Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 8

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Всё? посчитали?

Теперь вдумайтесь, люди жили не тужили, всё налажено всё верифицировано, система ввода/вывода отлажена. Вплоть до того что чисто механическая привычка в нужные кнопочти тыкать уже в подкорке.

Теперь им говорят: а вот теперь всё по новой, ломитесь в eP всё верифицируйте, всё доказывайте, а eP в свою очередь от наплыва народа будет чванливо почёсываться и сквозь зубы сплёвывать. А куда вы нахрен денетесь, MQ то зарезало WM, всё равно к нам прибежите.

Вот нахрен это нужно скажите пожалуйста?

Теперь подними ***, потрать денег, ехай по месту прописки, сиди там пока эти дебилы из eP тебя верифицируют по месту и получишь карту, потом ехай назад, потом доказуй что ты это ты просто из другого места.

И главное весь этот головняк на ровном месте.

ЗЫ И потом eP, не eP, всё равно ведь потом в WM всё заводить, я все свободные деньги на WM держу, надёжно удобно. Если чё надо они в два клика под рукой.

 
Vasiliy Pushkaryov:

12% - это не знаю где нужно менять.

Вывод отсюда на WMZ - 0,8%, вывод на карту ПриватБанка через интернет-обменник - 0,8% (комиссия WM) и примерно 2% разница курсов между реальными обменками Одессы. Итого: 0,8 + 0,8 + 2 = 3,6%. Если обналичивать через банкомат еще 1%. Т.е. около 4,6%

Выходит, что в районе $250 в месяц обналичка по еР будет примерно также 2,6% + $2.6(обналичивание) + $2,9(обслуживание карты). Если сумма меньше, выгоднее WM, если больше, то еР уже выгоднее.

Если расчеты по безналу - то еР 2,6%, WM с перекидкой на карту ПриватБанка - 3.6%. Вроде как еР, выгоднее.

При обмене с MQL на карту банка, теряем 2.08%

Получаем: нет гемора с картой, нет никаких обязательств и комиссий за использование/неиспользование.

Получаем в бонус деньги на Вебмани, которыми можно рассчитаться в сети, пополнить/вывести практически в каждом ДЦ счёт.

Имея деньги на еР, и при надобности пополнения WM - обойдётся не дёшево

 
Nikolay Demko:

Всё? посчитали?

Теперь вдумайтесь, люди жили не тужили, всё налажено всё верифицировано, система ввода/вывода отлажена. Вплоть до того что чисто механическая привычка в нужные кнопочти тыкать уже в подкорке.

Теперь им говорят: а вот теперь всё по новой, ломитесь в eP всё верифицируйте, всё доказывайте, а eP в свою очередь от наплыва народа будет чванливо почёсываться и сквозь зубы сплёвывать. А куда вы нахрен денетесь, MQ то зарезало WM, всё равно к нам прибежите.

Вот нахрен это нужно скажите пожалуйста?

Теперь подними ***, потрать денег, ехай по месту прописки, сиди там пока эти дебилы из eP тебя верифицируют по месту и получишь карту, потом ехай назад, потом доказуй что ты это ты просто из другого места.

И главное весь этот головняк на ровном месте.

ЗЫ И потом eP, не eP, всё равно ведь потом в WM всё заводить, я все свободные деньги на WM держу, надёжно удобно. Если чё надо они в два клика под рукой.

Я думал только Я такой, карта всегда пустая, перевожу на неё по мере надобности, в баксах всегда хранить надёжней

 
Vitaly Muzichenko:

При обмене с MQL на карту банка, теряем 2.08%

Получаем: нет гемора с картой, нет никаких обязательств и комиссий за использование/неиспользование.

Получаем в бонус деньги на Вебмани, которыми можно рассчитаться в сети, пополнить/вывести практически в каждом ДЦ счёт.

Имея деньги на еР, и при надобности пополнения WM - обойдётся не дёшево

Виталий, ты сам выше показывал скрин курса - от фактического он отличается примерно на 2%. Отсюда с сайта вывести - это 0,8%, и при обмене WM тоже за вывод с кошелька берет 0,8%. Это 3,6%.

Где ты сэкномить умудрился?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

При обмене с MQL на карту банка, теряем 2.08%

Получаем: нет гемора с картой, нет никаких обязательств и комиссий за использование/неиспользование.

Получаем в бонус деньги на Вебмани, которыми можно рассчитаться в сети, пополнить/вывести практически в каждом ДЦ счёт.

Имея деньги на еР, и при надобности пополнения WM - обойдётся не дёшево

Если конкретно то обойдется в 2%


 
Vladimir Zubov:

Если конкретно то обойдется в 2%


Круто, только вот не верифицируют меня eP, потому что живу не там где прописан.

То есть похрен какая комса, этот способ мне вообще недоступен, его в моём случае нет, нет от слова совсем.

Буду проовать PayPal. На WM есть биржа с PayPal кошельками.

ЗЫ Просто некоторые не понимают что WM это не один из обменников, WM это корпорация похлеще MQ, у них развёрнута огроменная инфраструктура, подвязано огромное сообщество.

А eP это конторка которая не сегодня завтра закроется, просто прокладка.

[Удален]  
Nikolay Demko:

Круто, только вот не верифицируют меня eP, потому что живу не там где прописан.

То есть похрен какая комса, этот способ мне вообще недоступен, его в моём случае нет, нет от слова совсем.

Буду проовать PayPal.

А как они могут знать где вы фактически живете ? Я отправлял скан паспорта Украины 1ю, 2ю страницу паспорта и страницу с пропиской. Верификация прошла в течении одного рабочего дня. Сканы паспорта я мог отправить из любой точки, не обязательно с места прописки. Вот карточка пришла конечно по месту прописки, но верификацию я провел через пол года позже и никаких проблем.

[Удален]  
Nikolay Demko:

Круто, только вот не верифицируют меня eP, потому что живу не там где прописан.

То есть похрен какая комса, этот способ мне вообще недоступен, его в моём случае нет, нет от слова совсем.

Буду проовать PayPal. На WM есть биржа с PayPal кошельками.

ЗЫ Просто некоторые не понимают что WM это не один из обменников, WM это корпорация похлеще MQ, у них развёрнута огроменная инфраструктура, подвязано огромное сообщество.

А eP это конторка которая не сегодня завтра закроется, просто прокладка.

Вот как раз с PayPal и будут проблемы, она официально не работает в Украине на приём платежей, заблокируют средства или отправят обратно за вычетом комиссии.

При любом спорном вопросе, вас попросят предоставить документы включая прописку. И тут приехали ...

 
Vladimir Zubov:

Вот как раз с PayPal и будут проблемы, она официально не работает в Украине на приём платежей, заблокируют средства или отправят обратно за вычетом комиссии.

Ну тоесть вообще никак. Зашибись.

 
Vladimir Zubov:

А как они могут знать где вы фактически живете ? Я отправлял скан паспорта Украины 1ю, 2ю страницу паспорта и страницу с пропиской. Верификация прошла в течении одного рабочего дня. Сканы паспорта я мог отправить из любой точки, не обязательно с места прописки. Вот карточка пришла конечно по месту прописки, но верификацию я провел через пол года позже и никаких проблем.

По сокету. Там IP имеется.

Опять же, даже если пройдёт, придётся тратить 200$ (туда, назад) чтоб съездить получить карту, потом по новой делай документы, регистрации итд.

Месяц убъёшь в никуда.

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