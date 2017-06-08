Как избавиться от глюка в сообщениях в MetaTrader4?
Просто посмотрите это сообщение из МТ, тыкнув в эту ненависную единичку.
Alexey Viktorov:Уже много-много раз. Тыкала в единичку. В самом сообщении скролила вверх-вниз. Выделяла. Не помогает. Здесь на сайте оно как не прочитанное не висит. В других MetaTrader-ах оно как не прочитанное не висит.
Просто посмотрите это сообщение из МТ, тыкнув в эту ненависную единичку.
Просто посмотрите это сообщение из МТ, тыкнув в эту ненависную единичку.
Тема закрыта. Кому интересно, в profiles удалила файл mql5.chat.dat
Oksana Berenko:
Где надо почистить temp или еще что на компьютере?
В MetaTrader4 уже второй день висит, что у меня не прочитано одно сообщение! Да прочитала я его! Несколько раз прочитала. И уже логин с паролем убирала из MetaTrader4, перезагружала и заново вводила. Не помогло.
Где надо почистить temp или еще что на компьютере?
У меня тоже висело не прочитанным более недели (МТ4), а потом само пропало. Такое бывает не часто, но иногда случается, и это немного не удобно.
Оксана, спасибо за подсказку.
Для тех, кому не понятно, где искать/удалять файл mql5.chat.dat
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В MetaTrader4 уже второй день висит, что у меня не прочитано одно сообщение! Да прочитала я его! Несколько раз прочитала. И уже логин с паролем убирала из MetaTrader4, перезагружала и заново вводила. Не помогло.
Где надо почистить temp или еще что на компьютере?