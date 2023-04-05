От теории к практике - страница 968
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это все ясно мы опять в теорию..
давайте про стопы лучше поговорим..
теория теорией, а на практике проблема остается
ОК. Стопы виртуалены. Где стоп - там переворот на тех же объемах.
:-) Без шуток - стоп - за уровень. И ожидаем нового входа - это не про меня...
ОК. Стопы виртуалены. Где стоп - там переворот на тех же объемах.
:-) Без шуток - стоп - за уровень. И ожидаем нового входа - это не про меня...
итак ветвь затролена - ИМХО, надо по существу. Переворотная ТС при отсутствии тейков и стопов.
итак ветвь затролена - ИМХО, надо по существу. Переворотная ТС при отсутствии тейков и стопов.
Поддерживаю ваше мнение.
Надо или или...
итак ветвь затролена - ИМХО, надо по существу. Переворотная ТС при отсутствии тейков и стопов.
Мож и затролена)) Быстрее зафлужена, мы же не др...им топикстартера а общаемся не по теме ветки)))
По-части переворотов. Тут все индивидуально... Сильно ранние статистические входы против тренда, дают прибыль после переворота. Флуд сдан)))))))
Про переворотную тс это в Лигу;)
:-) Считаю и на таком подходе тоже можно улететь...
:-) Считаю и на таком подходе тоже можно улететь...
...
Но проблема убыточных ордеров как бы мало их ни было как и полагается никуда не ушла)
Как вариант: если убыток ордера достигает некоторого заданного уровня, локируем его. А при достижении совокупной позицией некоторого заданного уровня прибыли закрываем все ордера.
Без Георгия было бы скучно, уникальный оптимизм!
:-) Дык я не о нем, но о переворотах на одном и том же объеме.