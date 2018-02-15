Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 14

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Pavel Verveyko:

1 мне уже не нравится,
2 КАКОЙ)))? у меня нет в стране PayPal а WM убирают

Я тоже не понимаю, почему сразу нельзя на Виза или Мастеркард, зачем всякие буфера?

 
Arkadii Zagorulko:

Да вы попробуйте использовать е-пэйментс. Вам понравится. Если нет, выберите другой способ вывода

Шутник вы однако=)

 
Pavel Verveyko:

я их читал , что я там должен увидеть?

Та просто они смягчили старые условия, как я понял из прочитанного. Так что не все так плохо. Понято дело, вебмани удобней и лучше, но на безрыбье и рак рыба

 
Yuriy Asaulenko:

Я тоже не понимаю, почему сразу нельзя на Виза или Мастеркард, зачем всякие буфера?


Ренат уже писал как-то на эту тему.

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До коле или крик души ... Системы вывода средств на MQL5

Renat Fatkhullin, 2016.06.27 13:55

К сожалению, вы не понимаете, о чем говорите.

Кому это нужно брать на себя все финансовые риски, пройтись на нескольким финансовым регуляциям и вообще стать полубанком.


 
хотелось бы от руководства услышать  ПОЧЕМУ впаривают этот бред EpayMents
однозначно понятно что WM выгоднее и проще
даже если я найду способ выводить PayPal и продолжу развитие это минимум на 10-15 % дороже для меня, я включу это в стоимость продуктов.. зачем Вам как компании зарабатывающей свои 20 % вставлять мне такие палки в колёса? ведь логично же больше продаж больше доход
(PS EP вообще не вариант)
 
Petros Shatakhtsyan:

Ну да, если найти какого-то идиота, кто купит дохлого индикатора за 30К, то можно и так. 

Но всё дело в том, что у идиотов столько денег не бывает. :)


Ошибаетесь, если нет денег, то кредит возьмут.
 
Evgeniy Zhdan:

Та просто они смягчили старые условия, как я понял из прочитанного. Так что не все так плохо. Понято дело, вебмани удобней и лучше, но на безрыбье и рак рыба

ничего там никто не смягчил . это не условия это обязательства похожие на кредит) 
я хочу выводить свою прибыль в полном размере тогда когда хочу а не равномерно как этого хочет EP ..  кто знает что они придумают завтра

 
Alexandr Saprykin:


Ренат уже писал как-то на эту тему.

Че-то здесь не так. Зачем полубанком становится (по Ренату)? Любой ООО -ИЧП на карту перечисляет что угодно и кому угодно.

 

Интересно то, что от ePayments жалуются те, которые никакие представления не имеют какие условия там.

И у многих какая-то болезнь привыкать к чему-то и не оторваться.

 

Пользуюсь EP почти год. Не жалуюсь. Курс обмена валюты устраивает. Комиссия при pos транзакциях не столь уж и большая. Единственный минус - это что не все организации принимают предоплаченные карты при оплате через интернет. Тот же Ростелеком.

Вот скрин для примера оплаты картой в магазине.

Epayments

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