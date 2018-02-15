Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная

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Evgeny Belyaev:

Разбанили? 

вряд-ли надолго :-)
 
Абстрактная математика с деньгами - натуральный онанизм

Сегодня вывел $433.44 через WM с конвертацией там же, на выходе получил 25000 + округлённые рубли остались в кошельке

Через то, что у eP под звёздочкой нарисовано получил бы ($430 - $15) * 56.2715 = 23520
 

Ну как бы да, e-payments уж точно за вывод доплачивать не будет:


 
Alexander Puzanov:
Абстрактная математика с деньгами - натуральный онанизм

Сегодня вывел $433.44 через WM с конвертацией там же, на выходе получил 25000 + округлённые рубли остались в кошельке

Через то, что у eP под звёздочкой нарисовано получил бы ($430 - $15) * 56.2715 = 23520

Слушай, хватит сыпать соль на рану тем людям, которые такой математикой не занимаются! :)

 

Интересно, а где МКуЛ в теме? Никаких комментариев-подтверждений. На сайте тоже тишина. Казалось-бы, чего проще, прямо в платежах-снятиях разместить инфу, но там тишина.

Не понимаю, зачем рассылать по почте и не давать никакой инфы на сайте? Кстати, мне на почту ничего не приходило.

 
его уже отключили для ввода денег, я на днях пытался денег закинуть и не смог, доступен был только вывод.
 

Вопрос к администрации. Может прочтут.)

На ввод в MQL есть Виза и Мастеркард.

С любого Кипр-ДЦ я могу как ввести так и вывести средства на Виза и Мастеркард.

Планируется ли сделать Виза и Мастеркард на вывод средств с MQL?

 
Очень хочется, чтобы был также вывод в ЯД или QIWI !  К этим кошелькам можно заказать карты VISA или Maestro, которые будут иметь один общий баланс с кошельком.
 
Mikhail Zhitnev:
Очень хочется, чтобы был также вывод в ЯД или QIWI !  К этим кошелькам можно заказать карты VISA или Maestro, которые будут иметь один общий баланс с кошельком.

Погодите, погодите, не все живут в РФ и им не нужен ЯР или Киви. Мне для жизни нужны леи молдавские )))

 
Andrei Fandeev:

Мне для жизни нужны леи молдавские )))

Иди мешок денег обменяй на злотые.

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