Пике рубля в 2018 году! Да ? или..... - страница 10
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ФОРЕКСники думают:
"Ща возьму пару индикаторов, напишу советник, положу в ДЦ 100$, а через неделю стану миллионером (долларовым)".
Резонно, что не нужно ни с кем делится :)
Биржевики (ФОРТС) думают:
"ММВБ имеет маленькие обороты (объёмы), многие фьючерсы очень слаболиквидные... На всех не хватит..."
Резонно, что не нужно ни с кем делится идеями.
Поэтому тут не мало пенсионеров, которые не хотели делиться идеями и ковыряют их сами, а пока наковыряют идеи теряют актуальность...
Я лично понимаю, что на рынке удобней работать с командой, так-как один всё просто не успеваешь делать и за всем следить.
Думаю с утра по фьючерсу цена уйдет на 65200 (65180) - очень было бы ожидаемо по текущей модели.
СПОТ 66,136
СПОТ 66,136
Всегда есть два варианта развития событий.
Всегда есть два варианта развития событий.
:) 66.235
:) 66.235
Что Вы хотите сказать этими цифрами?
Что Вы хотите сказать этими цифрами?
Будет расти и дальше.
Добавлено
Кстати, к разговору о торговле...
Индикатор Div_hunter точно показывает по каким инструментпм ожидаются дивиденты (не мониторит СПОТ, а только фьючерсы)
Вот по MOEX, вчера еще не предполагались дивиденты, а сегодня понятно, что они точно будут
Вполне не плохо можно зарабатывать
Спасибо автору за головоломку :) Порассматривал я график за последнюю пару лет... Есть ощущение искусственности: долгий боковик, потом за пару дней в другой коридор загоняют импульсом... На графике вообще не вижу естественных движений, только новость-боковик-новость-боковик (т.е. теханализу на больших периодах доверять не стал бы - все решают новости).
Похоже на то, что будет очередной долгий боковик в новом коридоре (до следующей новости). Но коридор ещё не сформировался! Предполагаю 64-67. Если в догонку придёт ещё невесёлая новость, то 67-70 (весёлая - подтвердит нижнюю границу 64)
Будет расти и дальше.
Маленькая надежда на коррекцию на M15 есть от 66,95(67), будет 161,8 от месячного ATR, что само по себе редкость, и 123,6 по фибо, но для этого на открытии надо сильно пригнуть, что б закрыться хвостом на 4 часовике.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDRUB_TOM, H1, 2018.08.10
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
USDRUB_TOM 09.08.2018
Хотя по Si виднеется 68,7 из-за вечерней сессии....
Кстати, к разговору о торговле...
Индикатор Div_hunter точно показывает по каким инструментпм ожидаются дивиденты (не мониторит СПОТ, а только фьючерсы)
Вот по MOEX, вчера еще не предполагались дивиденты, а сегодня понятно, что они точно будут
Вполне не плохо можно зарабатывать
Где же взять сей индикатор, что-то не ищется он по названию.
Где же взять сей индикатор, что-то не ищется он по названию.
А я его и не выкладывал :)
А я его и не выкладывал :)
Тогда зачем акцентировать моё внимание на него?