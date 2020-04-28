Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 12

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Aleksey Vyazmikin:

Кушал вот, тралю помаленьку, закрытие будет скоро по SL.


Срочно сообщите мне можно ли нормально уже у них торговать через МТ5? или глюки до сих пор есть?

 
transcendreamer:

Срочно сообщите мне можно ли нормально уже у них торговать через МТ5? или глюки до сих пор есть?

Глюки есть иногда, недавно писал тут .

Но в целом сносно.

 
Aleksey Vyazmikin:

Кстати у этого тренда был RSI(11) на H1 в качестве сопротивления - видно как отскоки идут от уровня 70 - желтая ломанная линия.

А стандартно я использую RSI (14), он на прошлом скрине виден.

Вы думаете, что цена отскакивает от РСИ, а я так считаю, что РСИ следует за ценой. ИМХО, это более логично.

Можно подобрать окно усреднения так, что будет казаться цена отскакивает. Но, цена также легко и прошьет эту линию.

Вон, Алекс2 скоро год будет попыток определить параметры усреднения используя матан и притянутые за уши аналоги физических процессов.

 
Dmitriy Skub:

Вы думаете, что цена отскакивает от РСИ, а я так считаю, что РСИ следует за ценой. ИМХО, это более логично.

Можно подобрать окно усреднения так, что будет казаться цена отскакивает. Но, цена также легко и прошьет эту линию.

Вон, Алекс2 скоро год будет попыток определить параметры усреднения используя матан и притянутые за уши аналоги физических процессов.

Конечно цена отскакивает от индикатора, так-как индикаторы используются участниками рынка, как при ручной торговле, так и при автоматической. RSI очень интересный индикатор, который стал многое показывать после преобразования в такой вид как у меня. RSI практически не настраивается (обычно период 14)  под разные пары и отлично работает с разными инструментами, в том числе на форекс. Про машку, тут так же есть машки, которые хорошо работают как минимум для визуального восприятия, а как максимум для описания паттернов рынка.

Когда цена прошьёт RSI и закроется за ним на том же ТФ, что и построен RSI, то сформируется сигнал для шорта, который часто отрабатывает очень хорошо, если уже было много заходов за RSI без пересечения противоположного уровня.

 

Посмотрел я динамику открытого интереса по Si на Московской бирже.

Увеличивается количество контрактов на продажу у юр. лиц. Что это может быть? Хеджирование наличных долларов или ожидание коррекции?

 
Sergey Savinkin:

Посмотрел я динамику открытого интереса по Si на Московской бирже.

Увеличивается количество контрактов на продажу у юр. лиц. Что это может быть? Хеджирование наличных долларов или ожидание коррекции?

Может это экспортеры, меняют доллары на рубли. Им выгодно если доллар дорогой, в рублях больше заработают.

 
Aleksey Vyazmikin:

Кушал вот, тралю помаленьку, закрытие будет скоро по SL.


Вы там сами хоть не запутайтесь. Столько ниток-верёвок... Я совсем без индикаторов торгую. Они только мешаются. 

 
Sergey Savinkin:

Посмотрел я динамику открытого интереса по Si на Московской бирже.

Увеличивается количество контрактов на продажу у юр. лиц. Что это может быть? Хеджирование наличных долларов или ожидание коррекции?

Юр лица, реальные, а не спекулянты, коих так же хватает, могут продавать фьючерсы в ожидании экспортной выручки, и ожидание это может быть как раз в сентябре...


Sergey Vradiy:

Вы там сами хоть не запутайтесь. Столько ниток-верёвок... Я совсем без индикаторов торгую. Они только мешаются. 

Я не путаюсь, у меня много чартов с индикаторами одного инструмента, я к ним привык - используется определенная логика, в том числе и свои стандартны цветовой передачи информации.

 
рубь
 
ruslan:

Это как у Вас найдена точка максимума веера?

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