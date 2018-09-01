ЗигЗаги Пастухов - страница 12

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Andrei:

ЗЗ можно строить разными алгоритмами и их множество разных может быть... Наврятли есть один самый лучший ЗЗ...

Если вникнуть в смысл ЗЗ.

Что мы от него хотим?

На этом фундаменте можем строить здание.

У меня ЗЗ на первом месте. От него строится волновая структура и дальше по цепочке.

 
Uladzimir Izerski:

Если вникнуть в смысл ЗЗ.

Что мы от него хотим?

На этом можем строить здание.

У меня ЗЗ на первом месте. От него строится волновая структура и дальше по цепочке.

Тут все очень неоднозначно поэтому строить здание будет непросто, если вообще возможно, ибо ЗЗ строится по экстремумам, а их определять можно по разному и при этом последние экстремумы еще не определены...
 
Alexander_K2:

Все-таки, чтобы тема опять не ушла в забвенье - почему Вас так привлекла диссертация Пастухова? Вы увидели у кого-то положительные результаты работы ТС, построенной по данной теории?

Вопрос в применении показателя Херста идентичен вопросу применения показателя Н в работе Пастухова. Это больше для стат анализа подходит, кроме того, Н разбивку можно анализировать начиная с 1 п., т.е идентично графику цены. Вариант разбивки Каги отличается от Ренко, тем, что Ренко вершинки обрезает на целые неделимые  участки, а Каги построение оставляет так как есть. Ещё раз, Хи квадрат при  k = 1,  близко разбивки Каги, а в случае, когда от графика цены мы отбрасываем кусочки до получения целого неделимого фрагмента( те же уровни) то выходит чистая экспонента, вероятно, отбрасывая дальше, можно приблизиться к нормальному распределению.
 
Andrei:
Тут все очень неоднозначно поэтому строить здание будет непросто, если вообще возможно, ибо ЗЗ строится по экстремумам, а их определять можно по разному и при этом последние экстремумы еще не определены...

Согласен с вашим мнением.

Но есть одно "но"

Смыла нет в ЗЗ без комплексного подхода.

 
Uladzimir Izerski:

У меня вопрос запаздывания давно решен.

Приятно видеть на этом форуме вас как исследователя.

П.С Прочитал свой пост и с удивлением обнаружил. Как двусмысленно можно воспринимать эти два предложения)).

Надо правильно понимать. Уважительно отношусь к вам как исследователю.

Спасибо. Но до уровня некоторых товарищей, здесь присутствующих (не буду пальцем показывать), мне как до Шанхая пешком.

 
aleger:

Спасибо. Но до уровня некоторых товарищей, здесь присутствующих (не буду пальцем показывать), мне как до Шанхая пешком.

Не важна степень научности. Важно понимание предмета.))

П.с.

Цена как и всё мире подчиняется определённым законам. ЗЗ показывает реперные точки. Их можно вычислить другими средствами и ЗЗ будет не нужен. Но для меня ЗЗ привлекателен в построении паттернов.

EURUSDM5n

 
Uladzimir Izerski:

Не важна степень научности. Важно понимание предмета.))

И куда по этой картинке будет прогноз? Вверх или вниз?))
 
Andrei:
И куда по этой картинке будет прогноз? Вверх или вниз?))

Никуда не будет, на картинке тайм М5 =)

 
Novaja:
Вопрос в применении показателя Херста идентичен вопросу применения показателя Н в работе Пастухова. Это больше для стат анализа подходит, кроме того, Н разбивку можно анализировать начиная с 1 п., т.е идентично графику цены. Вариант разбивки Каги отличается от Ренко, тем, что Ренко вершинки обрезает на целые неделимые  участки, а Каги построение оставляет так как есть. Ещё раз, Хи квадрат при  k = 1,  близко разбивки Каги, а в случае, когда от графика цены мы отбрасываем кусочки до получения целого неделимого фрагмента( те же уровни) то выходит чистая экспонента, вероятно, отбрасывая дальше, можно приблизиться к нормальному распределению.

Если это так, то возможно округление будет больше соответствовать защите позиций опционщиками, так-как страйки располагаются на круглых уровнях.

 
Andrei:
И куда по этой картинке будет прогноз? Вверх или вниз?))

Давайте пока не будем давать прогнозы, а констатировать факты.

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