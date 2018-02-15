Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 15
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Пользуюсь EP почти год. Не жалуюсь. Курс обмена валюты устраивает. Комиссия при pos транзакциях не столь уж и большая. Единственный минус - это что не все организации принимают предоплаченные карты при оплате через интернет. Тот же Ростелеком.
Вот скрин для примера оплаты картой в магазине.
то есть там не только грабежный курс обмена , еще и комиссия за покупки с карты?
по моим расчетам, на скриншоте, вы переплатили ~6%
для примера, процентная ставка российских банков ~6%, чтобы их получить необходимо чтобы деньги в банке пролежали год и обесценились
то есть там не только грабежный курс обмена , еще и комиссия за покупки с карты?
по моим расчетам, на скриншоте, вы переплатили ~6%
для примера, процентная ставка российских банков ~6%, чтобы их получить необходимо чтобы деньги в банке пролежали год и обесценились
2.6% комиссия при покупке в магазинах, курс ЦБ РФ на момент покупки. "Путешествие" средств с MQL до карточки без комиссии.
то есть там не только грабежный курс обмена , еще и комиссия за покупки с карты?
по моим расчетам, на скриншоте, вы переплатили ~6%
для примера, процентная ставка российских банков ~6%, чтобы их получить необходимо чтобы деньги в банке пролежали год и обесценились
сейчас захожу на eP, курсы такие, спред 5.5%
55.1015
58.1395
сейчас захожу на eP, курсы такие, спред 5.5%
55.1015
58.1395
смотрим цены на рынке за сегодня
минимум 56.415
максимум 56.863вывод - в справке наедалово
смотрим цены на рынке за сегодня,
минимум 56.415
максимум 56.863
Обмен идет через процессинговый центр MasterCard. Cейчас там:
1 USD = 56.7718 RUB
по этому курсу и идет конвертация при покупке с карты на текущий момент
Всё верно, средний рыночный курс.
Обмен идет через процессинговый центр MasterCard. Cейчас там:
1 USD = 56.7718 RUB
по этому курсу и идет конвертация при покупке с карты на текущий момент
Всё верно, средний рыночный курс.
если при покупке конвертация по курсу MasterCard, то норм, но комиссию я все равно простить не могу, ладно при снятии в банкоматах, но при оплате картой - нет, это прошлый век
сначала платишь за выпуск карты, потом за обслуживание, потом комиссию за пользование
если при покупке конвертация по курсу MasterCard, то норм, но комиссию я все равно простить не могу, ладно при снятии в банкоматах, но при оплате картой - нет, это прошлый век
сначала платишь за выпуск карты, потом за обслуживание, потом комиссию за пользование