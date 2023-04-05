От теории к практике - страница 966

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Alexander_K:

Во временных окнах. У тебя же, вообще, какая-то безоконная ТС - правильно я понимаю?

правильно она полностью адаптивная к любому инструменту. 

что-то типа машинного зрения только гораздо проще.

работает везде. всегда верно.

уже проверил. главное нет никаких параметров. Рынок сам рисует мою систему. Так как я уже говорил рынок оцениваю относительно него самого.

Но проблема убыточных ордеров как бы мало их ни было как и полагается никуда не ушла)

 
Martin Cheguevara:

Но Ты же писал, что используешь многопараметрические статистические методы расчета..

Физик? 

 
Алексей Тарабанов:

Физик? 

всего по немногу..)

программер более всего. Хотя физика, статистика и мат анализ всегда была моим любимым предметом изучения.
 
Martin Cheguevara:

Но проблема убыточных ордеров как бы мало их ни было как и полагается никуда не ушла)

Так вот тут на помощь приходит зануднейший радиолюбитель Асауленко, который говорит: ну, попал в убыток - крой, чё ж теперь... Тут я с ним согласен. Погоня за безубытком приводит к катастрофам - проверено на тракторах Автомата. Не стоит повторять его ошибок...

 

Резюме: правильный, выверенный вход в сделку гораздо важнее выхода из оной.

Аминь.

 
Alexander_K:

Так вот тут на помощь приходит зануднейший радиолюбитель Асауленко, который говорит: ну, попал в убыток - крой, чё ж теперь... Тут я с ним согласен. Погоня за безубытком приводит к катастрофам - проверено на тракторах Автомата. Не стоит повторять его ошибок...


вот тут видишь эксцессы?

на них в любом случае надо закрываться. это грубо говоря сигнал что дальше будет полное ай яй яй в любую сторону)

 
Martin Cheguevara:


вот тут видишь эксцессы?

на них в любом случае надо закрываться. это грубо говоря сигнал что дальше будет полное ай яй яй в любую сторону)

Если торговать по тренду - да. Но, все же там есть различия. В 2-х случаях эксцесс <100 (условно), а в двух самых экстремальных >>100.

 
Alexander_K:

Если торговать по тренду - да. Но, все же там есть различия. В 2-х случаях эксцесс <100 (условно), а в двух самых экстремальных >>100.

да, только как видишь в из двух >>100% один сигнал пошел на отскок а другой провалился вниз, так что тут в любом случае закрываться надо

 
Martin Cheguevara:


Короче, я так понимаю, у тебя есть ТС, дающая 100% годовых, но тебе этого мало, так? И ты пытаешься решить эту проблему переходу к полному безубытку?

Опаснейший путь! (см. пост выше). Может просто торговать на бОльшем кол-ве валютных пар?

 
Alexander_K:

Короче, я так понимаю, у тебя есть ТС, дающая 100% годовых, но тебе этого мало, так? И ты пытаешься решить эту проблему переходу к полному безубытку?

Опаснейший путь! (см. пост выше). Может просто торговать на бОльшем кол-ве валютных пар?

 я пытаюсь решить фундаментальную проблему сопровождения убыточных ордеров. Сама по себе эта функция очень важна для всех нас вне зависимости от количества прибыльных сделок и % годовых.

если ее решить моно смело кидать лям на счет и спать спокойно ночами)

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