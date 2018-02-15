Как сделать из мухи слона, если муха - своя родная - страница 8
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Всё? посчитали?
Теперь вдумайтесь, люди жили не тужили, всё налажено всё верифицировано, система ввода/вывода отлажена. Вплоть до того что чисто механическая привычка в нужные кнопочти тыкать уже в подкорке.
Теперь им говорят: а вот теперь всё по новой, ломитесь в eP всё верифицируйте, всё доказывайте, а eP в свою очередь от наплыва народа будет чванливо почёсываться и сквозь зубы сплёвывать. А куда вы нахрен денетесь, MQ то зарезало WM, всё равно к нам прибежите.
Вот нахрен это нужно скажите пожалуйста?
Теперь подними ***, потрать денег, ехай по месту прописки, сиди там пока эти дебилы из eP тебя верифицируют по месту и получишь карту, потом ехай назад, потом доказуй что ты это ты просто из другого места.
И главное весь этот головняк на ровном месте.
ЗЫ И потом eP, не eP, всё равно ведь потом в WM всё заводить, я все свободные деньги на WM держу, надёжно удобно. Если чё надо они в два клика под рукой.
12% - это не знаю где нужно менять.
Вывод отсюда на WMZ - 0,8%, вывод на карту ПриватБанка через интернет-обменник - 0,8% (комиссия WM) и примерно 2% разница курсов между реальными обменками Одессы. Итого: 0,8 + 0,8 + 2 = 3,6%. Если обналичивать через банкомат еще 1%. Т.е. около 4,6%
Выходит, что в районе $250 в месяц обналичка по еР будет примерно также 2,6% + $2.6(обналичивание) + $2,9(обслуживание карты). Если сумма меньше, выгоднее WM, если больше, то еР уже выгоднее.
Если расчеты по безналу - то еР 2,6%, WM с перекидкой на карту ПриватБанка - 3.6%. Вроде как еР, выгоднее.
При обмене с MQL на карту банка, теряем 2.08%
Получаем: нет гемора с картой, нет никаких обязательств и комиссий за использование/неиспользование.
Получаем в бонус деньги на Вебмани, которыми можно рассчитаться в сети, пополнить/вывести практически в каждом ДЦ счёт.
Имея деньги на еР, и при надобности пополнения WM - обойдётся не дёшево
Всё? посчитали?
Теперь вдумайтесь, люди жили не тужили, всё налажено всё верифицировано, система ввода/вывода отлажена. Вплоть до того что чисто механическая привычка в нужные кнопочти тыкать уже в подкорке.
Теперь им говорят: а вот теперь всё по новой, ломитесь в eP всё верифицируйте, всё доказывайте, а eP в свою очередь от наплыва народа будет чванливо почёсываться и сквозь зубы сплёвывать. А куда вы нахрен денетесь, MQ то зарезало WM, всё равно к нам прибежите.
Вот нахрен это нужно скажите пожалуйста?
Теперь подними ***, потрать денег, ехай по месту прописки, сиди там пока эти дебилы из eP тебя верифицируют по месту и получишь карту, потом ехай назад, потом доказуй что ты это ты просто из другого места.
И главное весь этот головняк на ровном месте.
ЗЫ И потом eP, не eP, всё равно ведь потом в WM всё заводить, я все свободные деньги на WM держу, надёжно удобно. Если чё надо они в два клика под рукой.
Я думал только Я такой, карта всегда пустая, перевожу на неё по мере надобности, в баксах всегда хранить надёжней
При обмене с MQL на карту банка, теряем 2.08%
Получаем: нет гемора с картой, нет никаких обязательств и комиссий за использование/неиспользование.
Получаем в бонус деньги на Вебмани, которыми можно рассчитаться в сети, пополнить/вывести практически в каждом ДЦ счёт.
Имея деньги на еР, и при надобности пополнения WM - обойдётся не дёшево
Виталий, ты сам выше показывал скрин курса - от фактического он отличается примерно на 2%. Отсюда с сайта вывести - это 0,8%, и при обмене WM тоже за вывод с кошелька берет 0,8%. Это 3,6%.
Где ты сэкномить умудрился?
При обмене с MQL на карту банка, теряем 2.08%
Получаем: нет гемора с картой, нет никаких обязательств и комиссий за использование/неиспользование.
Получаем в бонус деньги на Вебмани, которыми можно рассчитаться в сети, пополнить/вывести практически в каждом ДЦ счёт.
Имея деньги на еР, и при надобности пополнения WM - обойдётся не дёшево
Если конкретно то обойдется в 2%
Если конкретно то обойдется в 2%
Круто, только вот не верифицируют меня eP, потому что живу не там где прописан.
То есть похрен какая комса, этот способ мне вообще недоступен, его в моём случае нет, нет от слова совсем.
Буду проовать PayPal. На WM есть биржа с PayPal кошельками.
ЗЫ Просто некоторые не понимают что WM это не один из обменников, WM это корпорация похлеще MQ, у них развёрнута огроменная инфраструктура, подвязано огромное сообщество.
А eP это конторка которая не сегодня завтра закроется, просто прокладка.
Круто, только вот не верифицируют меня eP, потому что живу не там где прописан.
То есть похрен какая комса, этот способ мне вообще недоступен, его в моём случае нет, нет от слова совсем.
Буду проовать PayPal.
А как они могут знать где вы фактически живете ? Я отправлял скан паспорта Украины 1ю, 2ю страницу паспорта и страницу с пропиской. Верификация прошла в течении одного рабочего дня. Сканы паспорта я мог отправить из любой точки, не обязательно с места прописки. Вот карточка пришла конечно по месту прописки, но верификацию я провел через пол года позже и никаких проблем.
Круто, только вот не верифицируют меня eP, потому что живу не там где прописан.
То есть похрен какая комса, этот способ мне вообще недоступен, его в моём случае нет, нет от слова совсем.
Буду проовать PayPal. На WM есть биржа с PayPal кошельками.
ЗЫ Просто некоторые не понимают что WM это не один из обменников, WM это корпорация похлеще MQ, у них развёрнута огроменная инфраструктура, подвязано огромное сообщество.
А eP это конторка которая не сегодня завтра закроется, просто прокладка.
Вот как раз с PayPal и будут проблемы, она официально не работает в Украине на приём платежей, заблокируют средства или отправят обратно за вычетом комиссии.
При любом спорном вопросе, вас попросят предоставить документы включая прописку. И тут приехали ...
Вот как раз с PayPal и будут проблемы, она официально не работает в Украине на приём платежей, заблокируют средства или отправят обратно за вычетом комиссии.
Ну тоесть вообще никак. Зашибись.
А как они могут знать где вы фактически живете ? Я отправлял скан паспорта Украины 1ю, 2ю страницу паспорта и страницу с пропиской. Верификация прошла в течении одного рабочего дня. Сканы паспорта я мог отправить из любой точки, не обязательно с места прописки. Вот карточка пришла конечно по месту прописки, но верификацию я провел через пол года позже и никаких проблем.
По сокету. Там IP имеется.
Опять же, даже если пройдёт, придётся тратить 200$ (туда, назад) чтоб съездить получить карту, потом по новой делай документы, регистрации итд.
Месяц убъёшь в никуда.