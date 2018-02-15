Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 15

Новый комментарий
 
зарегистрировался. заказал карту. ждем. будем тратить.  
 
Alexandr Saprykin:

Пользуюсь EP почти год. Не жалуюсь. Курс обмена валюты устраивает. Комиссия при pos транзакциях не столь уж и большая. Единственный минус - это что не все организации принимают предоплаченные карты при оплате через интернет. Тот же Ростелеком.

Вот скрин для примера оплаты картой в магазине.


то есть там не только грабежный курс обмена , еще и комиссия за покупки с карты?

по моим расчетам, на скриншоте, вы переплатили ~6%

для примера, процентная ставка российских банков ~6%, чтобы их получить необходимо чтобы деньги в банке пролежали год и обесценились

[Удален]  
Pavel Kolchin:

то есть там не только грабежный курс обмена , еще и комиссия за покупки с карты?

по моим расчетам, на скриншоте, вы переплатили ~6%

для примера, процентная ставка российских банков ~6%, чтобы их получить необходимо чтобы деньги в банке пролежали год и обесценились

2.6% комиссия при покупке в магазинах, курс ЦБ РФ на момент покупки. "Путешествие" средств с MQL до карточки без комиссии.

 
Pavel Kolchin:

то есть там не только грабежный курс обмена , еще и комиссия за покупки с карты?

по моим расчетам, на скриншоте, вы переплатили ~6%

для примера, процентная ставка российских банков ~6%, чтобы их получить необходимо чтобы деньги в банке пролежали год и обесценились


Как вы рассчитывали, если не знаете дату покупки? Скрин от 29 января. Курс ЦБ на эту дату 55.8288 какой курс на скрине?
 
Alexandr Saprykin:

Как вы рассчитывали, если не знаете дату покупки? Скрин от 29 января. Курс ЦБ на эту дату 55.8288 какой курс на скрине?

сейчас захожу на eP, курсы такие, спред 5.5%

55.1015

58.1395

 
Pavel Kolchin:

сейчас захожу на eP, курсы такие, спред 5.5%

55.1015

58.1395


В справке epayments указано что курс обмена валют при проведении операции обмена валюты среднерыночный на текущий день и  действует в течение пяти минут.
 
Alexandr Saprykin:

В справке epayments указано что курс обмена валют при проведении операции обмена валюты среднерыночный на текущий день и  действует в течение пяти минут.

смотрим цены на рынке за сегодня

минимум 56.415

максимум 56.863

вывод - в справке наедалово
[Удален]  
Pavel Kolchin:

смотрим цены на рынке за сегодня,

минимум 56.415

максимум 56.863

Обмен идет через процессинговый центр MasterCard. Cейчас там:

1 USD = 56.7718 RUB

по этому курсу и идет конвертация при покупке с карты на текущий момент

Всё верно, средний рыночный курс.

 
Vladimir Zubov:

Обмен идет через процессинговый центр MasterCard. Cейчас там:

1 USD = 56.7718 RUB

по этому курсу и идет конвертация при покупке с карты на текущий момент

Всё верно, средний рыночный курс.

если при покупке конвертация по курсу MasterCard, то норм, но комиссию я все равно простить не могу, ладно при снятии в банкоматах, но при оплате картой - нет, это прошлый век

сначала платишь за выпуск карты, потом за обслуживание, потом комиссию за пользование

 
Pavel Kolchin:

если при покупке конвертация по курсу MasterCard, то норм, но комиссию я все равно простить не могу, ладно при снятии в банкоматах, но при оплате картой - нет, это прошлый век

сначала платишь за выпуск карты, потом за обслуживание, потом комиссию за пользование

Покупайте за границей где в ходу Usd и не будет комиссии за конвертацию валют.
1...89101112131415
Новый комментарий