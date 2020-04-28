Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 18
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Стартанул) и наверно это не предел
120 ждём?
120 ждём?
Нет!
У ЦБ была возможность не сдерживать рубль, когда нефть "шмякнулась" в минус.
Раз стали сдерживать, значит так и будут держать 71-74
120 ждём?
Ждите.
Нет!
У ЦБ была возможность не сдерживать рубль, когда нефть "шмякнулась" в минус.
Раз стали сдерживать, значит так и будут держать 7
Ну мало вериться что он останется на уровне 74 руб. Скорее вернётся к 81, а там уж по обстоятельствам)
Ждите.
в 2018 всего два года назад рубль по 80-70 казался невероятным
Нет!
У ЦБ была возможность не сдерживать рубль, когда нефть "шмякнулась" в минус.
Раз стали сдерживать, значит так и будут держать 71-74
Акции нефтянки вместе с нефтью обновили одновременно с нефтью ловы практически в одно и то же время где то по 20$ за барель.
На графике метка черный кружок.
Но затем нефть отскочила и вся нефтянка обрадовалась и поддала вверх
А нефть продолжила падать и поцеловала у дна цену в 16 , на графике бардоавый круг,
что интересно нефтянка при этом дружно за нефтью не пошла и не спешит обновлять свои ловы
как думаете с чем это связанно ? я имею ввиду почему акции нефтянки не стали пробивать свои ловы - если они так зависят от нефти.
Акции нефтянки вместе с нефтью обновили одновременно с нефтью ловы практически в одно и то же время где то по 20$ за барель.
На графике метка черный кружок.
Но затем нефть отскочила и вся нефтянка обрадовалась и поддала вверх
А нефть продолжила падать и поцеловала у дна цену в 16 , на графике бардоавый круг,
что интересно нефтянка при этом дружно за нефтью не пошла и не спешит обновлять свои ловы
как думаете с чем это связанно ?
Реальный рынок нефти, это не совсем то что спекулянты на бирже умудряются нарисовать. Основные инвесторы нефтянки это прекрасно понимают.
Реальный рынок нефти, это не совсем то что спекулянты на бирже умудряются нарисовать. Основные инвесторы нефтянки это прекрасно понимают.
Константин,
Поясните почему нефтянка пошла за нефтью ? в первой волне
И почему не пошла во второй
( инвесторы что то начали понимать только во второй волне, а в первой волне вообще не соображали ) такое объяснение принимается тоже.
Акции нефтянки вместе с нефтью обновили одновременно с нефтью ловы практически в одно и то же время где то по 20$ за барель.
На графике метка черный кружок.
Но затем нефть отскочила и вся нефтянка обрадовалась и поддала вверх
А нефть продолжила падать и поцеловала у дна цену в 16 , на графике бардоавый круг,
что интересно нефтянка при этом дружно за нефтью не пошла и не спешит обновлять свои ловы
как думаете с чем это связанно ? я имею ввиду почему акции нефтянки не стали пробивать свои ловы - если они так зависят от нефти.
Складывается впечатление, что ни у кого нет элементарных способностей к анализу рынка.
Откройте котировки нефти и рубля за январь 2016г.
Не нужно тупо смотреть на текущие графики!
Рубль сдерживают и будут сдерживать, потому что был предлог у ЦБ не сдерживать их!
Добавлено
Посмотрел, сейчас, нефть падает, а рубль крепчает!
вот где, будет летом 2020 г.