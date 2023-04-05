От теории к практике - страница 1466
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Там вроде бы всё достаточно просто. У эквити хорошего советника а) должен быть выраженный тренд вверх и б) должна отсутствовать зависимость между приращениями (как результатами сделок). Поэтому модель броуновского движения с трендом и возможной разладкой оного вполне применима. Но данная теория Ширяева не вполне применима в своём точном виде, поскольку, например, нам не известны заранее показатели тренда после разладки (во втором параграфе выложенной мною главы это обходится достаточно наивным образом). Также, может оказаться не вполне удовлетворительным предположение о виде априорного распределения момента разладки (вероятность может меняться в зависимости от времени дня или наличия новостей). Посему нужна доработка, конкретный вид которой зависит от стратегии.
Таким образом, мой ответ несколько напоминает туманные рассуждения некоторых местных товарищей)
Понимаю ;)
тестирую тс в мт4:
храаль! храаль!
тестирую тс в мт5 (по реальным спредам):
облом!
тестирую тс в мт4:
храаль! храаль!
тестирую тс в мт5 (по реальным спредам):
облом!
Вот тоже храаль.) Тестерный или нет пока не знаю. В понедельник поставлю на центовый реал, тогда ясно будет.
Тест с 01.01.2017 г.
Вот тоже храаль.) Тестерный или нет пока не знаю. В понедельник поставлю на центовый реал, тогда ясно будет.
Тест с 01.01.2017 г.
Тестерный
Тестерный
Как определил?
Как определил?
храаль на мертвой истории, всегда тестерный
поставишь на центовик, будет что вспомнить
По видимому наличных А_К не нашел на форексе......
Кто нибудь нашел реальную точку разворота?
Например, когда то давно я заметил, что и сигнал, добытый из нескольких МА-шек при одних и тех же условиях ведет себя по разному.
Допустим условие МA(4)>МА(10)>MA(20) служило сигналом в покупку. Но иногда при выполнении этого условия цена падала?
---
добавлю:
сколько раз Вам хотелось развернуть сигнал, чтобы вместо убытка получить прибыль и не получалось?
---
Так в чем же все таки секрет?
Господа!
Вернулся из командировки, запускаю МетаТрейдер4 для добычи вожделенного золотишка (поиздержался, знаете ли, в дороге), и тут, бац:
Почему у меня теперь так стало? Ведь раньше каталог данных был стандартный: C:\ProgramFiles\Metatrader4.
Т.е. все мои советники, которые раньше располагались в каталоге C:\ProgramFiles\Metatrader4\MQL4\Experts и считывали данные из C:\ProgramFiles\Metatrader4\MQL4\Files, теперь не будут работать?
Вот, ччерт... Как будто кто-то свыше не желает, чтобы моя ТС обирала толстосумов от форекса... Обидно...
Господа!
Вернулся из командировки, запускаю МетаТрейдер4 для добычи вожделенного золотишка (поиздержался, знаете ли, в дороге), и тут, бац:
Почему у меня теперь так стало? Ведь раньше каталог данных был стандартный: C:\ProgramFiles\Metatrader4.
Т.е. все мои советники, которые раньше располагались в каталоге C:\ProgramFiles\Metatrader4\MQL4\Experts и считывали данные из C:\ProgramFiles\Metatrader4\MQL4\Files, теперь не будут работать?
Вот, ччерт... Как будто кто-то свыше не желает, чтобы моя ТС обирала толстосумов от форекса... Обидно...
у многих так, и уже прилично давно
все работает как прежде
давай, зарабатывай
у многих так, и уже прилично давно
все работает как прежде
давай, зарабатывай
Привет, Рена!
Ты хочешь сказать, что если моя ТС записывает .csv-файлы в каталог C:\ProgramFiles\Metatrader4\MQL4\Files, то советники, работающие с этими файлами, которые теперь мигрировали черт знает куда, так же будут нормально работать?
Ведь, вроде в документации сказано, что такая строчка:
будет искать файл AUDCAD.csv именно в C:\Users\Alex\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\040E7CC6ADEB48FF2888FB5692DCD9CE, а не в C:\ProgramFiles\Metatrader4\MQL4\Files.
Верно?