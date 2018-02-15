Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 7
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А как дело обстоит выводом ePayments на Биткоин, кто в курсе? Вроде, вывод туда 0.001 с 1 биткоина (комиссия сети). А потом можно на Приват 24, через сайты обменники. По идее, так даже еще лучше, нежели через WM. Там суммарная комиссия 1.6%, без учета комиссии обменников на Приват.
Вы перед тем как написать сообщение смотрели стоимость биткоина в обменниках?И кстати, биткоин гонять - совсем нецелесообразно, это самый дорогой перегон крипты
Тут разницы нет с какой карты или каким способом приходят деньги, налог 19,5 % (18% НПП и 1,5% военный сбор) должны оплачивать, хоть получили в конверте.
Во всех странах мира, это работает не на 100%. Часть Экономики всегда в тени. Конечно, где то больше, где-то меньше.
Позвал работягу вскопать огород - тоже должен заплатить налог. Сам являешься этим работягой - тоже должен заплатить налог. Отпахал за границей работягой и вернулся домой, тоже должен заплатить налог.
Тут не все так просто. Пока никто не спрашивает вообще. Именно по той причине, что не за что спрашивать. Дальше продолжать не буду, это скатывание в политику.
Ну тут разницы нет в планах налогов, приват банк это или епэйментс, вот я про что.
Разница большая. Вы никогда не оформите карту в привате не предъявив оригинал вашего налогового номера. В случае с ePayments налоговый номер у вас не просят даже при полной верификации аккаунта. При всех транзакциях с ePayments картой, в банкоматах или терминалах налоговая система разпознаёт вас как иностранного туриста, вопрос платить налоги или нет это на ваш выбор. Меня мотивирует уплата налога, так как идет отчисление в пенсионный фонд и капает трудовой стаж.
вообще карту ePaymetas очень нагло навязывают, если бы она была хорошая она бы зашла на ура и сама..
а я не хочу платить за простой карты по 2,6 $
и не хочу думать про неактивность счёта по 10$ в месяц
так же 2,6% за вывод c карты это значительно больше чем 0,8% в WM
PS когда я получил карту там была графа закрытие счёта тоже стоило денег.. это не карта это "кредит в банке" с обазательствами
дайте нормальный способ вывода
в сервиседеске тоже навязывают эту чудо карту... и заявку удалили, честно говоря отношение какое то не правильное к людям у вас(
вообще карту ePaymetas очень нагло навязывают, если бы она была хорошая она бы зашла на ура и сама..
а я не хочу платить за простой карты по 2,6 $
и не хочу думать про неактивность счёта по 10$ в месяц
так же 2,6% за вывод c карты это значительно больше чем 0,8% в WM
PS когда я получил карту там была графа закрытие счёта тоже стоило денег.. это не карта это "кредит в банке" с обазательствами
дайте нормальный способ вывода
Посчитайте добавив конвертацию WMZ в WMU и последующий перевод на карту в привате. Не забудте учесть что в привате два типа карт с бесплатным обслуживанием, но в одном случае -0.5% за пополнение, но бесплатное снятие налички, в другом случае бесплатное пополнение, но за снятие -1%. Сложите все эти проценты и увидите что с того что есть на аккаунте MQL и до обналички в банкомате вы потеряете около -12% в случае использования WMZ.
И вспомните что с ePayments всего -2.6% и честный курс обмена по НБУ.
Разница большая. Вы никогда не оформите карту в привате не предъявив оригинал вашего налогового номера. В случае с ePayments налоговый номер у вас не просят даже при полной верификации аккаунта. При всех транзакциях с ePayments картой, в банкоматах или терминалах налоговая система разпознаёт вас как иностранного туриста, вопрос платить налоги или нет это на ваш выбор. Меня мотивирует уплата налога, так как идет отчисление в пенсионный фонд и капает трудовой стаж.
Если вы получаете копеечные выплаты что с привата что с е-пэйментс, вас это не коснется. (для налоговой копеечные) Если купите квартиру за е-пэйментс, то тогда налоговой так и скажите, что ваши деньги это не ваши, или какая там у вас логика.
Точно так же, если бы получили в конверте. В текущей ситуации, в части странах СНГ, разницы нет никакой, е-пэйментс это, наличка в конверте или приват банк.
Вы никогда не оформите карту в привате не предъявив оригинал вашего налогового номера.
П.с. вот именно так и предъявил, ксерокопию, именно так и оформил.
...добавлено
Со всем уважением, у вас другой интернет что-ли?
Посчитайте добавив конвертацию WMZ в WMU и последующий перевод на карту в привате. Не забудте учесть что в привате два типа карт с бесплатным обслуживанием, но в одном случае -0.5% за пополнение, но бесплатное снятие налички, в другом случае бесплатное пополнение, но за снятие -1%. Сложите все эти проценты и увидите что с того что есть на аккаунте MQL и до обналички в банкомате вы потеряете около -12% в случае использования WMZ.
Если вы получаете копеечные выплаты что с привата что с е-пэйментс, вас это не коснется. (для налоговой копеечные) Если купите квартиру за е-пэйментс, то тогда налоговой так и скажите, что ваши деньги это не ваши, или какая там у вас логика.
Точно так же, если бы получили в конверте. В текущей ситуации, в части странах СНГ, разницы нет никакой, е-пэйментс это, наличка в конверте или приват банк.
П.с. вот именно так и предъявил, ксерокопию, именно так и оформил.
...добавлено
Со всем уважением, у вас другой интернет что-ли?Какие 12%? Какая конвертация WMZ в WMU? Все это не соответствует действительности.
Как это какая конвертация ? У меня гривневая карта привата, через WebMoney её пополнить можно только с WMU кошелька. Где мне взять WMU если есть средства на WMZ ? только конвертация, а курс там бывает ниже официального на 2-3 грн. При курсе 1$ = 27UAH -2-3грн потеря на каждом долларе это уже огромные проценты.
Как это какая конвертация ? У меня гривневая карта привата, через WebMoney её пополнить можно только с WMU кошелька. Где мне взять WMU если есть средства на WMZ ? только конвертация, а курс там бывает ниже официального на 2-3 грн. При курсе 1$ = 27UAH -2-3грн потеря на каждом долларе это уже огромные проценты.
Ну если нужно очень быстро поменять, тогда первый попавший
Посчитайте добавив конвертацию WMZ в WMU и последующий перевод на карту в привате. Не забудте учесть что в привате два типа карт с бесплатным обслуживанием, но в одном случае -0.5% за пополнение, но бесплатное снятие налички, в другом случае бесплатное пополнение, но за снятие -1%. Сложите все эти проценты и увидите что с того что есть на аккаунте MQL и до обналички в банкомате вы потеряете около -12% в случае использования WMZ.
И вспомните что с ePayments всего -2.6% и честный курс обмена по НБУ.
12% - это не знаю где нужно менять.
Вывод отсюда на WMZ - 0,8%, вывод на карту ПриватБанка через интернет-обменник - 0,8% (комиссия WM) и примерно 2% разница курсов между реальными обменками Одессы. Итого: 0,8 + 0,8 + 2 = 3,6%. Если обналичивать через банкомат еще 1%. Т.е. около 4,6%
Выходит, что в районе $250 в месяц обналичка по еР будет примерно также 2,6% + $2.6(обналичивание) + $2,9(обслуживание карты). Если сумма меньше, выгоднее WM, если больше, то еР уже выгоднее.
Если расчеты по безналу - то еР 2,6%, WM с перекидкой на карту ПриватБанка - 3.6%. Вроде как еР, выгоднее.
Как это какая конвертация ? У меня гривневая карта привата, через WebMoney её пополнить можно только с WMU кошелька. Где мне взять WMU если есть средства на WMZ ? только конвертация, а курс там бывает ниже официального на 2-3 грн. При курсе 1$ = 27UAH -2-3грн потеря на каждом долларе это уже огромные проценты.