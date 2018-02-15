Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 4
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И фиксированная комиссия 2.6 % с платежа. Конвертация по курсу Мастеркард
Rashid, мы с вами вроде как в сфере форекс.
Так вот, когда имея прибыль за месяц 10% - это считается хорошим показателем, чаще всего она меньше.
Вы пишите, что отдать 2.6% комиссии это вполне нормально. Это четверть месячного заработка при благоприятных условиях!
Rashid, мы с вами вроде как в сфере форекс.
Так вот, когда имея прибыль за месяц 10% - это считается хорошим показателем, чаще всего она меньше.
Вы пишите, что отдать 2.6% комиссии это вполне нормально. Это четверть месячного заработка при благоприятных условиях!
Вы в математике запутались. И смешиваете мягкое с теплым
Rashid, мы с вами вроде как в сфере форекс.
Так вот, когда имея прибыль за месяц 10% - это считается хорошим показателем, чаще всего она меньше.
Вы пишите, что отдать 2.6% комиссии это вполне нормально. Это четверть месячного заработка при благоприятных условиях!
Вы в математике запутались. И смешиваете мягкое с теплым
Ложим 1000, получаем 100, выводим 100, отдаём комиссию 2.6$
Да, согласен - ступил.P.S. Но с электронной платёжкой+Приват24 отдаём в два раза меньше, потому что курс конвертации всегда можно найти выше официального.
P.S. Но с электронной платёжкой+Приват24 отдаём в два раза меньше, потому что курс конвертации всегда можно найти выше официального.
Райфайзенбанк банкоматы есть рядом?
ну типа, 2.6%(2.5%) это действительно четверть от 10%
Он 10% заработал вне данного сайта - на форекс.
Даже если будет и там использовать карту ePayments, то с 1000 заработав в месяц 10% получит 100. Выводить-то он будет не 1100, а 100. И 2.6% считать нужно не от 1000, и не от 1100, а от 100. Заплатит 2.6$, а не 26, что является четвертью с хвостиком от 100.
Райфайзенбанк банкоматы есть рядом?
Ближайший за 27км
Проложил маршрут
Райфайзенбанк банкоматы есть рядом?
Смысл? На Украине банкоматы не выдают $. Уже несколько лет. Запрет на уровне законодательства.