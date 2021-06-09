МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 16

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Реter Konow:
 

МТ4 канет в "вечность" как только использование широких возможностей МТ5 станет доступно для всех. Когда компоновать и проверять стратегии на МТ5 станет легче и быстрее, чем на МТ4. Когда обучение возможностям МТ5 будет не сложнее освоения возможностей МТ4.

А пример можно привести, в чем возможности МТ5 "менее доступны" ? Я вот затрудняюсь указать.

[Удален]  
Реter Konow:

Прогноз, - опасная штука,- но я попробую:

МТ4 канет в "вечность" как только использование широких возможностей МТ5 станет доступно для всех. Когда компоновать и проверять стратегии на МТ5 станет легче и быстрее, чем на МТ4. Когда обучение возможностям МТ5 будет не сложнее освоения возможностей МТ4.

Тогда все преимущества МТ5 станут бесспорными, и доказывать никому и ничего будет не нужно.


так что, вы хотите сказать, что mql5 сложнее mql4?

 
George Merts:

Во-во. У меня тоже такое впечатление, что тики были нужны крайне "номинально". В теории - да, кто-то торгует на дневках, входя на тиках, но на практике - я таких не видел. Торгует на дневках, значит, входит, как минимум, на часовках. Входит на тиках - значит торгует на пятиминутках, а выше часовок - даже не смотрит.

И не дашь ли ссылочку на свой ответ "почему" ?

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fxsaber, 2017.12.04 18:12

В MT5 огромное количество возможностей не востребовано большинством. Доп. возможности кушать не просят у юзеров, никто не против. Взялись основательно за ME, но разве нет более насущных целых областей задач в MT5?

Давайте по полочкам. Что в MT5 практически не используют и мысли по этому поводу.

  1. Тики. Очень много было слов когда-то произнесено, что без тиков, как без воды. Рисовались райские гущи. По итогу, когда дали, пшик от пользователей. В Маркете хорошо, если 1% тики использует. Ну и, конечно, практически единственное применение тикам - тестер. Ситуация грустная, я бы даже назвал ее идиотской. Ни в одной платформе алготрейдинга не реализованы тики настолько удобно и продумано, как в MT5. Кто их использует - да почти никто. Мне они нужны, вот и накопал многие десятки багов по тикам. Где репорты от других участников? А их почти нет, потому что тема не востребована. Почему? - попробую ответить позже.
  2. Широкие возможности языка. Ну тут сложно оценить, но судя по форуму, не сильно используют. Но есть люди, у которых с удовольствием учусь (без их ведома - бесплатно) на форуме. Тут ситуация довольно неплохая, если сравнивать с остальными пунктами.
  3. Динамические ресурсы. А здесь засада, если смотреть на Маркет. Несколько демок в КБ и статей. О массовости речи совсем не идет. Единственное, что можно заметить - кастомные GUI. Большее - почти нет. Но разработчикам нужно отдать должное. Это, наверное, самая безглючная из возможностей MT5.
  4. OpenCL - здесь полный ноль. Я и сам дуб в этом. Единственное оправдание - сколько не пытался запустить, не выходит. Железок у меня таких нет.
  5. Производительность платформы. Да почти всем наплевать на нее. Здесь и асинхронные торговые операции и тестер и компилятор. Вопросы производительности никто не поднимает из юзеров! Никто! Есть Облако - наплюем или оставим незамеченными баги в производительности. Ну считает тестер в два раза медленнее, чем мог бы - подумаешь! Ну лагают котиры в терминале - всем плевать. Главное - обсудить нулевой пинг и миллионы проходов в ГА. Это настолько неуважительное отношение к платформе со стороны юзеров, что лесной зверек! Разработчикам не сообщают о багах, потому что никто не использует.
  6. Кастомные символы. А вот это Прорыв в индустрии массового алготрейдинга! Который ведет за собой целый класс трейдингового ПО в массы. Нигде ничего подобного по простоте и удобству не встречал. Но сыро. Очень сыро. И если эту возможность будут использовать так же, как тики (до сих пор глючат), то на допиливание уйдут годы!
  7. Тестер. Облачные передачи данных и получение. -Нет, не слышали. Первый вопрос - а нафига? Правда, и статей по теме ноль. Есть демка в КБ, как и демка по OpenCL. Но даже на форуме интереса ноль.
  8. Что-то еще, и так много букв.

И в чем же засада? Низкая квалификация, конечно. Великолепный комьюнити взрастил многих. И я из их числа. Но почему не используют? Неужели дело в отсутсвии простых плюшек в ME? Вот появятся менюшки быстрой вставки ресурсов и передачи файлов в тестер и народ, может быть, заинтересуется. Немного наивно, но лучше, чем сейчас - безусловно. Ну и чтобы был фарш, сделаем shared projects. Только для фарша, не для востребованности. И уж точно не для популяризации. Для популяризации огромную роль сыграли Маркет, Сигналы и даже Джоб. ME - это мизерная мотивация использовать возможности платформы. Не используют и все тут.


ЗЫ Разбейте кодобазу на помойку и остальное. Классифицирует пусть квалифицированный модератор, выбирая ценность для сообщества и развития платформы в целом на свое усмотрение. В Маркете не хватает информации, какие возможности MT5 были использованы. И если я хочу, например, разобраться в динамических ресурсах, то только случайно могу в Маркете нарваться на них. А так было бы удобно, чтобы нажал на "динамические ресурсы" и получил список Маркет-продуктов. Посмотрел на возможности, увидел крутые работы и загорелся. Сейчас этого ничего нет.

 
George Merts:

А пример можно привести, в чем возможности МТ5 "менее доступны" ? Я вот затрудняюсь указать.

Доступность - понятие субъективное.

Например прекрасные библиотеки: CGrafic, Fuzzy, Generic... Статистическая библиотека. Или Кастомные символы. Кто из новичков может их легко и эффективно использовать в компоновке стратегий?

Новички приходят на форекс чтобы проверить могут ли они создать грааль. Убедится в своей гениальности. С этого все начинается. Прежде чем человек станет профессионалом, он может 10 раз разочароваться в себе и рынке. Поэтому, большинство не доходит до использования широких возможностей МТ5. Сворачивают на полпути.

Так мне кажется.

 
Реter Konow:

Доступность - понятие субъективное.

Например прекрасные библиотеки....

Погоди, ты ж просто говоришь про вещи, которые трудны для освоения новичками. И тут спорить-то не о чем.

Но, вроде как оппоненты говорят, что МТ4 в чем-то заметно лучше. Доступнее. Однако, зачем же брать сразу такие сложности ? Если начинать с простого - то между МТ4 и МТ5 - никакой разницы, фактически, нет. Есть некоторые различия в функциях. Однако, я бы не сказал, что настолько уж критичные.

Поэтому, как мне кажется, все преимущество МТ4 есть лишь для тех, у кого много наработок - неохота их переводить на МТ5. Для новичков же - разницы абсолютно никакой.


fxsaber,  благодарю. Подумаю над изложенным.

 

Все сводится к одному простому выводу:

Обучение и достижение профессионализма - дорогая вещь. Берет много времени, сил, и даже денег. Не у всех есть талант к программированию.

Задача: при увеличении возможностей платформы поддерживать стабильный уровень сложности овладения ими.

Возможности должны расти, а уровень сложности использования должен быть прежним или понижаться.

[Удален]  
George Merts:

Погоди, ты ж просто говоришь про вещи, которые трудны для освоения новичками. И тут спорить-то не о чем.

Но, вроде как оппоненты говорят, что МТ4 в чем-то заметно лучше. Доступнее. Однако, зачем же брать сразу такие сложности ? Если начинать с простого - то между МТ4 и МТ5 - никакой разницы, фактически, нет. Есть некоторые различия в функциях. Однако, я бы не сказал, что настолько уж критичные.

Поэтому, как мне кажется, все преимущество МТ4 есть лишь для тех, у кого много наработок - неохота их переводить на МТ5. Для новичков же - разницы абсолютно никакой.


fxsaber,  благодарю. Подумаю над изложенным.


 а почему же 63% участников форума высказалось, что mql4 проще?

https://www.mql5.com/ru/forum/187775

 
George Merts:

Погоди, ты ж просто говоришь про вещи, которые трудны для освоения новичками. И тут спорить-то не о чем.

Но, вроде как оппоненты говорят, что МТ4 в чем-то заметно лучше. Доступнее. Однако, зачем же брать сразу такие сложности ? Если начинать с простого - то между МТ4 и МТ5 - никакой разницы, фактически, нет. Есть некоторые различия в функциях. Однако, я бы не сказал, что настолько уж критичные.

Поэтому, как мне кажется, все преимущество МТ4 есть лишь для тех, у кого много наработок - неохота их переводить на МТ5. Для новичков же - разницы абсолютно никакой.

Да, я говорю про неопытных людей. Чем опытнее человек, тем больше у него может быть сомнений в форексе, граале и собственной гениальности. Обучаясь, человек переосознает свое отношение к рынку и стратегиям.

Если быть честным, то торговля на форексе изначально предлагается определенному контингенту людей. Должен быть определенный уровень понимания. Если уровень слишком высокий, - человек может не захотеть торговать на форексе. Может решить, что это нецелесообразно. Следовательно, нужно понимать кем является основной контингент клиентов по факту. Это неопытные и ищущие граали люди. Для них многое в программировании и платформе слишком сложно.

Но возможности платформы сейчас расчитывается именно на профессионалов, или людей с непреодолимым стремлением к обучению.

Следовательно, основной контингент клиентов пока проходит мимо.

[Удален]  
Реter Konow:

Да, я говорю про неопытных людей. Чем опытнее человек, тем больше у него может быть сомнений в форексе, граале и собственной гениальности. Обучаясь, человек переосознает свое отношение к рынку и стратегиям.

Если быть честным, то торговля на форексе изначально предлагается определенному контингенту людей. Должен быть определенный уровень понимания. Если уровень слишком высокий, - человек может не захотеть торговать на форексе. Может решить, что это нецелесообразно. Следовательно, нужно понимать кем является основной контингент клиентов по факту. Это неопытные и ищущие граали люди. Для них многое в программировании и платформе слишком сложно.

Но возможности платформы сейчас расчитывается именно на профессионалов, или людей с непреодолимым стремлением к обучению.

Следовательно, основной контингент клиентов пока проходит мимо.

то есть вы хотите про себя сказать, что вы помудрели и поняли, что на форексе заработать невозможно?

это в то время, когда другие вот так торгуют?



(картинку удалять незачем, там нет названия ресурса)
 
Максим Дмитриев:

 а почему же 63% участников форума высказалось, что mql4 проще?

https://www.mql5.com/ru/forum/187775

Не "63% участников форума", а 79 человек.

В таких банальных вещах не передергивайте, пожалуйста.

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