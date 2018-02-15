Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 4

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Rashid Umarov:

Все нормально будет, вам понравится. Будете расплачиваться картой везде напрямую, никаких дополнительных операций не потребуется.

И фиксированная комиссия 2.6 % с платежа. Конвертация по курсу Мастеркард

Rashid, мы с вами вроде как в сфере форекс.

Так вот, когда имея прибыль за месяц 10% - это считается хорошим показателем, чаще всего она меньше.

Вы пишите, что отдать 2.6% комиссии это вполне нормально. Это четверть месячного заработка при благоприятных условиях!

 
Vitaly Muzichenko:

Rashid, мы с вами вроде как в сфере форекс.

Так вот, когда имея прибыль за месяц 10% - это считается хорошим показателем, чаще всего она меньше.

Вы пишите, что отдать 2.6% комиссии это вполне нормально. Это четверть месячного заработка при благоприятных условиях!

Вы в математике запутались. И смешиваете мягкое с теплым

 
Vitaly Muzichenko:

Rashid, мы с вами вроде как в сфере форекс.

Так вот, когда имея прибыль за месяц 10% - это считается хорошим показателем, чаще всего она меньше.

Вы пишите, что отдать 2.6% комиссии это вполне нормально. Это четверть месячного заработка при благоприятных условиях!

как 2.6 % от прибыли может быть четвертью? Ты вообще спал сегодня? Посчитай лучше сколько отдаёшь с вывода через вебмани
 
Rashid Umarov:

Вы в математике запутались. И смешиваете мягкое с теплым

Ложим 1000, получаем 100, выводим 100, отдаём комиссию 2.6$

Да, согласен - ступил.

P.S. Но с электронной платёжкой+Приват24 отдаём в два раза меньше, потому что курс конвертации всегда можно найти выше официального.
 
ну типа, 2.6%(2.5%) это действительно четверть от 10%
 
Лично меня вебманьки устраивали только из за низких процентов вывода на них. Из вебманей я деньги ни куда больше не вывожу, а использую для оплаты покупок в интернет магазинах, оплаты интернета и пополнения моб. телефона. И после прекращения вывода я думаю в моем случае  Pay Pal будет самой  приемлемой альтернативой.
 
Vitaly Muzichenko:
P.S. Но с электронной платёжкой+Приват24 отдаём в два раза меньше, потому что курс конвертации всегда можно найти выше официального.

Райфайзенбанк банкоматы есть рядом?

 
Alexander Bereznyak:
ну типа, 2.6%(2.5%) это действительно четверть от 10%

Он 10% заработал вне данного сайта - на форекс.

Даже если будет и там использовать карту ePayments, то с 1000 заработав в месяц 10% получит 100. Выводить-то он будет не 1100, а 100. И 2.6% считать нужно не от 1000, и не от 1100, а от 100. Заплатит 2.6$, а не 26, что является четвертью с хвостиком от 100.

 
Rashid Umarov:

Райфайзенбанк банкоматы есть рядом?

Ближайший за 27км

Проложил маршрут


 
Rashid Umarov:

Райфайзенбанк банкоматы есть рядом?

Смысл? На Украине банкоматы не выдают $. Уже несколько лет. Запрет на уровне законодательства.

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