От теории к практике - страница 948
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
был сбой какой то по видимому
;)
Рука у кого то дрогнула над кнопкой покупки в сто лотов))))
был сбой какой то по видимому
;)
Я по евроене до 123.45)) Дальше уже как бог на душу положит может себя вести хз. Мож и куплю, будет видно )
А от начала первого красного квадрата, до конца второго у меня ваще покупка была, а у вас стабилизация))) от рынок)))
покупайте))) Хозяин - барин))))
Пацаны - плиз, не умирайте.... я с Вами... надо, надо ещё.
Там Есть.
По хвостам толстым, отклонениям - знаю - я в этом - не айс.
Вижу и знаю есть куда копать - и энтропия с окном не рулит, автомату Олегу - респект.
Тут надо по другому перезайти.
Мужайтесь, жители Багдада!!!)
:-) наш. Мужчины.... щас - такие ловкие - такие смелые... есть в наличии яйца - терпим просадку до конца... не переворачиваемся, не переворачиваемся - не увеличиваем лот, не увеличиваем лот - это все %уйня, это все %уйня... :-)
:-) наш. Мужчины.... щас - такие ловкие - такие смелые... есть в наличии яйца - терпим просадку до конца... не переворачиваемся, не переворачиваемся - не увеличиваем лот, не увеличиваем лот - это все %уйня, это все %уйня... :-)
Стратегия такая?)))
Стратегия такая?)))
Да. Она. Тут! В ветке.
Без шуток.