Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная
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- Ошибки, баги, вопросы
Разбанили?
Слушай, хватит сыпать соль на рану тем людям, которые такой математикой не занимаются! :)
Интересно, а где МКуЛ в теме? Никаких комментариев-подтверждений. На сайте тоже тишина. Казалось-бы, чего проще, прямо в платежах-снятиях разместить инфу, но там тишина.
Не понимаю, зачем рассылать по почте и не давать никакой инфы на сайте? Кстати, мне на почту ничего не приходило.
Вопрос к администрации. Может прочтут.)
На ввод в MQL есть Виза и Мастеркард.
С любого Кипр-ДЦ я могу как ввести так и вывести средства на Виза и Мастеркард.
Планируется ли сделать Виза и Мастеркард на вывод средств с MQL?
Очень хочется, чтобы был также вывод в ЯД или QIWI ! К этим кошелькам можно заказать карты VISA или Maestro, которые будут иметь один общий баланс с кошельком.
Погодите, погодите, не все живут в РФ и им не нужен ЯР или Киви. Мне для жизни нужны леи молдавские )))
Мне для жизни нужны леи молдавские )))
Иди мешок денег обменяй на злотые.
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