Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 13
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а логотип метаквотов - мухобойку, ой не к добру это..
А кто нибудь видел что на самом деле изображено на лого?
Там сидят трое, двоих мы знаем, а вот кто третий - загадка. Может это он всё и решает из-за кулис?
Мне тоже кое-что на этом ресурсе не нравиться, но пользоваться всеми благами этого ресурса и все время говорить что тут плохо, то это мягко говоря, неблагодарность.
Не надо все время думать о себе.
Надо понимать что есть и другие люди, которые живут в других регионах, в частности на западе и на востоке и думают иначе.
ну если, когда то не сможете пользоваться благами этого ресурса, тогда сделаете новый вывод .. с другой точки зрения)
А вам никто не мешает пользоваться всеми благами.
Некоторые не умеют ничего делать и ищут какой-то повод, чтобы найти виновников.
Вот смотрю на ваши продукты и никак не пойму, почему их всех продовать за $30К ?
Не вижу никакого смысла.
Как ни крутити, а убать ВМ, это большоенеудобство для всех пользователей рунета.
Просто выбора у нас всех пока нет. В других компаниях только рачширяют спектр услуг и доступных систем.
Я думаю, что скоро появлятся другие более удобные сайты с фрилансом и продуктами МТ4 и МТ5.
А вам никто не мешает пользоваться всеми благами.
Некоторые не умеют ничего делать и ищут какой-то повод, чтобы найти виновников.
Вот смотрю на ваши продукты и никак не пойму, почему их всех продовать за $30К ?
Не вижу никакого смысла.
Психология: чем дороже, тем качественнее.
Ну и каждый человек по-разному оценивает свой труд. Кто-то 5 баксов в час, а кто-то 100 и т.д.
ЗЫ. Не важно сколько стоит продукт. Если можешь его продать дороже - продавай.
Психология: чем дороже, тем качественнее.
Ну и каждый человек по-разному оценивает свой труд. Кто-то 5 баксов в час, а кто-то 100 и т.д.
ЗЫ. Не важно сколько стоит продукт. Если можешь его продать дороже - продавай.
Ну да, если найти какого-то идиота, кто купит дохлого индикатора за 30К, то можно и так.
Но всё дело в том, что у идиотов столько денег не бывает. :)
Ну да, если найти какого-то идиота, кто купит дохлого индикатора за 30К, то можно и так.
Но всё дело в том, что у идиотов столько денег не бывает. :)
Напомнило отзыв на один безумно дорогой CD Player - https://market.yandex.ru/product/6508503/reviews?track=tabs
А кто нибудь видел что на самом деле изображено на лого?
Там сидят трое, двоих мы знаем, а вот кто третий - загадка. Может это он всё и решает из-за кулис?
Никогда не задумывался.)) Вообще никого не знаю.
Имхо, они по кругу передают пачки купюр. И так бесконечно.
Да вы попробуйте использовать е-пэйментс. Вам понравится. Если нет, выберите другой способ вывода.
1 мне уже не нравится,
2 КАКОЙ)))? у меня нет в стране PayPal а WM убирают