Как избавиться от глюка в сообщениях в MetaTrader4?

Новый комментарий
 

В MetaTrader4 уже второй день висит, что у меня не прочитано одно сообщение! Да прочитала я его! Несколько раз прочитала. И уже логин с паролем убирала из MetaTrader4, перезагружала и заново вводила. Не помогло.

Где надо почистить temp или еще что на компьютере?

 
Просто посмотрите это сообщение из МТ, тыкнув в эту ненависную единичку.
 
Alexey Viktorov:
Просто посмотрите это сообщение из МТ, тыкнув в эту ненависную единичку.
Уже много-много раз. Тыкала в единичку. В самом сообщении скролила  вверх-вниз. Выделяла. Не помогает. Здесь на сайте оно как не прочитанное не висит. В других MetaTrader-ах оно как не прочитанное не висит.
 

Тема закрыта. Кому интересно, в profiles удалила файл mql5.chat.dat


 
Oksana Berenko:

В MetaTrader4 уже второй день висит, что у меня не прочитано одно сообщение! Да прочитала я его! Несколько раз прочитала. И уже логин с паролем убирала из MetaTrader4, перезагружала и заново вводила. Не помогло.

Где надо почистить temp или еще что на компьютере?

У меня тоже висело не прочитанным более недели (МТ4), а потом само пропало. Такое бывает не часто, но иногда случается, и это немного не удобно.

Оксана, спасибо за подсказку.

 

Для тех, кому не понятно, где искать/удалять файл mql5.chat.dat



Новый комментарий