Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 9
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Ну тоесть вообще никак. Зашибись.
В PayPal даже не ходите, выше уже ответили почему
Виталий, ты сам выше показывал скрин курса - от фактического он отличается примерно на 2%. Отсюда с сайта вывести - это 0,8%, и при обмене WM тоже за вывод с кошелька берет 0,8%. Это 3,6%.
Где ты сэкномить умудрился?
На скрине явно видно, что в обменнике курс выше официального. Это опять-же, самый первый попавшийся, если поискать 2 минуты, то найду ещё лучше.
По сокету. Там IP имеется.
Опять же, даже если пройдёт, придётся тратить 200$ (туда, назад) чтоб съездить получить карту, потом по новой делай документы, регистрации итд.
Месяц убъёшь в никуда.
Что-ж вы как дети малые :-)
Арендуй VDS где тебе хочется и общайся с "валидаторами по IP" с этого VDS. Бонусом пойдёт сам по себе VDS :-)
Или совсем бесплатно - найди прокси-анонимайзер по месту.
Тогда нужно просить MetaQuotes что бы подключили на ввод и вывод систему LiqPay
Пользователи из Украины и не только будут благодарны.
УДОБНЫЙ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line
БЫСТРОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ
https://www.liqpay.ua/
Тогда нужно просить MetaQuotes что бы подключили на ввод и вывод систему LiqPay
Пользователи из Украины и не только будут благодарны.
УДОБНЫЙ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line
БЫСТРОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ
https://www.liqpay.ua/
Ну и Яндекс.Деньги для РФ до кучи, такая же прокладка.
На скрине явно видно, что в обменнике курс выше официального. Это опять-же, самый первый попавшийся, если поискать 2 минуты, то найду ещё лучше.
Вообще не понятно, почему нет ответственного глашатого от MQ ?
27 страниц гадания на кофейной гуще. Один Рашид заглянул и тот просто мимо проходил.
Вообще не понятно, почему нет ответственного глашатого от MQ ?
27 страниц гадания на кофейной гуще. Один Рашид заглянул и тот просто мимо проходил.
А какой тут ответ должен быть? Те кто зарабатывают от 600-700$ в месяц, для них не проблема этот епэйментс. +/- несколько процентов комиссии.
Тех, кто не могут верифицировать е-пэйментс, наверное один.
Сходите в полиции, что бы вам выдали справку о фактическом месте проживания. Или в ЖЭК. Это должно подойти как верификация адреса.
А какой тут ответ должен быть? Те кто зарабатывают от 600-700$ в месяц, для них не проблема этот епэйментс. +/- несколько процентов комиссии.
Тех, кто не могут верифицировать е-пэйментс, наверное один.
Сходите в полиции, что бы вам выдали справку о фактическом месте проживания. Или в ЖЭК. Это должно подойти как верификация адреса.
Всё равно не понятна политика, почему оставлять полторы системы.
Я думаю каждый фриленсер знает откуда этот скрин, и это не предел, на другой бирже список пошире будет, не хочу ним пугать метаквотов
И биржа не настолько крута по сравнению с MQ, но заботится об удобстве пользователей, потому что это ИХ ДЕНЬГИ
Вы перед тем как написать сообщение смотрели стоимость биткоина в обменниках?И кстати, биткоин гонять - совсем нецелесообразно, это самый дорогой перегон крипты
Дело в том, что я еще не пользовался ePayments и не знаю, на сколько больше или меньше придется тратить на комиссию при обмене на гривны через обменники. Раньше я менял WMZ на Приват 24 UAH. А сейчас придется менять BTC на Приват 24 UAH. Вот теперь и думаю на сколько это будет выгодно. А если завести крипту на WM, то по какому курсу тогда менять крипту на WMZ, чтобы потом её вывести на Приват 24 UAH, через обменники, старым способом. Помимо заниженного курса доллара в обменниках сюда еще добавится 0,8% WM и не известно, какой курс обмена крипты на WMZ у WM. Может, лучше 2,9% при выводе сразу на карту с ePayments. В общем, я в растерянности, в вопросе о том, как лучше теперь выводить. Это та еще задачка. Но смотрю, многие выводят сразу на MacterCard, с 2,9% комиссии. Значит, может так выгоднее? Это еще предстоит узнать.
Из-за этих изменений я и программы свои на время забросил. Сижу в данной ветке, пытаюсь найти нормальный способ вывода. Потом, когда вернусь к работе, долго буду вспоминать, что и к чему. Неудобно.