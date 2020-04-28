Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 19
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Константин,
Поясните почему нефтянка пошла за нефтью ? в первой волне
И почему не пошла во второй
( инвесторы что то начали понимать только во второй волне, а в первой волне вообще не соображали ) такое объяснение принимается тоже.
Если брать не просто графики. То даже на первой волне падения в процентном соотношении падение нефтянки было меньше чем той-же нефти. Как кстати и по росту нефтянка чаще всего растет медленнее в процентном соотношении чем сама нефть.
Складывается впечатление, что ни у кого нет элементарных способностей к анализу рынка.
Откройте котировки нефти и рубля за январь 2016г.
Не нужно тупо смотреть на текущие графики!
Рубль сдерживают и будут сдерживать, потому что был предлог у ЦБ не сдерживать их!
Добавлено
Посмотрел, сейчас, нефть падает, а рубль крепчает!
Если брать не просто графики. То даже на первой волне падения в процентном соотношении падение нефтянки было меньше чем той-же нефти. Как кстати и по росту нефтянка чаще всего растет медленнее в процентном соотношении чем сама нефть.