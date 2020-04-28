Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 4
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Мне кажется, что после выборов будет обвал рубля. Запад начнет орать о паттасовке результатов и прочем. Для инвесторов - не лучший знак.
Странно, а мне так думается, что сильно пахнет необратимым падением вечнозелёного. Находимся аккурат вблизи точки бифуркации. https://www.youtube.com/watch?v=v_PXnMZNeX0
"Новые ограничения со стороны США, которые могут коснуться государственных долговых обязательств, — один из ключевых рисков для российской валюты", — подтверждает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Мне кажется, что после выборов будет обвал рубля. Запад начнет орать о паттасовке результатов и прочем. Для инвесторов - не лучший знак.
При росте ЗП будет рост и инфляции, очевидно же... думаю, рубль теперь двинет к 60, уже не ясно, что в нём может быть интересным... ну разве, что-то совсем не запланированное.
https://www.rbc.ru/society/12/03/2018/5a9eba5c9a7947441367c8b7
Рубль в принципе не жилец. Я думаю, это всем должно быть понятно. Крошечный Сингапур имеет экспорт на 30% больше, чем вся Россия с учётом нефти и газа. Ещё какие-то пояснения нужны? Нам нечего экспортировать, поэтому рубль повисает в воздухе. Демура прогнозирует 125 рублей за доллар уже в этом году. Ребята, он вообще хоть раз ошибался? Если уж кто и правда гений, то как раз Демура )))
Волновой анализ сила. Если иметь кроме знаний, еще и Дар толковать эти самые волны. А у Демуры Дар есть.
Интрига назревает не по детски. Запасаемся попкорном....
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А еще по доллару был от него не очень хороший прогноз, только лет через ...надцать.
Сбережения в драг., металлы, в сундук, и когда трезвый закопать, чтоб помнить где закопал )))
... очевидно же... думаю, рубль теперь двинет к 60 ...
Есть альтернативное мнение.
Есть альтернативное мнение.
Альтернативная точка зрения есть всегда. Но, если увеличивают выплаты в разу бюджетникам, то откуда брать деньги планируют?
Заимствовать через облигации, конечно, можно больше, но тогда нельзя снижать процентную ставку, а значит придется повышать ключевую ставку в скором времени....
Технически должен был бы быть уже пробой, если его так и не будет в ближайшее время, то по любому надо идти вверх для разгона, в случае снижения.