Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 18

Новый комментарий
 
DostonU:

Стартанул) и наверно это не предел 

120 ждём? 

 
Yuriy Zaytsev:

120 ждём? 

Нет!

У ЦБ была возможность не сдерживать рубль, когда нефть "шмякнулась" в минус.

Раз стали сдерживать, значит так и будут держать 71-74

 
Yuriy Zaytsev:

120 ждём? 

Ждите.

 
prostotrader:

Нет!

У ЦБ была возможность не сдерживать рубль, когда нефть "шмякнулась" в минус.

Раз стали сдерживать, значит так и будут держать 7

Ну мало вериться что он останется на уровне 74 руб. Скорее вернётся к 81, а там уж по обстоятельствам) 

 
Dmitriy Skub:

Ждите.

в 2018 всего два года назад рубль по 80-70 казался невероятным

 
prostotrader:

Нет!

У ЦБ была возможность не сдерживать рубль, когда нефть "шмякнулась" в минус.

Раз стали сдерживать, значит так и будут держать 71-74

Акции нефтянки вместе с нефтью обновили одновременно с нефтью  ловы практически в одно и то же время где то по 20$ за барель.

На графике метка черный кружок.

Но затем нефть отскочила и вся нефтянка обрадовалась и поддала вверх

А нефть продолжила падать и поцеловала у дна цену в 16 , на графике бардоавый  круг,

что интересно нефтянка при этом дружно за нефтью не пошла и не спешит  обновлять свои ловы

как думаете с чем это связанно ? я имею ввиду почему акции нефтянки не стали пробивать свои ловы - если они так зависят от нефти.


 
Yuriy Zaytsev:

Акции нефтянки вместе с нефтью обновили одновременно с нефтью  ловы практически в одно и то же время где то по 20$ за барель.

На графике метка черный кружок.

Но затем нефть отскочила и вся нефтянка обрадовалась и поддала вверх

А нефть продолжила падать и поцеловала у дна цену в 16 , на графике бардоавый  круг,

что интересно нефтянка при этом дружно за нефтью не пошла и не спешит  обновлять свои ловы

как думаете с чем это связанно ?

Реальный рынок нефти, это не совсем то что спекулянты на бирже умудряются нарисовать. Основные инвесторы нефтянки это прекрасно понимают.

 
Konstantin Nikitin:

Реальный рынок нефти, это не совсем то что спекулянты на бирже умудряются нарисовать. Основные инвесторы нефтянки это прекрасно понимают.

Константин,

Поясните почему нефтянка пошла за нефтью ? в первой волне 

И почему не пошла во второй

(  инвесторы что то начали понимать только во второй волне, а в первой волне вообще не соображали ) такое объяснение принимается тоже.

 
Yuriy Zaytsev:

Акции нефтянки вместе с нефтью обновили одновременно с нефтью  ловы практически в одно и то же время где то по 20$ за барель.

На графике метка черный кружок.

Но затем нефть отскочила и вся нефтянка обрадовалась и поддала вверх

А нефть продолжила падать и поцеловала у дна цену в 16 , на графике бардоавый  круг,

что интересно нефтянка при этом дружно за нефтью не пошла и не спешит  обновлять свои ловы

как думаете с чем это связанно ? я имею ввиду почему акции нефтянки не стали пробивать свои ловы - если они так зависят от нефти.


Складывается впечатление, что ни у кого нет элементарных способностей к анализу рынка.

Откройте котировки нефти и рубля за январь 2016г.

Не нужно тупо смотреть на текущие графики!

Рубль сдерживают и будут сдерживать, потому что был предлог у ЦБ не сдерживать их!

Добавлено

Посмотрел, сейчас, нефть падает, а рубль крепчает!

Нефть: статьи, новости, прогнозы - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
Нефть: статьи, новости, прогнозы - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
  • www.mql5.com
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость, состоящая из сложной смеси углеводородов. Предположительно она образовалась десятки и сотни миллионов лет назад в результате естественной переработки
[Удален]  

вот где, будет летом 2020 г.

USDRUBMonthly

1...111213141516171819
Новый комментарий