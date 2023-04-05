От теории к практике - страница 968

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Martin Cheguevara:

это все ясно мы опять в теорию..

давайте про стопы лучше поговорим..

теория теорией, а на практике проблема остается

ОК. Стопы виртуалены. Где стоп - там переворот на тех же объемах.

:-) Без шуток - стоп - за уровень. И ожидаем нового входа - это не про меня...

 
Roman Shiredchenko:

ОК. Стопы виртуалены. Где стоп - там переворот на тех же объемах.

:-) Без шуток - стоп - за уровень. И ожидаем нового входа - это не про меня...


 
Martin Cheguevara:


итак ветвь затролена - ИМХО, надо по существу. Переворотная ТС при отсутствии тейков  и стопов.

 
Roman Shiredchenko:

итак ветвь затролена - ИМХО, надо по существу. Переворотная ТС при отсутствии тейков  и стопов.

Поддерживаю ваше мнение.

Надо или или...

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

итак ветвь затролена - ИМХО, надо по существу. Переворотная ТС при отсутствии тейков  и стопов.

Про переворотную тс это в Лигу;)
 

 Мож и затролена)) Быстрее зафлужена, мы же не др...им топикстартера а общаемся не по теме ветки))) 

По-части переворотов. Тут все индивидуально... Сильно ранние статистические входы против тренда, дают прибыль после переворота. Флуд сдан)))))))

 
Vladimir Baskakov:
Про переворотную тс это в Лигу;)

:-) Считаю и на таком подходе тоже можно улететь...

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

:-) Считаю и на таком подходе тоже можно улететь...

Без Георгия было бы скучно, уникальный оптимизм!
 
Martin Cheguevara:

...

Но проблема убыточных ордеров как бы мало их ни было как и полагается никуда не ушла)

Как вариант: если убыток ордера достигает некоторого заданного уровня, локируем его. А при достижении совокупной позицией некоторого заданного уровня прибыли закрываем все ордера.

 
Vladimir Baskakov:
Без Георгия было бы скучно, уникальный оптимизм!

:-) Дык я не о нем, но о переворотах на одном и том же объеме.

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