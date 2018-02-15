Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 13

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Irek Gilmutdinov:

а логотип метаквотов - мухобойку, ой не к добру это..

А кто нибудь видел что на самом деле изображено на лого?

Там сидят трое, двоих мы знаем, а вот кто третий - загадка. Может это он всё и решает из-за кулис?


 

Мне тоже кое-что на этом ресурсе не нравиться,  но пользоваться всеми благами этого ресурса и все время говорить что тут плохо, то это мягко говоря, неблагодарность.

Не надо все время думать о себе.

Надо понимать что есть и другие люди, которые живут в других регионах, в частности на западе и на востоке и думают иначе.

 
ну если, когда то не сможете пользоваться благами этого ресурса, тогда сделаете новый вывод .. с другой точки зрения)
 
Pavel Verveyko:
ну если, когда то не сможете пользоваться благами этого ресурса, тогда сделаете новый вывод .. с другой точки зрения)

А вам никто не мешает пользоваться всеми благами.

Некоторые не умеют ничего делать и ищут какой-то повод, чтобы найти виновников.

Вот смотрю на ваши продукты и никак не пойму, почему их всех продовать за $30К ? 

Не вижу никакого смысла.

 

Как ни крутити, а убать ВМ, это большоенеудобство для всех пользователей рунета.

Просто выбора у нас всех пока нет. В других компаниях только рачширяют спектр услуг и доступных систем.

Я думаю, что скоро появлятся другие более удобные сайты с фрилансом и продуктами МТ4 и МТ5.

 
Petros Shatakhtsyan:

А вам никто не мешает пользоваться всеми благами.

Некоторые не умеют ничего делать и ищут какой-то повод, чтобы найти виновников.

Вот смотрю на ваши продукты и никак не пойму, почему их всех продовать за $30К ? 

Не вижу никакого смысла.

Психология: чем дороже, тем качественнее.

Ну и каждый человек по-разному оценивает свой труд. Кто-то 5 баксов в час, а кто-то 100 и т.д.

ЗЫ. Не важно сколько стоит продукт. Если можешь его продать дороже - продавай.

 
Alexandr Saprykin:

Психология: чем дороже, тем качественнее.

Ну и каждый человек по-разному оценивает свой труд. Кто-то 5 баксов в час, а кто-то 100 и т.д.

ЗЫ. Не важно сколько стоит продукт. Если можешь его продать дороже - продавай.

Ну да, если найти какого-то идиота, кто купит дохлого индикатора за 30К, то можно и так. 

Но всё дело в том, что у идиотов столько денег не бывает. :)

 
Petros Shatakhtsyan:

Ну да, если найти какого-то идиота, кто купит дохлого индикатора за 30К, то можно и так. 

Но всё дело в том, что у идиотов столько денег не бывает. :)

Напомнило отзыв на один безумно дорогой CD Player - https://market.yandex.ru/product/6508503/reviews?track=tabs

Достоинства: Походу это цена магазина , т.е стоимость всего магазина
 
Vitaly Muzichenko:

А кто нибудь видел что на самом деле изображено на лого?

Там сидят трое, двоих мы знаем, а вот кто третий - загадка. Может это он всё и решает из-за кулис?

Никогда не задумывался.)) Вообще никого не знаю.

Имхо, они по кругу передают пачки купюр. И так бесконечно.

 
Arkadii Zagorulko:

Да вы попробуйте использовать е-пэйментс. Вам понравится. Если нет, выберите другой способ вывода. 

1 мне уже не нравится,
2 КАКОЙ)))? у меня нет в стране PayPal а WM убирают

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