ЗигЗаги Пастухов - страница 17
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Что это? Вы вообще видели когда нибудь индикатор Zig-Zag на графике в реальном времени?
По видимому никогда не пользовался. Но мнение имеет. "Я Пастернака не читал, но осуждаю")))
Ну, так отличный пример - вершина ещё не сформирована, сигнала нет, значит нужно ждать, и не прыгать в движущий поезд.
Вот и я про это! Не ждать сигнал, а иметь сигнал, но на другом индикаторе, который ПОВТОРЯЕТ развороты ЗЗ... Ущучил?...
Например, вот так:
Вот и я про это! Не ждать сигнал, а иметь сигнал, но на другом индикаторе, который ПОВТОРЯЕТ развороты ЗЗ... Ущучил?...
По вашему, если иметь дополнительный "повторитель" сигналов ZZ, то сигнал ко входу в рынок будет всегда?
P.S. На вашем скрине уже нет сигнала - он был давно, и уже не актуален. Нужно ждать новый.
По вашему, если иметь дополнительный "повторитель" сигналов ZZ, то сигнал ко входу в рынок будет всегда?
А это уже будет зависеть от самого Трейдера - какой "повторитель" разработаете, то такие сигналы и получите...
Ладно, до позднего вечера буду занят - сегодня рыбный день) Позже отпишусь.
P.S. На вашем скрине уже нет сигнала - он был давно, и уже не актуален. Нужно ждать новый.
Это Вы задаете вопрос себе, так сказать наметки для разработки индикатора для себя-любимого?...
Я не использую ЗЗ как сигнал.))
Уже говорил об этом. ЗЗ использую для удобного построения волновой структуры. А от туда уже путь к сигналам.
Если кто умеет выщемить сигнал из самого ЗЗ, только порадуюсь за такие успехи).
Ладно, до позднего вечера буду занят - сегодня рыбный день) Позже отпишусь.
Кемины и печи у вас хорошо получается делать.
Вот и я про это! Не ждать сигнал, а иметь сигнал, но на другом индикаторе, который ПОВТОРЯЕТ развороты ЗЗ... Ущучил?...
Например, вот так:
Наверняка ваш TD 7 перерисовывает 2-4 последних бара.
Ладно, до позднего вечера буду занят - сегодня рыбный день) Позже отпишусь.
И как в таком котелке уху варить? Головой нырять прямо в печь?))