Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 14
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1 мне уже не нравится,
2 КАКОЙ)))? у меня нет в стране PayPal а WM убирают
Я тоже не понимаю, почему сразу нельзя на Виза или Мастеркард, зачем всякие буфера?
Да вы попробуйте использовать е-пэйментс. Вам понравится. Если нет, выберите другой способ вывода.
Шутник вы однако=)
я их читал , что я там должен увидеть?
Та просто они смягчили старые условия, как я понял из прочитанного. Так что не все так плохо. Понято дело, вебмани удобней и лучше, но на безрыбье и рак рыба
Я тоже не понимаю, почему сразу нельзя на Виза или Мастеркард, зачем всякие буфера?
Ренат уже писал как-то на эту тему.
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До коле или крик души ... Системы вывода средств на MQL5
Renat Fatkhullin, 2016.06.27 13:55
К сожалению, вы не понимаете, о чем говорите.
Кому это нужно брать на себя все финансовые риски, пройтись на нескольким финансовым регуляциям и вообще стать полубанком.
однозначно понятно что WM выгоднее и проще
даже если я найду способ выводить PayPal и продолжу развитие это минимум на 10-15 % дороже для меня, я включу это в стоимость продуктов.. зачем Вам как компании зарабатывающей свои 20 % вставлять мне такие палки в колёса? ведь логично же больше продаж больше доход
(PS EP вообще не вариант)
Ну да, если найти какого-то идиота, кто купит дохлого индикатора за 30К, то можно и так.
Но всё дело в том, что у идиотов столько денег не бывает. :)
Та просто они смягчили старые условия, как я понял из прочитанного. Так что не все так плохо. Понято дело, вебмани удобней и лучше, но на безрыбье и рак рыба
ничего там никто не смягчил . это не условия это обязательства похожие на кредит)
я хочу выводить свою прибыль в полном размере тогда когда хочу а не равномерно как этого хочет EP .. кто знает что они придумают завтра
Ренат уже писал как-то на эту тему.
Че-то здесь не так. Зачем полубанком становится (по Ренату)? Любой ООО -ИЧП на карту перечисляет что угодно и кому угодно.
Интересно то, что от ePayments жалуются те, которые никакие представления не имеют какие условия там.
И у многих какая-то болезнь привыкать к чему-то и не оторваться.
Пользуюсь EP почти год. Не жалуюсь. Курс обмена валюты устраивает. Комиссия при pos транзакциях не столь уж и большая. Единственный минус - это что не все организации принимают предоплаченные карты при оплате через интернет. Тот же Ростелеком.
Вот скрин для примера оплаты картой в магазине.