ЗигЗаги Пастухов - страница 10
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Это результат определения разницы между экстремумами в зависимости от изменения порогового значения для ЗЗ Каги. Рисунок б) -кумулятивная кривая.
То же самое для ЗЗ Ренко.
Заметила интересную особенность: Распределение Хи-квадрат:
Смотрите, при k=1, просматривается подобие ЗЗ Каги, при k=2, экспонента, абсолютно так же как на графике ЗЗ Ренко.
Распределение Хи-квадрат с увеличением k стремится к нормальному.
Честно говоря, я не исследовал ЗигЗаги...
Но, если можно утверждать, что на рынке преобладает распределение Лапласа (вернее - двойное геометрическое распределение), то сумма чисел с распределением Лапласа и дает кси-квадрат, который при увеличении К стремится к нормальному.
Кстати, прочитал много постов на тему ЗигЗагов - многие их используют только за возможность работы с экстремумами HIGH и LOW, полагая, что им удастся "попасть" в наилучшую точку входа. Правильно?
многие их используют только за возможность работы с экстремумами HIGH и LOW, полагая, что им удастся "попасть" в наилучшую точку входа. Правильно?
имхо не правильно, из 4-х доступных цен (Open,Close,High,Low) только High и Low показывают цену, а Open(он же и Close) привязан ко времени и не всегда отображает цену, а показывает лишь скорость за промежуток времени
т.е. по другому: High и Low уникальны по своей сути, а Open(Close) имеет стохастическую природу т.к. дискретность времени не привязана к движению цены
имхо не правильно, из 4-х доступных цен (Open,Close,High,Low) только High и Low показывают цену, а Open(он же и Close) привязан ко времени и не всегда отображает цену, а показывает лишь скорость за промежуток времени
т.е. по другому: High и Low уникальны по своей сути, а Open(Close) имеет стохастическую природу т.к. дискретность времени не привязана к движению цены
Я бы утверждал обратное, по сути Open и Close являются уникальными, там проходили все торговые объёмы. High и Low - это случайные выбросы, и чаще всего из-за нехватки ликвидности - сиюминутная паника
Я бы утверждал обратное, по сути Open и Close являются уникальными, там проходили все торговые объёмы. High и Low - это случайные выбросы, и чаще всего из-за нехватки ликвидности - сиюминутная паника
спорить можно до бесконечности, но если на графике присутствует High и Low, значит эти цены котировались, а были ли там обьемы или вообще не было ордеров, можно только гадать
ну и в довесок про обьемы, обьемы не всегда двигают рынок, бывает, что нет обьемов и цена изменяется, может даже и тренд "переломиться" с минимальными обьемами
имхо, я все таки сторонник теории Доу " при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего", цены Open(Close) не всегда показывают эту тенденцию, а вот High и Low покажут тренд.... жаль что на истории ))))
Все-таки, чтобы тема опять не ушла в забвенье - почему Вас так привлекла диссертация Пастухова? Вы увидели у кого-то положительные результаты работы ТС, построенной по данной теории?
Вы увидели у кого-то положительные результаты работы ТС, построенной по данной теории?
Опыт Виссима по тестированию ТС не должен пропасть зря - почему бы вам не начать предлагать данный сервис трейдерам?
Глядишь и что-то интересненькое и откопается на белый свет по ходу дела.
Но конечно про всякие шумы, распределения, возврат средней и тому подобные наукообразные финтили нужно намертво забыть как и почти про все остальное чему учат в разных учебных заведениях (таблицу умножения можно не забывать).
Я бы утверждал обратное, по сути Open и Close являются уникальными, там проходили все торговые объёмы. High и Low - это случайные выбросы, и чаще всего из-за нехватки ликвидности - сиюминутная паника
А разве Open , Close , High и Low это не одно и тоже только в разное время? Оно же не одновременно возникло.
Open и Close это случайные величины внутри интервала, смысла в них никакого нет изначально. Имеют смысл лишь экстремумы...
Open и Close это случайные величины внутри интервала, смысла в них никакого нет изначально. Имеют смысл лишь экстремумы...
Ничего удивительного нет , что и High Low внутри интервала случайные величины. Важно найти максимальные. ЗЗ на то и заточен. Глубокое разочарование в ЗЗ в том, что он первоначально был построен на не совсем удачном алгоритме.
спорить можно до бесконечности, но если на графике присутствует High и Low, значит эти цены котировались, а были ли там обьемы или вообще не было ордеров, можно только гадать
ну и в довесок про обьемы, обьемы не всегда двигают рынок, бывает, что нет обьемов и цена изменяется, может даже и тренд "переломиться" с минимальными обьемами
имхо, я все таки сторонник теории Доу " при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего", цены Open(Close) не всегда показывают эту тенденцию, а вот High и Low покажут тренд.... жаль что на истории ))))
Объёмы как таковые мы не видим. Точка.
Те объёмы, что мы видим на графике наших терминалов, это реакция участников ДЦ на ситуацию. Но они как правило ошибочны. Так что про них можно забыть или точнее сказать забить.