Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 10

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prostotrader:

Объединяться не хотят, потому что

ФОРЕКСники думают:

"Ща возьму пару индикаторов, напишу советник, положу в ДЦ 100$, а через неделю стану миллионером (долларовым)".

Резонно, что не нужно ни с кем делится :)

Биржевики (ФОРТС) думают:

"ММВБ имеет маленькие обороты (объёмы), многие фьючерсы очень слаболиквидные... На всех не хватит..."

Резонно, что не нужно ни с кем делится идеями.

Поэтому тут не мало пенсионеров, которые не хотели делиться идеями и ковыряют их сами, а пока наковыряют идеи теряют актуальность...

Я лично понимаю, что на рынке удобней работать с командой, так-как один всё просто не успеваешь делать и за всем следить.

 
Aleksey Vyazmikin:
Думаю с утра по фьючерсу цена уйдет на 65200 (65180) - очень было бы ожидаемо по текущей модели.

СПОТ 66,136

 
prostotrader:

СПОТ 66,136

Всегда есть два варианта  развития событий.

 
Aleksey Vyazmikin:

Всегда есть два варианта  развития событий.

:)  66.235

 
prostotrader:

:)  66.235

Что Вы хотите сказать этими цифрами?

 
Aleksey Vyazmikin:

Что Вы хотите сказать этими цифрами?

Будет расти и дальше.

Добавлено

Кстати, к разговору о торговле...

Индикатор Div_hunter точно показывает по каким инструментпм ожидаются дивиденты (не мониторит СПОТ, а только фьючерсы)

Вот по MOEX, вчера еще не предполагались дивиденты, а сегодня понятно, что они точно будут



Вполне не плохо можно зарабатывать

 

Спасибо автору за головоломку :) Порассматривал я график за последнюю пару лет... Есть ощущение искусственности: долгий боковик, потом за пару дней в другой коридор загоняют импульсом... На графике вообще не вижу естественных движений, только новость-боковик-новость-боковик (т.е. теханализу на больших периодах доверять не стал бы - все решают новости).

Похоже на то, что будет очередной долгий боковик в новом коридоре (до следующей новости). Но коридор ещё не сформировался! Предполагаю 64-67. Если в догонку придёт ещё невесёлая новость, то 67-70 (весёлая - подтвердит нижнюю границу 64)

 
prostotrader:

Будет расти и дальше.

Маленькая надежда на коррекцию на M15 есть от 66,95(67), будет 161,8 от месячного ATR, что само по себе редкость, и 123,6 по фибо, но для этого на открытии надо сильно пригнуть, что б закрыться хвостом на 4 часовике.

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

USDRUB_TOM, H1, 2018.08.10

АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real

USDRUB_TOM 09.08.2018

USDRUB_TOM, H1, 2018.08.10, АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real


Хотя по Si виднеется 68,7 из-за вечерней сессии....


prostotrader:

Кстати, к разговору о торговле...

Индикатор Div_hunter точно показывает по каким инструментпм ожидаются дивиденты (не мониторит СПОТ, а только фьючерсы)

Вот по MOEX, вчера еще не предполагались дивиденты, а сегодня понятно, что они точно будут



Вполне не плохо можно зарабатывать

Где же взять сей индикатор, что-то не ищется он по названию.

 
Aleksey Vyazmikin:



Где же взять сей индикатор, что-то не ищется он по названию.

А я его и не выкладывал :)

 
prostotrader:

А я его и не выкладывал :)

Тогда зачем акцентировать моё внимание на него?

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