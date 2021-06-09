МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 16
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МТ4 канет в "вечность" как только использование широких возможностей МТ5 станет доступно для всех. Когда компоновать и проверять стратегии на МТ5 станет легче и быстрее, чем на МТ4. Когда обучение возможностям МТ5 будет не сложнее освоения возможностей МТ4.
А пример можно привести, в чем возможности МТ5 "менее доступны" ? Я вот затрудняюсь указать.
Прогноз, - опасная штука,- но я попробую:
МТ4 канет в "вечность" как только использование широких возможностей МТ5 станет доступно для всех. Когда компоновать и проверять стратегии на МТ5 станет легче и быстрее, чем на МТ4. Когда обучение возможностям МТ5 будет не сложнее освоения возможностей МТ4.
Тогда все преимущества МТ5 станут бесспорными, и доказывать никому и ничего будет не нужно.
так что, вы хотите сказать, что mql5 сложнее mql4?
Во-во. У меня тоже такое впечатление, что тики были нужны крайне "номинально". В теории - да, кто-то торгует на дневках, входя на тиках, но на практике - я таких не видел. Торгует на дневках, значит, входит, как минимум, на часовках. Входит на тиках - значит торгует на пятиминутках, а выше часовок - даже не смотрит.
И не дашь ли ссылочку на свой ответ "почему" ?
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fxsaber, 2017.12.04 18:12
В MT5 огромное количество возможностей не востребовано большинством. Доп. возможности кушать не просят у юзеров, никто не против. Взялись основательно за ME, но разве нет более насущных целых областей задач в MT5?
Давайте по полочкам. Что в MT5 практически не используют и мысли по этому поводу.
И в чем же засада? Низкая квалификация, конечно. Великолепный комьюнити взрастил многих. И я из их числа. Но почему не используют? Неужели дело в отсутсвии простых плюшек в ME? Вот появятся менюшки быстрой вставки ресурсов и передачи файлов в тестер и народ, может быть, заинтересуется. Немного наивно, но лучше, чем сейчас - безусловно. Ну и чтобы был фарш, сделаем shared projects. Только для фарша, не для востребованности. И уж точно не для популяризации. Для популяризации огромную роль сыграли Маркет, Сигналы и даже Джоб. ME - это мизерная мотивация использовать возможности платформы. Не используют и все тут.
ЗЫ Разбейте кодобазу на помойку и остальное. Классифицирует пусть квалифицированный модератор, выбирая ценность для сообщества и развития платформы в целом на свое усмотрение. В Маркете не хватает информации, какие возможности MT5 были использованы. И если я хочу, например, разобраться в динамических ресурсах, то только случайно могу в Маркете нарваться на них. А так было бы удобно, чтобы нажал на "динамические ресурсы" и получил список Маркет-продуктов. Посмотрел на возможности, увидел крутые работы и загорелся. Сейчас этого ничего нет.
А пример можно привести, в чем возможности МТ5 "менее доступны" ? Я вот затрудняюсь указать.
Доступность - понятие субъективное.
Например прекрасные библиотеки: CGrafic, Fuzzy, Generic... Статистическая библиотека. Или Кастомные символы. Кто из новичков может их легко и эффективно использовать в компоновке стратегий?
Новички приходят на форекс чтобы проверить могут ли они создать грааль. Убедится в своей гениальности. С этого все начинается. Прежде чем человек станет профессионалом, он может 10 раз разочароваться в себе и рынке. Поэтому, большинство не доходит до использования широких возможностей МТ5. Сворачивают на полпути.
Так мне кажется.
Доступность - понятие субъективное.
Например прекрасные библиотеки....
Погоди, ты ж просто говоришь про вещи, которые трудны для освоения новичками. И тут спорить-то не о чем.
Но, вроде как оппоненты говорят, что МТ4 в чем-то заметно лучше. Доступнее. Однако, зачем же брать сразу такие сложности ? Если начинать с простого - то между МТ4 и МТ5 - никакой разницы, фактически, нет. Есть некоторые различия в функциях. Однако, я бы не сказал, что настолько уж критичные.
Поэтому, как мне кажется, все преимущество МТ4 есть лишь для тех, у кого много наработок - неохота их переводить на МТ5. Для новичков же - разницы абсолютно никакой.
fxsaber, благодарю. Подумаю над изложенным.
Все сводится к одному простому выводу:
Обучение и достижение профессионализма - дорогая вещь. Берет много времени, сил, и даже денег. Не у всех есть талант к программированию.
Задача: при увеличении возможностей платформы поддерживать стабильный уровень сложности овладения ими.
Возможности должны расти, а уровень сложности использования должен быть прежним или понижаться.
Погоди, ты ж просто говоришь про вещи, которые трудны для освоения новичками. И тут спорить-то не о чем.
Но, вроде как оппоненты говорят, что МТ4 в чем-то заметно лучше. Доступнее. Однако, зачем же брать сразу такие сложности ? Если начинать с простого - то между МТ4 и МТ5 - никакой разницы, фактически, нет. Есть некоторые различия в функциях. Однако, я бы не сказал, что настолько уж критичные.
Поэтому, как мне кажется, все преимущество МТ4 есть лишь для тех, у кого много наработок - неохота их переводить на МТ5. Для новичков же - разницы абсолютно никакой.
fxsaber, благодарю. Подумаю над изложенным.
а почему же 63% участников форума высказалось, что mql4 проще?
https://www.mql5.com/ru/forum/187775
Погоди, ты ж просто говоришь про вещи, которые трудны для освоения новичками. И тут спорить-то не о чем.
Но, вроде как оппоненты говорят, что МТ4 в чем-то заметно лучше. Доступнее. Однако, зачем же брать сразу такие сложности ? Если начинать с простого - то между МТ4 и МТ5 - никакой разницы, фактически, нет. Есть некоторые различия в функциях. Однако, я бы не сказал, что настолько уж критичные.
Поэтому, как мне кажется, все преимущество МТ4 есть лишь для тех, у кого много наработок - неохота их переводить на МТ5. Для новичков же - разницы абсолютно никакой.
Да, я говорю про неопытных людей. Чем опытнее человек, тем больше у него может быть сомнений в форексе, граале и собственной гениальности. Обучаясь, человек переосознает свое отношение к рынку и стратегиям.
Если быть честным, то торговля на форексе изначально предлагается определенному контингенту людей. Должен быть определенный уровень понимания. Если уровень слишком высокий, - человек может не захотеть торговать на форексе. Может решить, что это нецелесообразно. Следовательно, нужно понимать кем является основной контингент клиентов по факту. Это неопытные и ищущие граали люди. Для них многое в программировании и платформе слишком сложно.
Но возможности платформы сейчас расчитывается именно на профессионалов, или людей с непреодолимым стремлением к обучению.
Следовательно, основной контингент клиентов пока проходит мимо.
Да, я говорю про неопытных людей. Чем опытнее человек, тем больше у него может быть сомнений в форексе, граале и собственной гениальности. Обучаясь, человек переосознает свое отношение к рынку и стратегиям.
Если быть честным, то торговля на форексе изначально предлагается определенному контингенту людей. Должен быть определенный уровень понимания. Если уровень слишком высокий, - человек может не захотеть торговать на форексе. Может решить, что это нецелесообразно. Следовательно, нужно понимать кем является основной контингент клиентов по факту. Это неопытные и ищущие граали люди. Для них многое в программировании и платформе слишком сложно.
Но возможности платформы сейчас расчитывается именно на профессионалов, или людей с непреодолимым стремлением к обучению.
Следовательно, основной контингент клиентов пока проходит мимо.
это в то время, когда другие вот так торгуют?
(картинку удалять незачем, там нет названия ресурса)
а почему же 63% участников форума высказалось, что mql4 проще?
https://www.mql5.com/ru/forum/187775
Не "63% участников форума", а 79 человек.
В таких банальных вещах не передергивайте, пожалуйста.