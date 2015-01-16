Ставь лайки и следи за новостями
Функция WebRequest имеет два варианта вызова, первый вариант используется для отправки простых запросов и пример для неё опубликован в скрипте QuotesDemo.
Второй вариант функции позволяет формировать запросы произвольного типа (GET,POST,HEAD и др.) с указанием собственного набора заголовков, это позволяет реализовывать гибкое взаимодействие с различными Web-сервисами. В данном скрипте реализован пример публикации сообщения на сайте MQL5.com.
При запуске скрипта укажите свой логин и пароль для mql5.com.
#property description "Пример скрипта, который публикует сообщение " #property description "пользователя в ленте на mql5.com" input string InpLogin =""; //Ваш аккаунт в MQL5.com input string InpPassword=""; //Пароль для вашего аккаунта input string InpFileName="EURUSDM5.png"; //Картинка в папке MQL5/Files/ input string InpFileType="image/png"; //Правильный mime type картинки
Имя картинки в параметре InpFileName можете поставить своё, не забудьте положить файл картинки в папку каталог_данных/MQL5/Files/ и задать в а параметре InpFileType правильный MIME type.
Таким образом, с помощью WebRequest() вы можете организовать автоматическую публикацию постов с анализом текущего состояния рынка и прогнозом возможного развития цены.
Примечание
При использовании второго варианта функции WebRequest() необходимо учитывать, что следующие параметры переданные пользователем в заголовке игнорируются, для них всегда используются значения:
"Accept-Language: en\r\n" "Accept-Charset: *,utf-8\r\n" "Connection: Keep-Alive\r\n" "Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" "Cache-Control: no-cache\r\n",
Параметр Host также игнорируется, он берется из URL
