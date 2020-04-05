Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют посчитать фазу и амплитуду. Иногда это может быть полезно.

Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4).

Противофаза так же рассчитывается в градусах, принимает значения от -360 до 0 и отображена 6-ой, красной линией (снимается с массива 5). В расчетах удобнее использовать значения противофазы в сумме с 360 (что, условно поднимает её на уровень фазы).

Амплитуда при множителе равном 1, рассчитывается в пунктах и отображена 9-ой оранжевой линией (снимается с массива 8)

Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность.

Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение.

Значение фазы - параметра состояния волны (близко по смыслу тригонометрической фазе или углу поворота радиус-вектора в тригонометрической плоскости) позволяет оцифровать каждую точку линии и соответственно использовать в эксперте любую необходимую точку в качестве торгового сигнала. А это в свою очередь ускоряет процесс оптимизации стратегий.

позволяет оцифровать каждую точку линии и соответственно использовать в эксперте любую необходимую точку в качестве торгового сигнала. А это в свою очередь ускоряет процесс оптимизации стратегий. Оцифровка позволяет при фильтрации выставлять несимметричные интервалы разрешения/запрета. Интервал запрета торговли против тренда может составлять, например, 90 градусов, начиная с любой фазы, только четверть всего периода волны.

Доработка индикатора из темы: Разностное исчисление, примеры.

