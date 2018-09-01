ЗигЗаги Пастухов - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЗЗ можно строить разными алгоритмами и их множество разных может быть... Наврятли есть один самый лучший ЗЗ...
Если вникнуть в смысл ЗЗ.
Что мы от него хотим?
На этом фундаменте можем строить здание.
У меня ЗЗ на первом месте. От него строится волновая структура и дальше по цепочке.
Если вникнуть в смысл ЗЗ.
Что мы от него хотим?
На этом можем строить здание.
У меня ЗЗ на первом месте. От него строится волновая структура и дальше по цепочке.
Все-таки, чтобы тема опять не ушла в забвенье - почему Вас так привлекла диссертация Пастухова? Вы увидели у кого-то положительные результаты работы ТС, построенной по данной теории?
Тут все очень неоднозначно поэтому строить здание будет непросто, если вообще возможно, ибо ЗЗ строится по экстремумам, а их определять можно по разному и при этом последние экстремумы еще не определены...
Согласен с вашим мнением.
Но есть одно "но"
Смыла нет в ЗЗ без комплексного подхода.
У меня вопрос запаздывания давно решен.
Приятно видеть на этом форуме вас как исследователя.
П.С Прочитал свой пост и с удивлением обнаружил. Как двусмысленно можно воспринимать эти два предложения)).
Надо правильно понимать. Уважительно отношусь к вам как исследователю.
Спасибо. Но до уровня некоторых товарищей, здесь присутствующих (не буду пальцем показывать), мне как до Шанхая пешком.
Спасибо. Но до уровня некоторых товарищей, здесь присутствующих (не буду пальцем показывать), мне как до Шанхая пешком.
Не важна степень научности. Важно понимание предмета.))
П.с.
Цена как и всё мире подчиняется определённым законам. ЗЗ показывает реперные точки. Их можно вычислить другими средствами и ЗЗ будет не нужен. Но для меня ЗЗ привлекателен в построении паттернов.
Не важна степень научности. Важно понимание предмета.))
И куда по этой картинке будет прогноз? Вверх или вниз?))
Никуда не будет, на картинке тайм М5 =)
Вопрос в применении показателя Херста идентичен вопросу применения показателя Н в работе Пастухова. Это больше для стат анализа подходит, кроме того, Н разбивку можно анализировать начиная с 1 п., т.е идентично графику цены. Вариант разбивки Каги отличается от Ренко, тем, что Ренко вершинки обрезает на целые неделимые участки, а Каги построение оставляет так как есть. Ещё раз, Хи квадрат при k = 1, близко разбивки Каги, а в случае, когда от графика цены мы отбрасываем кусочки до получения целого неделимого фрагмента( те же уровни) то выходит чистая экспонента, вероятно, отбрасывая дальше, можно приблизиться к нормальному распределению.
Если это так, то возможно округление будет больше соответствовать защите позиций опционщиками, так-как страйки располагаются на круглых уровнях.
И куда по этой картинке будет прогноз? Вверх или вниз?))
Давайте пока не будем давать прогнозы, а констатировать факты.