ЗигЗаги Пастухов - страница 13

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Aleksey Vyazmikin:

Если это так, то возможно округление будет больше соответствовать защите позиций опционщиками, так-как страйки располагаются на круглых уровнях.

А если округлить до целого то и движения цены не увидим. Так для шутки юмора сказал, но стоит задуматься(((

 
Andrei:
И куда по этой картинке будет прогноз? Вверх или вниз?))

Единственный прогноз, который безусловно сбудется (на любом таймфрейме, под Зигзагом, другим индикатором), это:

"Вслед за предыдущим Восходящим Трендом непременно Начнется, Продолжится и Завершится текущий Нисходящий, за Нисходящим Восходящий и т.д."   

Вот эти стадии движения и надо обрабатывать последовательно и четко!

 
aleger:

Единственный прогноз, который безусловно сбудется (на любом таймфрейме, под Зигзагом, другим индикатором), это:

"Вслед за предыдущим Восходящим Трендом непременно Начнется, Продолжится и Завершится текущий Нисходящий, за Нисходящим Восходящий и т.д."   

Вот эти стадии движения и надо обрабатывать последовательно и четко!

Можно и по стадиям. Половинки вас устроят?

EURUSDM5n1

 
Uladzimir Izerski:

Можно и по стадиям. Половинки вас устроят?


"Половинки" чего? Зигзага?

Этот вопрос отпал бы сам собой, если бы в вершинах Зигзага стояли цифирки - размеры соответствующих восх.и нисх. движений

 
aleger:

"Половинки" чего?

Половинки периода наблюдения за рынком.

Извините уж за неадекватность поведения. Последствия чрезмерного)))

Картину "Ребранта" запостил для сравнения с первой картиной "Репина" на пол периода. 

 

ЗЗ хорош тем, что видим что волна не закончилась, но нет уверенности что уже новая идет.

Решение этой задачи и есть Грааль. Присоединяйтесь к обсуждению.

 
Uladzimir Izerski:

ЗЗ хорош тем, что видим что волна не закончилась, но нет уверенности что уже новая идет.

Решение этой задачи и есть Грааль. Присоединяйтесь к обсуждению.

Спасибо. Но мы вроде уже не первый день "будируем" эту тему (см.Тренд-следящие торговые системы)

 

Вот ситуация когда я не уверен в дальнейшей судьбе волны.

EURUSDM5n2

 
Uladzimir Izerski:

Вот ситуация когда я не уверен в дальнейшей судьбе волны.


Ждать разворот и закрыть (и денежки в кармане)

 
aleger:

Ждать разворот и закрыть (и денежки в кармане)

Да не в этом дело.

Есть тонкости в которые хочется вникнуть. Ответ, знаю точно, есть. Никто не делиться своим мнением. Думаю, что мнений у них как таковых нет. Думать народ разучился. Норовят на всё готовое.   

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