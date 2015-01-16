CodeBaseРазделы
Автоматическая публикация с WebRequest() - скрипт для MetaTrader 5

Функция WebRequest имеет два варианта вызова, первый вариант используется для отправки простых запросов и пример для неё опубликован в скрипте QuotesDemo.

Второй вариант функции позволяет формировать запросы произвольного типа (GET,POST,HEAD и др.) с указанием собственного набора заголовков, это позволяет реализовывать гибкое взаимодействие с различными Web-сервисами. В данном скрипте реализован пример публикации сообщения на сайте MQL5.com. 

Предупреждение: не стоит злоупотреблять автоматическими запросами к веб-сайтам, потому что большинство из них блокирует слишком частые обращения. На mql5.com также стоит защита от частых запросов и ошибка в коде может привести к блокировке вашего аккаунта.

При запуске скрипта укажите свой логин и пароль для mql5.com.

#property description "Пример скрипта, который публикует сообщение "
#property description "пользователя в ленте на mql5.com"

input string InpLogin   ="";             //Ваш аккаунт в MQL5.com
input string InpPassword="";             //Пароль для вашего аккаунта
input string InpFileName="EURUSDM5.png"; //Картинка в папке MQL5/Files/
input string InpFileType="image/png";    //Правильный mime type картинки

Имя картинки в параметре InpFileName можете поставить своё, не забудьте положить файл картинки в папку каталог_данных/MQL5/Files/ и задать в а параметре InpFileType правильный MIME type.

Таким образом, с помощью WebRequest() вы можете организовать автоматическую публикацию постов с анализом текущего состояния рынка и прогнозом возможного развития цены.

Примечание

При использовании второго варианта функции WebRequest() необходимо учитывать, что следующие параметры переданные пользователем в заголовке игнорируются, для них всегда используются значения:

"Accept-Language: en\r\n"
"Accept-Charset: *,utf-8\r\n"
"Connection: Keep-Alive\r\n"
"Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n"
"Cache-Control: no-cache\r\n",

Параметр Host также игнорируется, он берется из URL

