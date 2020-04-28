Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 4

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Ptoferoz2010:
Мне кажется, что после выборов будет обвал рубля. Запад начнет орать о паттасовке результатов и прочем. Для инвесторов - не лучший знак.

Странно, а мне так думается, что сильно пахнет необратимым падением вечнозелёного. Находимся аккурат вблизи точки бифуркации.  https://www.youtube.com/watch?v=v_PXnMZNeX0

 
Эти стоны про крах рубля,  так же как и про крах доллара,  ходят с начала 90х
 
До 18 марта за судьбу рубля можно не переживать. Потом риски могут увеличиться: пересмотр ставки 23 марта, возможное введение новых санкций, снижение цены на нефть ...
 
Михаил Билан:
В феврале конгресс Соединенных Штатов соберется, чтобы обсудить предлагаемое расширение ограничительных мер, в том числе введение запрета для американских инвесторов на инвестиции в госдолг России. 
Эксперты Bank of America уже предупредили: если Вашингтон запретит сделки с российским госдолгом, рубль может отправиться в крутое пике. 

"Новые ограничения со стороны США, которые могут коснуться государственных долговых обязательств, — один из ключевых рисков для российской валюты", — подтверждает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Не знаком с Кочетковым. Но заява серьезная. Это будет полный ахтунг. Думаю последствия всем нам очевидны.
 
Ptoferoz2010:
Мне кажется, что после выборов будет обвал рубля. Запад начнет орать о паттасовке результатов и прочем. Для инвесторов - не лучший знак.
Не будет, 100%. Причина одна, там ничего никто не решает. От них ничего не зависит, они только пешки.
 
 

При росте ЗП будет рост и инфляции, очевидно же... думаю, рубль теперь двинет к 60, уже не ясно, что в нём может быть интересным... ну разве, что-то совсем не запланированное.

https://www.rbc.ru/society/12/03/2018/5a9eba5c9a7947441367c8b7

Майские указы к выборам: почему у бюджетников резко выросли зарплаты
Майские указы к выборам: почему у бюджетников резко выросли зарплаты
  • www.rbc.ru
В целом ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца значительно выросли зарплаты. Это связано с близкими президентскими выборами и необходимостью выполнения к ним майских указов, говорят эксперты
 
Sergey Vradiy:
Рубль в принципе не жилец. Я думаю, это всем должно быть понятно. Крошечный Сингапур имеет экспорт на 30% больше, чем вся Россия с учётом нефти и газа. Ещё какие-то пояснения нужны? Нам нечего экспортировать, поэтому рубль повисает в воздухе. Демура прогнозирует 125 рублей за доллар уже в этом году. Ребята, он вообще хоть раз ошибался? Если уж кто и правда гений, то как раз Демура )))

Волновой анализ сила. Если иметь кроме знаний, еще и Дар толковать эти самые волны. А у Демуры Дар есть.

Интрига назревает не по детски. Запасаемся попкорном....

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А еще по доллару был от него не очень хороший прогноз, только лет через   ...надцать.

Сбережения в драг., металлы, в сундук, и когда трезвый закопать, чтоб помнить где закопал )))

 
Aleksey Vyazmikin:

... очевидно же... думаю, рубль теперь двинет к 60 ...

Есть альтернативное мнение.

CIBC: рубль недооценен к доллару на 30%
CIBC: рубль недооценен к доллару на 30%
  • ProfinanceService, Inc
  • www.forexpf.ru
Инвестиционный менеджер CIBC Asset Management Люк Дюранте, под управлением которого находятся активы в размере $25 млрд, делает ставку на укрепление российского рубля, несмотря на международные санкции в отношении России и потенциал повышения ставок ФРС США.
 
Alexander Sevastyanov:

Есть альтернативное мнение.

Альтернативная точка зрения есть всегда. Но, если увеличивают выплаты в разу бюджетникам, то откуда брать деньги планируют?

Заимствовать через облигации, конечно, можно больше, но тогда нельзя снижать процентную ставку, а значит придется повышать ключевую ставку в скором времени....

Технически должен был бы быть уже пробой, если его так и не будет в ближайшее время, то по любому надо идти вверх для разгона, в случае снижения.

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