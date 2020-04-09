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Индикаторы

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72 - индикатор для MetaTrader 4

Aleksey Panfilov
Aleksey Panfilov

Aleksey Panfilov

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16 кодов 6 тем 395 комментариев
Просмотров:
11269
Рейтинг:
(10)
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Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют  посчитать фазу и амплитуду. Иногда это может быть  полезно.

Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4).

Противофаза так же  рассчитывается в градусах, принимает значения от -360 до 0 и отображена 6-ой, красной линией (снимается с массива 5).  В расчетах удобнее использовать значения противофазы в сумме с 360 (что, условно поднимает её на уровень фазы).

    Амплитуда при множителе равном 1, рассчитывается в пунктах и отображена 9-ой оранжевой линией (снимается с массива 8)

    • Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность.
    • Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение.
    • Значение фазы - параметра состояния волны (близко по смыслу тригонометрической фазе или углу поворота радиус-вектора в тригонометрической плоскости) позволяет оцифровать каждую точку линии и соответственно использовать в эксперте любую необходимую точку в качестве торгового сигнала. А это в свою очередь ускоряет процесс оптимизации стратегий.
    • Оцифровка позволяет при фильтрации выставлять несимметричные интервалы разрешения/запрета. Интервал запрета торговли против тренда может составлять, например, 90 градусов, начиная с любой фазы, только четверть всего периода волны.


    Хочу обратить внимание, что в индикаторе предусмотрены "костыли", которые позволяют отобразить первоначальные линии индикатора PanPrizMA Sin leverage 72


      ATR уровни ATR уровни

      Индикатор ATR уровней

      Checkers Prof Checkers Prof

      Шашки на МТ4 (профессиональный вариант)

      Tangent2-S Tangent2-S

      Рассчитывает, сохраняет в буферы индикатора и строит 2 тренда (Up & Dn) по методу Сперандео.

      position history position history

      Отображений позиций из истории счета в виде линий.