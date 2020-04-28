Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 16
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Но открытый интерес по Si падает с середины августа. Не видно, чтобы кто-то закупался перед сильным ростом.
На 15 минутках может быть рывок на пару страйков, глобально должна быть коррекция ещё ниже, тут согласен, но я не торгую на такие расстояния, как правило. И что может показать ОИ, лишь то, что рынок становится уже из-за ухода не резидентов, это особенно явно было видно после прыжка в апреле.
К тому же по хаям цель так и не была достигнута по моим прикидкам она должна была бы быть достигнута в сентябре, но захотели в этом месяце, а ЦБ рынок обломал, цель первая 69,10 была - и выше 70,70.
4 разных сопротивления на хаях затормозили рост:
1. 68000 - страйк
2. 23,6 от дневного ATR
3. Отскок от RSI (пока что)
4. Сопротивление от прошлого входа под RSI - важно пробить для смены тенденции
Есть риск, что если не пробьем, упадем камнем, но пока модель на продолжение роста.
Ну и ещё смачно от Envelopes отлетели - можем уйти к МАшке.
Решил закрыться, возможно буду покупать завтра от 68,80 но не уверен.
Не нравится мне близко расположенный верхний канал Дончиана по споту на H1 - если до него дотянет, до будет стремительный рост... но как то рано, поэтому я возможно буду шортить.
Решил закрыться, возможно буду покупать завтра от 68,80 но не уверен.
Не нравится мне близко расположенный верхний канал Дончиана по споту на H1 - если до него дотянет, до будет стремительный рост... но как то рано, поэтому я возможно буду шортить.
Мда, нельзя постоянно ставить под сомнения свои решения...
Иногда чувствуешь рынок
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Si-9.18, M1, 2018.08.29
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
Приятный день
Анекдот в тему.
Выходят из игорного клуба двое. Один в трусах, а другой совсем голый, газеткой прикрывается. Тот, что с газеткой говорит:
- Вот за что я тебя уважаю - за то, что ты всегда умеешь вовремя остановиться.
)))))
Анекдот в тему.
Выходят из игорного клуба двое. Один в трусах, а другой совсем голый, газеткой прикрывается. Тот, что с газеткой говорит:
- Вот за что я тебя уважаю - за то, что ты всегда умеешь вовремя остановиться.
)))))
Это абсолютно для меня актуальная тема - я теряю деньги из-зи эмоций и утраты контроля над собой. В качестве риск менеджера и помощника со мной теперь будет работать мой сын - надеюсь я буду более рационален в сложных ситуациях выбора - порезать убыток в виде прибыли за неделю или рискнуть и ... потерять месячную(бывало и годовую) ЗП специалиста.
Похоже, что всё ж сделаем сегодня коррекцию по M15 к страйку 68000.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Si-9.18, M1, 2018.08.30
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
Похоже, что всё ж сделаем сегодня коррекцию по M15 к страйку 68000.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Si-9.18, M1, 2018.08.30
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
На память