Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 9

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Aleksey Vyazmikin:

Возможно, но хвостик нужен для приличия...


Это конечно факт, я читал об этом. Однако, каким образом я узнаю первым о закупке под дивиденды? И, Вы предлагаете покакупать акции и продавать фьючерс единовременно, и ждать отсечки? И, я так понимаю, что дата отсечки то известна, не известно какое решение будет принято акционерным собранием о выплате дивидендов - у меня даже была идея ходить на собрания, что б сразу получать информацию о размере дивидендов, но сейчас, когда я на мели это уже не актуально... разве что работать с кем то в команде, но я не могу найти таких людей.

Вы не внимательно читаете, а не предлагал покупать акции, а мониторить цену акций, и если цена акций аномально прыгнула вверх, то

это означает, что будут дивиденты, следовательно можно продать дивидентный фьючерс.

Добавлено

Вот СПОТ Алросса


Прыгнул на 300 пунктов вверх

А вот так отреагировал фьючерс ALRS-12.18 (малиновый цвет)

Был в небольшом контанго, а стал в большой бэквардации

 
prostotrader:

Вы не внимательно читаете, а не предлагал покупать акции, а мониторить цену акций, и если цена акций аномально прыгнула вверх, то

это означает, что будут дивиденты, следовательно можно продать дивидентный фьючерс.

Добавлено

Вот СПОТ Алросса


Прыгнул на 300 пунктов вверх

А вот так отреагировал фьючерс ALRS-12.18 (малиновый цвет)

Был в небольшом контанго, а стал в большой бэквардации

Да я не верно понимаю видимо, так как Вы пишите " не торгую без хеджирования (за исключением золота), поэтому дам Вам идею" , и я вот решил, что идея подразумевает хэдж, а если хэдж то должен быть базовый актив.

Тогда я не понимаю суть этой торговли - быстро поймать коррекцию на открытии и закрыться сразу? Так по фьючерсу столь дальнему плотность в стакане обычна маленькая, а гэп большой.

 
prostotrader:

Вы не внимательно читаете, а не предлагал покупать акции, а мониторить цену акций, и если цена акций аномально прыгнула вверх, то

это означает, что будут дивиденты, следовательно можно продать дивидентный фьючерс.

...

Был в небольшом контанго, а стал в большой бэквардации


Так это раз в год бывает, в лучшем случае 2 раза в год.

А остальное время что делать?))

 
Может купить опционы на оставшиеся деньги? Рост по идеи должен быть 2-3 дня без отката по M15, закрыться вечером в пятницу....
 
Sergey Chalyshev:

Так это раз в год бывает, в лучшем случае 2 раза в год.

А остальное время что делать?))

Серёж, есть что делать (я не готов, сейчас, делится всеми своими идеями)

Просто Алексей торгует как на ФОРЕКСе, т.е с огромными рисками одним инструментом, поэтому я и дал ему эту идею (процент риска значительно ниже).

 
Aleksey Vyazmikin:
Может купить опционы на оставшиеся деньги? Рост по идеи должен быть 2-3 дня без отката по M15, закрыться вечером в пятницу....

Торговля на Бирже не подразумевает ГАДАНИЕ (может), - это заведомая потеря денег.

 
prostotrader:

Торговля на Бирже не подразумевает ГАДАНИЕ (может), - это заведомая потеря денег.

Дело не в гадании, а в методе использования движения, с учетом имеющихся средств.

 
Aleksey Vyazmikin:

Дело не в гадании, а в методе использования движения, с учетом имеющихся средств.

Эти "средства" - смело в помойку!

Закройте рукой левую часть графика и индикаторов и скажите что будет?

Вам нужно заработать деньги или "слить" их?

Нужно поменять психологию торговли.

Вы торгуете против тысячи оппонентов, которые тоже ХОТЯТ заработать, и только придумав что-то

оригинальное, Вы сможете забрать деньги у них, а все, якобы, "средства" - деньги на ветер. 

Добавлено

Простой пример

Вы зашортили Si, что в принципе ни как нельзя было делать в силу очень многих глобальных

обстоятельств, связанных, в основном, с политической доктриной запада против России.

У нас, в стране, постоянная нехватка денег, поэтому государству очень выгодно, чтобы доллар был дорогим. 

 
prostotrader:

Эти "средства" - смело в помойку!

Закройте рукой левую часть графика и индикаторов и скажите что будет?

Вам нужно заработать деньги или "слить" их?

Нужно поменять психологию торговли.

Вы торгуете против тысячи оппонентов, которые тоже ХОТЯТ заработать, и только придумав что-то

оригинальное, Вы сможете забрать деньги у них, а все, якобы, "средства" - деньги на ветер. 

Добавлено

Простой пример

Вы зашортили Si, что в принципе ни как нельзя было делать в силу очень многих глобальных

обстоятельств, связанных, в основном, с политической доктриной запада против России.

У нас, в стране, постоянная нехватка денег, поэтому государству очень выгодно, чтобы доллар был дорогим. 

Про Si я полностью согласен, и сам писал об этом в этой ветке, я шортил на минутном TF, так как ждал маленький откат, а потом меня просто переклинило - это мой недостаток, и шортил я первоначально 1 лотом на 1 счете, потом перешел на два счета и догнал до 330 лотов, что конечно меня убило. Но, ещё раз это тупая моя психология, я не должен был дико усредняться, скажу даже больше, перед шортом я закрыл две позиции в лонг с прибылью, и мозг говорил, что должен быть откат по всем признакам, вот я и захотел чуть-чуть взять.

Про что-то оригинальное, это интересно, но что можно придумать? Сейчас я пытаюсь ковырять машинное обучение, есть интересные результаты, но я не программист и мне тяжело одному всё тащить, люди объединятся не хотят, в общем не знаю - апатия.

 
Aleksey Vyazmikin:


Про что-то оригинальное, это интересно, но что можно придумать? Сейчас я пытаюсь ковырять машинное обучение, есть интересные результаты, но я не программист и мне тяжело одному всё тащить, люди объединятся не хотят, в общем не знаю - апатия.

Объединяться не хотят, потому что

ФОРЕКСники думают:

"Ща возьму пару индикаторов, напишу советник, положу в ДЦ 100$, а через неделю стану миллионером (долларовым)".

Резонно, что не нужно ни с кем делится :)

Биржевики (ФОРТС) думают:

"ММВБ имеет маленькие обороты (объёмы), многие фьючерсы очень слаболиквидные... На всех не хватит..."

Резонно, что не нужно ни с кем делится идеями.

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