оплачивают услуги сервиса при сдаче работы.

Но при арбитраже исполнитель оплачивает своей репутацией в сервисе - на его счёт записывается арбитраж. Для исполнителя это всё же имеет значение - репутация = кол-во заказов.

 
Artyom Trishkin:

Но при арбитраже исполнитель оплачивает своей репутацией в сервисе - на его счёт записывается арбитраж. Для исполнителя это всё же имеет значение - репутация = кол-во заказов.

Вы хотите сказать, что Заказчик платит сервису MQ, что б тот нанес вред деловой репутации Исполнителя? А на мой взгляд, как раз информация об арбитраже нужна в первую очередь MQ, что б улучшать сервис и оставлять хорошие впечатления от работы с ним у Заказчика. Речь то идет об использовании сервиса обеими сторонами, да и Исполнитель может оставить любой отзыв на Заказчика, за что он почему то не платит отдельно...

И, Вы знаете хорошего Исполнителя без арбитража? Без изучения причины арбитража выводы делать нельзя(за редким исключением, когда арбитраж более половины заказов), а эта причина скрыта от Заказчика.

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы хотите сказать, что Заказчик платит сервису MQ, что б тот нанес вред деловой репутации Исполнителя? А на мой взгляд, как раз информация об арбитраже нужна в первую очередь MQ, что б улучшать сервис и оставлять хорошие впечатления от работы с ним у Заказчика. Речь то идет об использовании сервиса обеими сторонами, да и Исполнитель может оставить любой отзыв на Заказчика, за что он почему то не платит отдельно...

И, Вы знаете хорошего Исполнителя без арбитража? Без изучения причины арбитража выводы делать нельзя(за редким исключением, когда арбитраж более половины заказов), а эта причина скрыта от Заказчика.

Откуда ж такие выводы можно сделать? Из моих слов, что при арбитраже исполнитель теряет в репутации?

Охох...

Так а вы многих заказчиков знаете, которые хотят разобраться в причинах арбитража?

Уж если посмотреть как люди толпами подключаются к сигналам - не потому, что сигнал хороший, а потому, что там много подписчиков, то понятна статистика поведения и умозаключения большинства пользователей - много народу - хорошо. Аналогично - много арбитража - плохо. Поэтому исполнитель и не заинтересован в увеличении количества арбитражных работ - он платит за арбитраж своей репутацией (потому, что очень мало, кто захочет разбираться, а просто будет ведом количественным показателем), а репутация исполнителя - она подороже средней комиссии по сервису за одну работу.

 
Artyom Trishkin:

Откуда ж такие выводы можно сделать? Из моих слов, что при арбитраже исполнитель теряет в репутации?

Охох...

Так а вы многих заказчиков знаете, которые хотят разобраться в причинах арбитража?

Уж если посмотреть как люди толпами подключаются к сигналам - не потому, что сигнал хороший, а потому, что там много подписчиков, то понятна статистика поведения и умозаключения большинства пользователей - много народу - хорошо. Аналогично - много арбитража - плохо. Поэтому исполнитель и не заинтересован в увеличении количества арбитражных работ - он платит за арбитраж своей репутацией (потому, что очень мало, кто захочет разбираться, а просто будет ведом количественным показателем), а репутация исполнителя - она подороже средней комиссии по сервису за одну работу.

Вы понимаете, что у Заказчика утекают деньги и время, и ему не важно по факту, чем дальше будет заниматься бывший Исполнитель. Все эти социальные "лайки/дизлайки" не делают Заказчика счастливей, а лишь наносят вред его средствам и времени. Иначе нужно говорить, что раз Заказчик оставил положительный отзыв, то надо у Исполнителя срочно списать средства, это же принесет ему в будущем доход из-за эффекта толпы.

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы понимаете, что у Заказчика утекают деньги и время, и ему не важно по факту, чем дальше будет заниматься бывший Исполнитель. Все эти социальные "лайки/дизлайки" не делают Заказчика счастливей, а лишь наносят вред его средствам и времени. Иначе нужно говорить, что раз Заказчик оставил положительный отзыв, то надо у Исполнителя срочно списать средства, это же принесет ему в будущем доход из-за эффекта толпы.

Популизм.

Не интересно.

 
Artyom Trishkin:

Популизм.

Не интересно.

Проекция - чаще смотрите в зеркало своей души.

 
Aleksey Vyazmikin:

Проекция - чаще смотрите в зеркало.

Пытаться оскорбить - последний аргумент у достойного собеседника.

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