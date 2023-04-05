От теории к практике - страница 950
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С торговлей завяжи, закончишь на 20-м.)) Почти призовое.
Золотые слова!!!
если не изменяет память, то я в 2012 на конкурсном счете Альпари на 2-м месте был аж целых 3 дня, потом как положено слился ))))
ЗЫ: плечо на конкурсном счете было 1:10, фиг разгонишь депозит ;)
Золотые слова!!!
если не изменяет память, то я в 2012 на конкурсном счете Альпари на 2-м месте был аж целых 3 дня, потом как положено слился ))))
ЗЫ: плечо на конкурсном счете было 1:10, фиг разгонишь депозит ;)
О! Хай Игор. Рад читать тебя. Что-то давно не было... Плиз - за флуд не считать.
Ой- вей.
Есть опасные участки для фи3иков.
Что делать?
Ой- вей.
Есть опасные участки для фи3иков.
Что делать?
сигналы верные, один-в-один с моими.
но делай все наоборот
сигналы верные.
но делай все наоборот
)))
Но.
Лучше ничего не делать, если не знаешь.
)))
Но.
Лучше ничего не делать, если не знаешь.
А если знаешь, то тем более.))
)))
Но.
Лучше ничего не делать, если не знаешь.
Ага.
Я мучал такое с четыре месяца примерно.
Волосы дыбом вставали.
Почти все сделки и почти сразу выходят в плюс.
Но.
Профита не мог добиться, как не странно, пока не перевернулся против сигнала.
Нюансы естественно есть, но и никто ж не торопит с этим добром на реал
;)
Ой- вей.
Есть опасные участки для фи3иков.
Что делать?
наиболее вероятно на BUY видимо цена сбрасывает спекуляшек))
А если знаешь, то тем более.))
Рынок в какой то степени предсказуем? Или это случайность?
Послушаю ваше мнение. Не убегайте. Схожу за напитком.
О! Хай Игор. Рад читать тебя. Что-то давно не было... Плиз - за флуд не считать.
Приветствую! ну сюда не захожу, ибо опять в дебри программирования ушел, в других топиках пишу, да и читать то чего меня? - торговать все некогда, но я уже почти готов ;)