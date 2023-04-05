От теории к практике - страница 966
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Во временных окнах. У тебя же, вообще, какая-то безоконная ТС - правильно я понимаю?
правильно она полностью адаптивная к любому инструменту.
что-то типа машинного зрения только гораздо проще.
работает везде. всегда верно.
уже проверил. главное нет никаких параметров. Рынок сам рисует мою систему. Так как я уже говорил рынок оцениваю относительно него самого.
Но проблема убыточных ордеров как бы мало их ни было как и полагается никуда не ушла)
Но Ты же писал, что используешь многопараметрические статистические методы расчета..
Физик?
Физик?
всего по немногу..)программер более всего. Хотя физика, статистика и мат анализ всегда была моим любимым предметом изучения.
Но проблема убыточных ордеров как бы мало их ни было как и полагается никуда не ушла)
Так вот тут на помощь приходит зануднейший радиолюбитель Асауленко, который говорит: ну, попал в убыток - крой, чё ж теперь... Тут я с ним согласен. Погоня за безубытком приводит к катастрофам - проверено на тракторах Автомата. Не стоит повторять его ошибок...
Резюме: правильный, выверенный вход в сделку гораздо важнее выхода из оной.
Аминь.
Так вот тут на помощь приходит зануднейший радиолюбитель Асауленко, который говорит: ну, попал в убыток - крой, чё ж теперь... Тут я с ним согласен. Погоня за безубытком приводит к катастрофам - проверено на тракторах Автомата. Не стоит повторять его ошибок...
вот тут видишь эксцессы?
на них в любом случае надо закрываться. это грубо говоря сигнал что дальше будет полное ай яй яй в любую сторону)
вот тут видишь эксцессы?
на них в любом случае надо закрываться. это грубо говоря сигнал что дальше будет полное ай яй яй в любую сторону)
Если торговать по тренду - да. Но, все же там есть различия. В 2-х случаях эксцесс <100 (условно), а в двух самых экстремальных >>100.
Если торговать по тренду - да. Но, все же там есть различия. В 2-х случаях эксцесс <100 (условно), а в двух самых экстремальных >>100.
да, только как видишь в из двух >>100% один сигнал пошел на отскок а другой провалился вниз, так что тут в любом случае закрываться надо
Короче, я так понимаю, у тебя есть ТС, дающая 100% годовых, но тебе этого мало, так? И ты пытаешься решить эту проблему переходу к полному безубытку?
Опаснейший путь! (см. пост выше). Может просто торговать на бОльшем кол-ве валютных пар?
Короче, я так понимаю, у тебя есть ТС, дающая 100% годовых, но тебе этого мало, так? И ты пытаешься решить эту проблему переходу к полному безубытку?
Опаснейший путь! (см. пост выше). Может просто торговать на бОльшем кол-ве валютных пар?
я пытаюсь решить фундаментальную проблему сопровождения убыточных ордеров. Сама по себе эта функция очень важна для всех нас вне зависимости от количества прибыльных сделок и % годовых.
если ее решить моно смело кидать лям на счет и спать спокойно ночами)