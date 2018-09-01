ЗигЗаги Пастухов - страница 13
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Если это так, то возможно округление будет больше соответствовать защите позиций опционщиками, так-как страйки располагаются на круглых уровнях.
А если округлить до целого то и движения цены не увидим. Так для шутки юмора сказал, но стоит задуматься(((
И куда по этой картинке будет прогноз? Вверх или вниз?))
Единственный прогноз, который безусловно сбудется (на любом таймфрейме, под Зигзагом, другим индикатором), это:
"Вслед за предыдущим Восходящим Трендом непременно Начнется, Продолжится и Завершится текущий Нисходящий, за Нисходящим Восходящий и т.д."
Вот эти стадии движения и надо обрабатывать последовательно и четко!
Единственный прогноз, который безусловно сбудется (на любом таймфрейме, под Зигзагом, другим индикатором), это:
"Вслед за предыдущим Восходящим Трендом непременно Начнется, Продолжится и Завершится текущий Нисходящий, за Нисходящим Восходящий и т.д."
Вот эти стадии движения и надо обрабатывать последовательно и четко!
Можно и по стадиям. Половинки вас устроят?
Можно и по стадиям. Половинки вас устроят?
"Половинки" чего? Зигзага?
Этот вопрос отпал бы сам собой, если бы в вершинах Зигзага стояли цифирки - размеры соответствующих восх.и нисх. движений
"Половинки" чего?
Половинки периода наблюдения за рынком.
Извините уж за неадекватность поведения. Последствия чрезмерного)))
Картину "Ребранта" запостил для сравнения с первой картиной "Репина" на пол периода.
ЗЗ хорош тем, что видим что волна не закончилась, но нет уверенности что уже новая идет.
Решение этой задачи и есть Грааль. Присоединяйтесь к обсуждению.
ЗЗ хорош тем, что видим что волна не закончилась, но нет уверенности что уже новая идет.
Решение этой задачи и есть Грааль. Присоединяйтесь к обсуждению.
Спасибо. Но мы вроде уже не первый день "будируем" эту тему (см.Тренд-следящие торговые системы)
Вот ситуация когда я не уверен в дальнейшей судьбе волны.
Вот ситуация когда я не уверен в дальнейшей судьбе волны.
Ждать разворот и закрыть (и денежки в кармане)
Ждать разворот и закрыть (и денежки в кармане)
Да не в этом дело.
Есть тонкости в которые хочется вникнуть. Ответ, знаю точно, есть. Никто не делиться своим мнением. Думаю, что мнений у них как таковых нет. Думать народ разучился. Норовят на всё готовое.