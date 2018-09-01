ЗигЗаги Пастухов
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Здесь когда-то давно была такая тема https://www.mql5.com/ru/forum/105771
и
https://www.mql5.com/ru/forum/105771
посвящены как-раз Н волатильности. Кто-то этим еще интересуется?
- 2007.11.14
- www.mql5.com
Диссертация Пастухова https://smart-lab.ru/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2/
Вопрос касается стр.81. Немного не поместились формулы,там где скобки, каги(Н) приблизительно равно 2,каги2(Н) приблизительно равно 5, ренко(Н) приблизительно равно 2 и ренко2(Н) приблизительно равно 6. Немного непонятно с этими цифрами. Построение Каги более чувствительное, чем Ренко, а тут все приравнивается к двойке, и далее некоторые сомнения.
Немного напомню случай без арбитражного рынка имеем при построении зигзага Каги и Ренко Н-волатильность =2, флет<2, тренд>2. Это так же как и в случае с показателем Херста.
я конечно ценю стремление к познаниям, но у меня только 2 вопроса
1) что это за хрень?
2) зачем она нужна?
охохохоох((( что это такое ?(
я конечно ценю стремление к познаниям, но у меня только 2 вопроса
1) что это за хрень?
2) зачем она нужна?
Ну дык это надо понимать так, что скромная домохозяйка обращается к учёным мужам, а не к таким неучам как вы.)
Еще подобная публикация была вот здесь https://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html
Собственно это тоже самое только немного видоизменена формула и введено понятие овершота. Принцип тот же.
Все зигзаги используются по пороговому значению, также как в диссертации Пастухова.
В случае с Ренко зигзагами, менее чувствительными чем Каги, распределение вероятности появления Н-сегментов происходит в степени двойки, т.е.
1Н-50%, 2Н-25%, 3Н-12,5%, и т.д. отсюда получается безарбитражность , т.е в среднем на СБ имеем 2 сегмента На ВР при достаточно большой выборке получаем те же цифры, т.е имеем чуть больше 2 или чуть меньше 2.
Меня интересует распределение по Каги зигзагу, может кто-то подскажет, ведь там 2 не получается.
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Пример построения Каги зигзага
https://www.mql5.com/ru/code/1027
а это уже Ренко зигзаг, if(High[i]>zzH[last] добавить + depth ,
} else //direction<0 { if(Low[i]<zzL[last] добавить -depth
//+------------------------------------------------------------------+ //| FastZZ.mq4 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, Yurich" #property link "https://login.mql5.com/ru/users/Yurich" //--- #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_color1 Red #property indicator_color2 Red #property indicator_color3 Gold #property indicator_color4 DodgerBlue #property indicator_width3 3 #property indicator_width4 3 //--- input parameters extern int Depth = 300; extern bool AllPoint = true; //--- double zzH[], zzL[]; double depth; int last, direction, pbars; datetime lastbar; double ArrUp[]; double ArrDn[]; //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexBuffer(0,zzH); SetIndexBuffer(1,zzL); SetIndexBuffer(2,ArrUp); SetIndexBuffer(3,ArrDn); SetIndexStyle(0,DRAW_ZIGZAG); SetIndexStyle(1,DRAW_ZIGZAG); SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW); SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(2,159); SetIndexArrow(3,159); SetIndexEmptyValue(0,0.0); SetIndexEmptyValue(1,0.0); IndicatorDigits(Digits); //---- depth=Depth*Point; direction=1; last=0; pbars=0; lastbar=0; return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int limit=Bars-IndicatorCounted()-1; if(lastbar!=Time[0]) { lastbar=Time[0]; last++; } if(MathAbs(Bars-pbars)>1) { last=Bars-1; limit=last;} pbars=Bars; //--- for(int i=limit; i>0; i--) { bool set=false; zzL[i]=0; zzH[i]=0; ArrUp[i]=EMPTY_VALUE; ArrDn[i]=EMPTY_VALUE; //--- if(direction>0) { if(High[i]>zzH[last]+depth) { zzH[last]=0; zzH[i]=High[i]; if(AllPoint) ArrUp[i]=High[i]; if(Low[i]<High[last]-depth) { if(Open[i]<Close[i]) { zzH[last]=High[last]; ArrUp[i]=High[i]; }else direction=-1; zzL[i]=Low[i]; ArrDn[i]=Low[i]; } last=i; set=true; } if(Low[i]<zzH[last]-depth && (!set || Open[i]>Close[i])) { zzL[i]=Low[i]; ArrDn[i]=Low[i]; if(High[i]>zzL[i]+depth && Open[i]<Close[i]) { zzH[i]=High[i]; ArrUp[i]=High[i]; }else direction=-1; last=i; } } else //direction<0 { if(Low[i]<zzL[last]-depth) { zzL[last]=0; zzL[i]=Low[i]; if(AllPoint) ArrDn[i]=Low[i]; if(High[i]>Low[last]+depth) { if(Open[i]>Close[i]) { zzL[last]=Low[last]; ArrDn[i]=Low[i]; }else direction=1; zzH[i]=High[i]; ArrUp[i]=High[i]; } last=i; set=true; } if(High[i]>zzL[last]+depth && (!set || Open[i]<Close[i])) { zzH[i]=High[i]; ArrUp[i]=High[i]; if(Low[i]<zzH[i]-depth && Open[i]>Close[i]) { zzL[i]=Low[i]; ArrDn[i]=Low[i]; }else direction=1; last=i; } } } //---- zzH[0]=0; zzL[0]=0; //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
охохохоох((( что это такое ?(
Это "Горе от Ума" в высшей степени очистки. Очистки от связи с реальностью.
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