Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 9

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Nikolay Demko:

Ну тоесть вообще никак. Зашибись.

В PayPal даже не ходите, выше уже ответили почему

 
Vasiliy Pushkaryov:

Виталий, ты сам выше показывал скрин курса - от фактического он отличается примерно на 2%. Отсюда с сайта вывести - это 0,8%, и при обмене WM тоже за вывод с кошелька берет 0,8%. Это 3,6%.

Где ты сэкномить умудрился?

На скрине явно видно, что в обменнике курс выше официального. Это опять-же, самый первый попавшийся, если поискать 2 минуты, то найду ещё лучше.

 
Nikolay Demko:

По сокету. Там IP имеется.

Опять же, даже если пройдёт, придётся тратить 200$ (туда, назад) чтоб съездить получить карту, потом по новой делай документы, регистрации итд.

Месяц убъёшь в никуда.

Что-ж вы как дети малые :-)

Арендуй VDS где тебе хочется и общайся с "валидаторами по IP" с этого VDS. Бонусом пойдёт сам по себе VDS :-)

Или совсем бесплатно - найди прокси-анонимайзер по месту.

[Удален]  

Тогда нужно просить MetaQuotes что бы подключили на ввод и вывод систему LiqPay

Пользователи из Украины и не только будут благодарны.

УДОБНЫЙ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

  • - с карт Mastercard/Visa
  • - наличными
  • - интернет банкинг Приват24

Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line

БЫСТРОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ

  • - на карты Mastercard/Visa
  • - на расчетный счет

https://www.liqpay.ua/

 
Vladimir Zubov:

Тогда нужно просить MetaQuotes что бы подключили на ввод и вывод систему LiqPay

Пользователи из Украины и не только будут благодарны.

УДОБНЫЙ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

  • - с карт Mastercard/Visa
  • - наличными
  • - интернет банкинг Приват24

Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line

БЫСТРОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ

  • - на карты Mastercard/Visa
  • - на расчетный счет

https://www.liqpay.ua/

Ну и Яндекс.Деньги для РФ до кучи, такая же прокладка.

 
Vitaly Muzichenko:

На скрине явно видно, что в обменнике курс выше официального. Это опять-же, самый первый попавшийся, если поискать 2 минуты, то найду ещё лучше.

Я думаю, это уловка. Завысили типа курс до 26,70, но и комиссия за вывод у них завышена - 2,3%. Вон приводили выше есть и 1,9% комиссии, но только с курса 26,60. А получишь все равно 26,09 грн. В итоге ниже 3,5% не опуститься.
 

Вообще не понятно, почему нет ответственного глашатого от MQ ?

27 страниц гадания на кофейной гуще. Один Рашид заглянул и тот просто мимо проходил.

 
Nikolay Demko:

Вообще не понятно, почему нет ответственного глашатого от MQ ?

27 страниц гадания на кофейной гуще. Один Рашид заглянул и тот просто мимо проходил.

А какой тут ответ должен быть? Те кто зарабатывают от 600-700$ в месяц, для них не проблема этот епэйментс. +/- несколько процентов комиссии. 

Тех, кто не могут верифицировать е-пэйментс, наверное один.

Сходите в полиции, что бы вам выдали справку о фактическом месте проживания. Или в ЖЭК.  Это должно подойти как верификация адреса. 

 
Arkadii Zagorulko:

А какой тут ответ должен быть? Те кто зарабатывают от 600-700$ в месяц, для них не проблема этот епэйментс. +/- несколько процентов комиссии. 

Тех, кто не могут верифицировать е-пэйментс, наверное один.

Сходите в полиции, что бы вам выдали справку о фактическом месте проживания. Или в ЖЭК.  Это должно подойти как верификация адреса. 

Всё равно не понятна политика, почему оставлять полторы системы.

Я думаю каждый фриленсер знает откуда этот скрин, и это не предел, на другой бирже список пошире будет, не хочу ним пугать метаквотов


И биржа не настолько крута по сравнению с MQ, но заботится об удобстве пользователей, потому что это ИХ ДЕНЬГИ

 
Vitaly Muzichenko:

Вы перед тем как написать сообщение смотрели стоимость биткоина в обменниках?

И кстати, биткоин гонять  - совсем нецелесообразно, это самый дорогой перегон крипты

Дело в том, что я еще не пользовался ePayments и не знаю, на сколько больше или меньше придется тратить на комиссию при обмене на гривны через обменники. Раньше я менял WMZ на Приват 24 UAH. А сейчас придется менять BTC на Приват 24 UAH. Вот теперь и думаю на сколько это будет выгодно. А если завести крипту на WM, то по какому курсу тогда менять крипту на WMZ, чтобы потом её вывести на Приват 24 UAH, через обменники, старым способом. Помимо заниженного курса доллара в обменниках сюда еще добавится 0,8% WM и не известно, какой курс обмена крипты на WMZ у WM. Может, лучше 2,9% при выводе сразу на карту с ePayments. В общем, я в растерянности, в вопросе о том, как лучше теперь выводить. Это та еще задачка. Но смотрю, многие выводят сразу  на MacterCard, с 2,9% комиссии. Значит, может так выгоднее? Это еще предстоит узнать.

Из-за этих изменений я и программы свои на время забросил. Сижу в данной ветке, пытаюсь найти нормальный способ вывода. Потом, когда вернусь к работе, долго буду вспоминать, что и к чему. Неудобно.

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