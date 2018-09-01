ЗигЗаги Пастухов - страница 17

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Vitaly Muzichenko:

Что это? Вы вообще видели когда нибудь индикатор Zig-Zag на графике в реальном времени?

По видимому никогда не пользовался. Но мнение имеет. "Я Пастернака не читал, но осуждаю")))

 
Vitaly Muzichenko:

Ну, так отличный пример - вершина ещё не сформирована, сигнала нет, значит нужно ждать, и не прыгать в движущий поезд.

Вот и я про это!  Не ждать сигнал, а иметь сигнал, но на другом индикаторе, который ПОВТОРЯЕТ развороты ЗЗ...  Ущучил?...

Например, вот так:


 
Serqey Nikitin:
Вот и я про это!  Не ждать сигнал, а иметь сигнал, но на другом индикаторе, который ПОВТОРЯЕТ развороты ЗЗ...  Ущучил?...

По вашему, если иметь дополнительный "повторитель" сигналов ZZ, то сигнал ко входу в рынок будет всегда?

P.S. На вашем скрине уже нет сигнала - он был давно, и уже не актуален. Нужно ждать новый.

 
Vitaly Muzichenko:

По вашему, если иметь дополнительный "повторитель" сигналов ZZ, то сигнал ко входу в рынок будет всегда?

А это уже будет зависеть от самого Трейдера - какой "повторитель" разработаете, то такие сигналы и получите...
 
Serqey Nikitin:
А это уже будет зависеть от самого Трейдера - какой "повторитель" разработаете, то такие сигналы и получите...

Ладно, до позднего вечера буду занят - сегодня рыбный день) Позже отпишусь.

 

 
Vitaly Muzichenko:

P.S. На вашем скрине уже нет сигнала - он был давно, и уже не актуален. Нужно ждать новый.

Это Вы задаете вопрос себе, так сказать наметки для разработки индикатора для себя-любимого?...

 

Я не использую ЗЗ как сигнал.))

Уже говорил об этом. ЗЗ использую  для удобного построения волновой структуры. А от туда уже путь к сигналам.

Если кто умеет выщемить сигнал из самого ЗЗ, только порадуюсь за такие успехи).

 
Vitaly Muzichenko:

Ладно, до позднего вечера буду занят - сегодня рыбный день) Позже отпишусь.

 

Кемины и печи у вас хорошо получается делать.

 
Serqey Nikitin:

Вот и я про это!  Не ждать сигнал, а иметь сигнал, но на другом индикаторе, который ПОВТОРЯЕТ развороты ЗЗ...  Ущучил?...

Например, вот так:


Наверняка ваш TD 7 перерисовывает 2-4 последних бара.

 
Vitaly Muzichenko:

Ладно, до позднего вечера буду занят - сегодня рыбный день) Позже отпишусь.

И как в таком котелке уху варить? Головой нырять прямо в печь?))

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