От теории к практике - страница 969
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Возникла дилемма!
Учитывать ли в расчётах нулевые приращения? Расчёты получаются разные естественно для W - окно и N - количество не нулевых приращений.
Что скажут физики?
А может фунт не нравиться?
На 100 умножить.
Да знаю я, что делать.)) Потриндеть хочется.
Похоже тут только после зарплаты начинают общаться. У меня зарплата в любой день. Понятно, что у физиков раз в месяц((.
Вчера лучше чем сегодня)))
Читаю эту ветку и МО тоже. Интересные люди. Собрались самые "умы", а выхлоп ноль. У Aleksey Vyazmikinа перспективы еще есть, а у остальных тяжелый хронический случай.
Тут скоро 1000 страниц рукописного текста, а результат не зашкаливает. А_2 правда иногда вырывается вперед. Но с такой стратегией это временная радость.
Никто никому ничего не обязан и требовать не может. Поделиться опытом и знаниями могут по желанию. Секреты каждый выдаёт непреднамеренно. Особенно кто много говорит. Кто умеет их уловить, тот и пан.
Так получилось(с), что оттестировалась стратегия ну и хэ с ним - 270п. в +(а с завышенным риском было бы 500+) за 1,5 месяца. Главный топверисикрет не ставить стоп ближе 50п, а из этого уже все остальное идет.
Так получилось(с), что оттестировалась стратегия ну и хэ с ним - 270п. в +(а с завышенным риском было бы 500+) за 1,5 месяца. Главный топверисикрет не ставить стоп ближе 50п, а из этого уже все остальное идет.
Для стопа есть два приоритетные значения. Или слишком маленький или слишком большой. Зависит от многих факторов. Размер депозита, вход в процентах от депо, состояние рынка, ожидания рынка и многое другое. В некоторых случаях достаточно двух спредов. И закрыть вовремя сделку нужно искусство. В пятницу можно и нужно))
Извини, я не знал. Считал, что все схемотехники - дебилы.
Вы ошиблись. Это - Я!
Горжусь заслуженным званием. Трактористы повысили в звании))
:))) Уладзимир! (я фиг его знаю - чё это за имя, пусть будет просто Вова).
Так вот, Вова -
1) не надо обижаться, надо крыть все предъявы безудержным профитом. Он есть у тебя? Сигнал покажи-ка, плиз.
2) мало теории! Графики красивы, спору нет - а толку?! Надо же думать о страждущих - это концептуальная нить всей этой ветки, идущая вразрез твоих и асауленовских понятий наводить тень на плетень.
3) итого: в сравнении с товарищем Че, который как лев бьется, помогает слабоумным, обозначает проблемы и т.п., ты, как и Алексей Вязьмикин в ветке МО, наводишь какой-то своеобразный кумар, в котором сам чёрт ногу сломит...
Как-то так... Без обид...
Вы ошиблись. Это - Я!
Горжусь заслуженным званием. Трактористы повысили в звании))
Которым званием?
:))) Уладзимир! (я фиг его знаю - чё это за имя, пусть будет просто Вова).
Так вот, Вова -
1) не надо обижаться, надо крыть все предъявы безудержным профитом. Он есть у тебя? Сигнал покажи-ка, плиз.
2) мало теории! Графики красивы, спору нет - а толку?! Надо же думать о страждущих - это концептуальная нить всей этой ветки, идущая вразрез твоих и асауленовских понятий наводить тень на плетень.
3) итого: в сравнении с товарищем Че, который как лев бьется, помогает слабоумным, обозначает проблемы и т.п., ты, как и Алексей Вязьмикин в ветке МО, наводишь какой-то своеобразный кумар, в котором сам чёрт ногу сломит...
Как-то так... Без обид...
Да никаких обид никогда не принимаю во внимание. В сетях меня это только веселит. Я скорпион. И всё этим сказано.))
Неужели вы думаете, что Я или кто то выдаст вам готовое решение?
Знания собираются по крупицам как зернышки. Никто их задарма не отдаёт. Те шедевры творчества от меня для любознательных уже готовый ответ на многие вопросы.
Но разжевывать и положить в рот каждому не собираюсь. Уж извините. Конкуренция мать её)).