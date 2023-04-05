От теории к практике - страница 950

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Yuriy Asaulenko:
С торговлей завяжи, закончишь на 20-м.)) Почти призовое.

Золотые слова!!!

если не изменяет память, то я в 2012 на конкурсном счете Альпари на 2-м месте был аж целых 3 дня, потом как положено слился ))))

ЗЫ: плечо на конкурсном счете было 1:10, фиг разгонишь депозит ;)

 
Igor Makanu:

Золотые слова!!!

если не изменяет память, то я в 2012 на конкурсном счете Альпари на 2-м месте был аж целых 3 дня, потом как положено слился ))))

ЗЫ: плечо на конкурсном счете было 1:10, фиг разгонишь депозит ;)

О! Хай Игор. Рад читать тебя. Что-то давно не было... Плиз - за флуд не считать.

 

Ой- вей.

Есть опасные участки  для фи3иков.

Что делать?

0_EURUSDDaily 

 
Uladzimir Izerski:

Ой- вей.

Есть опасные участки  для фи3иков.

Что делать?

сигналы верные, один-в-один с моими.

но делай все наоборот

 
Renat Akhtyamov:

сигналы верные.

но делай все наоборот

)))

Но.

Лучше ничего не делать, если не знаешь.

 
Uladzimir Izerski:

)))

Но.

Лучше ничего не делать, если не знаешь.

А если знаешь, то тем более.))

 
Uladzimir Izerski:

)))

Но.

Лучше ничего не делать, если не знаешь.

Ага.

Я мучал такое с четыре месяца примерно.

Волосы дыбом вставали.

Почти все сделки и почти сразу выходят в плюс.

Но.

Профита не мог добиться, как не странно, пока не перевернулся против сигнала.

Нюансы естественно есть, но и никто ж не торопит с этим добром на реал

;)

 
Uladzimir Izerski:

Ой- вей.

Есть опасные участки  для фи3иков.

Что делать?

 

наиболее вероятно на BUY видимо цена сбрасывает спекуляшек))

 
Yuriy Asaulenko:

А если знаешь, то тем более.))

Рынок в какой то степени предсказуем? Или это случайность?

Послушаю ваше мнение. Не убегайте. Схожу за напитком.

 
Roman Shiredchenko:

О! Хай Игор. Рад читать тебя. Что-то давно не было... Плиз - за флуд не считать.

Приветствую! ну сюда не захожу, ибо опять в дебри программирования ушел, в других топиках пишу, да и читать то чего меня? - торговать все некогда, но я уже почти готов ;)

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