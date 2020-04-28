Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 8
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Всегда делайте ставку на падение рубля.
вопрос времени, 2 державы играют в пошаговую стратегию, и некому этих игроков остановить
сидим не дергаемся )))
Такое ощущение, что пойдем на 71 по дневке.
Вот же я дурак, спрогнозировал верно движение, но хотел поймать разворот на внутридневную коррекцию и заусреднял до придела раньше времени. На 61,8 от волны не закрыл с малым убытком, теперь в депрессии жуткой. Думаю уйти...Загнали заразу, и это при том, что доллар глобально корректируется сейчас, а рубль на пике завис.
Такое ощущение, что пойдем на 71 по дневке.
Вот же я дурак, спрогнозировал верно движение, но хотел поймать разворот на внутридневную коррекцию и заусреднял до придела раньше времени. На 61,8 от волны не закрыл с малым убытком, теперь в депрессии жуткой. Думаю уйти...Загнали заразу, и это при том, что доллар глобально корректируется сейчас, а рубль на пике завис.
Возможно я вас сбил с толку, не слушайте никого и меня тоже.
По моему сейчас глобальный рост доллара.
Но у рубля нет никаких оснований для падения,
но наши … хитровымудренные опускают рубль чтобы поменьше заплатить мирянам.
Возможно я вас сбил с толку, не слушайте никого и меня тоже.
По моему сейчас глобальный рост доллара.
Но у рубля нет никаких оснований для падения,
но наши … хитровымудренные опускают рубль чтобы поменьше заплатить мирянам.
Виноват я сам, просто воспользовался моделью, которая обычно работает, но не поставил я стопы, поэтому и потерял очень много денег. Мне нельзя торговать руками - я эмоционален и вязок, если теряю контроль над ситуацией. А в последнее время робот перестал работать из-за низкой волатильности, и я стал торговать руками. В общем, сейчас в отчаянье, так-как надо на что-то жить, а профессия моя убивает меня, и я уже не могу полноценно работать много за компьютером, поэтому крайне не хотелось возвращаться на работу.
Я так же считаю, что у рубля нет оснований для падения, кроме тех, о которых нам не известно. Однако цену держат, и я зафиксировал убыток на ночь. Заинтересованность в наполнение бюджета рублями очевидна, надо же грандиозные проекты воплощать, что б оставить след хотя бы на 100 лет...
Зря Вы усредняетесь, да еще на весь депозит. Нельзя этого делать категорически. ИМХО, конечно)
Конечно нельзя, конечно зря - дурак одним словом.
Было дурацкое чувство, что видишь/чувствуешь рынок, и выйти я мог по безубытку в начале, цена тупо стояла на моей позиции, но я дебил захотел прибыли с иметь, и теперь не знаю, что делать дальше... может кому то этот пост поможет, а может и нет.
Думаю с утра по фьючерсу цена уйдет на 65200 (65180) - очень было бы ожидаемо по текущей модели.
Уедет, но только не 65200, а 66000
Добавлено
СПОТ уже 65,6
Добавлено
Я не торгую без хеджирования (за исключением золота), поэтому дам Вам идею
эксперта Div_hunter.
Практичкски по всем инструментам дата отсечки закрытия реестра неизвестна, но
ВСЕГДА есть инсайдеры, которые знают эту информацию.
Всегда есть первый покупатель, который начинает закупать акции.
Анализируя СПОТ можно поймать несколько микросекунд для продажи дивидентного фьюча.
Фьючерс упадёт ровно на % дивидентов.
Рубль в принципе не жилец. Я думаю, это всем должно быть понятно. Крошечный Сингапур имеет экспорт на 30% больше, чем вся Россия с учётом нефти и газа. Ещё какие-то пояснения нужны? Нам нечего экспортировать, поэтому рубль повисает в воздухе. Демура прогнозирует 125 рублей за доллар уже в этом году. Ребята, он вообще хоть раз ошибался? Если уж кто и правда гений, то как раз Демура )))
Да... пора бежать в магазин за печенюшками на поминки рубля... Вот какое чудо может спасти рубль? (чисто риторический вопрос)
Уедет, но только не 65200, а 66000
Возможно, но хвостик нужен для приличия...
Я не торгую без хеджирования (за исключением золота), поэтому дам Вам идею
эксперта Div_hunter.
Практичкски по всем инструментам дата отсечки закрытия реестра неизвестна, но
ВСЕГДА есть инсайдеры, которые знают эту информацию.
Всегда есть первый покупатель, который начинает закупать акции.
Анализируя СПОТ можно поймать несколько микросекунд для продажи дивидентного фьюча.
Фьючерс упадёт ровно на % дивидентов.
Это конечно факт, я читал об этом. Однако, каким образом я узнаю первым о закупке под дивиденды? И, Вы предлагаете покакупать акции и продавать фьючерс единовременно, и ждать отсечки? И, я так понимаю, что дата отсечки то известна, не известно какое решение будет принято акционерным собранием о выплате дивидендов - у меня даже была идея ходить на собрания, что б сразу получать информацию о размере дивидендов, но сейчас, когда я на мели это уже не актуально... разве что работать с кем то в команде, но я не могу найти таких людей.