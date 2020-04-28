Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 9
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Возможно, но хвостик нужен для приличия...
Это конечно факт, я читал об этом. Однако, каким образом я узнаю первым о закупке под дивиденды? И, Вы предлагаете покакупать акции и продавать фьючерс единовременно, и ждать отсечки? И, я так понимаю, что дата отсечки то известна, не известно какое решение будет принято акционерным собранием о выплате дивидендов - у меня даже была идея ходить на собрания, что б сразу получать информацию о размере дивидендов, но сейчас, когда я на мели это уже не актуально... разве что работать с кем то в команде, но я не могу найти таких людей.
Вы не внимательно читаете, а не предлагал покупать акции, а мониторить цену акций, и если цена акций аномально прыгнула вверх, то
это означает, что будут дивиденты, следовательно можно продать дивидентный фьючерс.
Добавлено
Вот СПОТ Алросса
Прыгнул на 300 пунктов вверх
А вот так отреагировал фьючерс ALRS-12.18 (малиновый цвет)
Был в небольшом контанго, а стал в большой бэквардации
Вы не внимательно читаете, а не предлагал покупать акции, а мониторить цену акций, и если цена акций аномально прыгнула вверх, то
это означает, что будут дивиденты, следовательно можно продать дивидентный фьючерс.
Добавлено
Вот СПОТ Алросса
Прыгнул на 300 пунктов вверх
А вот так отреагировал фьючерс ALRS-12.18 (малиновый цвет)
Был в небольшом контанго, а стал в большой бэквардации
Да я не верно понимаю видимо, так как Вы пишите " не торгую без хеджирования (за исключением золота), поэтому дам Вам идею" , и я вот решил, что идея подразумевает хэдж, а если хэдж то должен быть базовый актив.
Тогда я не понимаю суть этой торговли - быстро поймать коррекцию на открытии и закрыться сразу? Так по фьючерсу столь дальнему плотность в стакане обычна маленькая, а гэп большой.
Вы не внимательно читаете, а не предлагал покупать акции, а мониторить цену акций, и если цена акций аномально прыгнула вверх, то
это означает, что будут дивиденты, следовательно можно продать дивидентный фьючерс.
...
Был в небольшом контанго, а стал в большой бэквардации
Так это раз в год бывает, в лучшем случае 2 раза в год.
А остальное время что делать?))
Так это раз в год бывает, в лучшем случае 2 раза в год.
А остальное время что делать?))
Серёж, есть что делать (я не готов, сейчас, делится всеми своими идеями)
Просто Алексей торгует как на ФОРЕКСе, т.е с огромными рисками одним инструментом, поэтому я и дал ему эту идею (процент риска значительно ниже).
Может купить опционы на оставшиеся деньги? Рост по идеи должен быть 2-3 дня без отката по M15, закрыться вечером в пятницу....
Торговля на Бирже не подразумевает ГАДАНИЕ (может), - это заведомая потеря денег.
Торговля на Бирже не подразумевает ГАДАНИЕ (может), - это заведомая потеря денег.
Дело не в гадании, а в методе использования движения, с учетом имеющихся средств.
Дело не в гадании, а в методе использования движения, с учетом имеющихся средств.
Эти "средства" - смело в помойку!
Закройте рукой левую часть графика и индикаторов и скажите что будет?
Вам нужно заработать деньги или "слить" их?
Нужно поменять психологию торговли.
Вы торгуете против тысячи оппонентов, которые тоже ХОТЯТ заработать, и только придумав что-то
оригинальное, Вы сможете забрать деньги у них, а все, якобы, "средства" - деньги на ветер.
Добавлено
Простой пример
Вы зашортили Si, что в принципе ни как нельзя было делать в силу очень многих глобальных
обстоятельств, связанных, в основном, с политической доктриной запада против России.
У нас, в стране, постоянная нехватка денег, поэтому государству очень выгодно, чтобы доллар был дорогим.
Эти "средства" - смело в помойку!
Закройте рукой левую часть графика и индикаторов и скажите что будет?
Вам нужно заработать деньги или "слить" их?
Нужно поменять психологию торговли.
Вы торгуете против тысячи оппонентов, которые тоже ХОТЯТ заработать, и только придумав что-то
оригинальное, Вы сможете забрать деньги у них, а все, якобы, "средства" - деньги на ветер.
Добавлено
Простой пример
Вы зашортили Si, что в принципе ни как нельзя было делать в силу очень многих глобальных
обстоятельств, связанных, в основном, с политической доктриной запада против России.
У нас, в стране, постоянная нехватка денег, поэтому государству очень выгодно, чтобы доллар был дорогим.
Про Si я полностью согласен, и сам писал об этом в этой ветке, я шортил на минутном TF, так как ждал маленький откат, а потом меня просто переклинило - это мой недостаток, и шортил я первоначально 1 лотом на 1 счете, потом перешел на два счета и догнал до 330 лотов, что конечно меня убило. Но, ещё раз это тупая моя психология, я не должен был дико усредняться, скажу даже больше, перед шортом я закрыл две позиции в лонг с прибылью, и мозг говорил, что должен быть откат по всем признакам, вот я и захотел чуть-чуть взять.
Про что-то оригинальное, это интересно, но что можно придумать? Сейчас я пытаюсь ковырять машинное обучение, есть интересные результаты, но я не программист и мне тяжело одному всё тащить, люди объединятся не хотят, в общем не знаю - апатия.
Про что-то оригинальное, это интересно, но что можно придумать? Сейчас я пытаюсь ковырять машинное обучение, есть интересные результаты, но я не программист и мне тяжело одному всё тащить, люди объединятся не хотят, в общем не знаю - апатия.
Объединяться не хотят, потому что
ФОРЕКСники думают:
"Ща возьму пару индикаторов, напишу советник, положу в ДЦ 100$, а через неделю стану миллионером (долларовым)".
Резонно, что не нужно ни с кем делится :)
Биржевики (ФОРТС) думают:
"ММВБ имеет маленькие обороты (объёмы), многие фьючерсы очень слаболиквидные... На всех не хватит..."
Резонно, что не нужно ни с кем делится идеями.