Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 5
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... если увеличивают выплаты в разу бюджетникам, то откуда брать деньги планируют?
Мы с вами не работники минфина и всех тонкостей знать не можем. Но есть резервный фонд, есть стабилизационный фонд, есть золотовалютные запасы, возможно где-то что-то удалось сэкономить, ГНИ собрала много налогов по итогам года. Не думаю что там круглые дурачки сидят чтобы допустить обвал рубля после повышения выплат.
Мы с вами не работники минфина и всех тонкостей знать не можем. Но есть резервный фонд, есть стабилизационный фонд, есть золотовалютные запасы, возможно где-то что-то удалось сэкономить, ГНИ собрала много налогов по итогам года. Не думаю что там круглые дурачки сидят чтобы допустить обвал рубля после повышения выплат.
Так это замкнутый круг, Вы разве не знаете, что стандартные повышения тарифов ЖКХ способствуют росту инфляции?
Дело в том, что весь прошлый год правительство мечтало о 60 рублях за доллар, а раз было меньше, то почему бы не перегнать в этом году?
Резервные фонды нужны на непредвиденные обстоятельства, а крепкий рубль вредит правительству - меньше доходов в казне.
Так это замкнутый круг, Вы разве не знаете, что стандартные повышения тарифов ЖКХ способствуют росту инфляции?
Дело в том, что весь прошлый год правительство мечтало о 60 рублях за доллар, а раз было меньше, то почему бы не перегнать в этом году?
Резервные фонды нужны на непредвиденные обстоятельства, а крепкий рубль вредит правительству - меньше доходов в казне.
Всё это правильно. Согласен полностью. Сам больше верю в доллар по 60 рублей чем по 40, вполне возможно что курс рубля контролируется монетарными властями до выборов и не исключено его ослабление после. Но и нельзя сбрасывать со счетов мнение топ-менеджера, управляющего 25 млрд долл и вкладывающего доверенные ему активы в рубль. На финансовых рынках всегда нужно иметь в голове как минимум два сценария развития событий.
Всё это правильно. Согласен полностью. Сам больше верю в доллар по 60 рублей чем по 40, вполне возможно что курс рубля контролируется монетарными властями до выборов и не исключено его ослабление после. Но и нельзя сбрасывать со счетов мнение топ-менеджера, управляющего 25 млрд долл и вкладывающего доверенные ему активы в рубль. На финансовых рынках всегда нужно иметь в голове как минимум два сценария развития событий.
Вполне вероятно, что после кэри-трейда появится интерес в реальных активах у инвесторов, к тому же за счет снижения курса рубля, эти активы будут интересно выглядеть в долгосроке. Да, и сейчас они интересны, просто используется тот инструмент, что более доходен.
Вот судя по индикатору открытого интереса сейчас будет взлет цены - посмотрим...
Там повыше про взлет написали.
Вот от 58.3 и к 57
Мне кажется, что после выборов будет обвал рубля. Запад начнет орать о паттасовке результатов и прочем. Для инвесторов - не лучший знак.
Вот судя по индикатору открытого интереса сейчас будет взлет цены - посмотрим...
В итоге открылись с гепом и пролетели всего 165 пунктов, сформировав разворот.
По данным МинФина https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119695
Таблица 2.3.1. Основные параметры базового прогноза социально-экономического развития России
Показатель
2017
2018
2019
2020
Цена на нефть марки «Юралс», долл. США за баррель
49,9
43,8
41,6
42,4
Курс рубля к доллару США среднегодовой,
руб. за долл. США
59,4
64,7
66,9
68,0
Темп роста ВВП (% к предыдущему году)
2,1
2,1
2,2
2,3
Номинальный ВВП (млрд руб.)
92 224
97 462
103 228
110 237
Индекс потребительских цен (в среднем за год)
3,9
3,7
4,0
4,0
Экспорт товаров, млрд долл. США
336,9
324,9
324,2
332,4
Импорт товаров, млрд долл. США
227,8
234,8
238,0
241,0
Как видно на скрине - всё идет по плану...
Видно, что сегодня был отскок от хая прошлого года - неужели теперт только на север!?
А я дурак зашортил бакс вечером - чую порвут завтра - эх, надо было раньше посмотреть планы МинФина...
Блишайшая торговая сессия будет проходить в пятницу 13 - всем удачи.