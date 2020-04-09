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Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72 - индикатор для MetaTrader 4
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Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют посчитать фазу и амплитуду. Иногда это может быть полезно.
Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4).
Противофаза так же рассчитывается в градусах, принимает значения от -360 до 0 и отображена 6-ой, красной линией (снимается с массива 5). В расчетах удобнее использовать значения противофазы в сумме с 360 (что, условно поднимает её на уровень фазы).
Амплитуда при множителе равном 1, рассчитывается в пунктах и отображена 9-ой оранжевой линией (снимается с массива 8)
- Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность.
- Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение.
- Значение фазы - параметра состояния волны (близко по смыслу тригонометрической фазе или углу поворота радиус-вектора в тригонометрической плоскости) позволяет оцифровать каждую точку линии и соответственно использовать в эксперте любую необходимую точку в качестве торгового сигнала. А это в свою очередь ускоряет процесс оптимизации стратегий.
- Оцифровка позволяет при фильтрации выставлять несимметричные интервалы разрешения/запрета. Интервал запрета торговли против тренда может составлять, например, 90 градусов, начиная с любой фазы, только четверть всего периода волны.
Доработка индикатора из темы: Разностное исчисление, примеры.
Хочу обратить внимание, что в индикаторе предусмотрены "костыли", которые позволяют отобразить первоначальные линии индикатора PanPrizMA Sin leverage 72.
Индикатор ATR уровнейCheckers Prof
Шашки на МТ4 (профессиональный вариант)
Рассчитывает, сохраняет в буферы индикатора и строит 2 тренда (Up & Dn) по методу Сперандео.position history
Отображений позиций из истории счета в виде линий.