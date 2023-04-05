От теории к практике - страница 948

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Renat Akhtyamov:

был сбой какой то по видимому

;)

Рука у кого то дрогнула над кнопкой покупки в сто лотов))))

 
Renat Akhtyamov:

был сбой какой то по видимому

;)

все в шорт стояли. выбили немного по стопикам.

 
vladevgeniy:

Я по евроене до 123.45)) Дальше уже как бог на душу положит может себя вести хз. Мож и куплю, будет видно )

А от начала первого красного квадрата, до конца второго у  меня ваще покупка была, а у вас стабилизация))) от рынок)))

покупайте))) Хозяин - барин))))

 

Пацаны   -  плиз,  не умирайте....  я с Вами... надо, надо ещё.

Там Есть. 

 

По хвостам толстым, отклонениям - знаю -   я в этом - не айс. 

Вижу и знаю есть куда копать - и энтропия с окном не рулит, автомату Олегу  - респект.

Тут надо по другому перезайти. 

 
Мужайтесь, жители Багдада!!!)
 
vladevgeniy:
Мужайтесь, жители Багдада!!!)

:-)   наш.      Мужчины....     щас - такие ловкие - такие смелые... есть в наличии яйца -  терпим просадку до конца... не переворачиваемся,   не переворачиваемся - не увеличиваем лот, не увеличиваем лот - это все %уйня, это все %уйня... :-)

 
Roman Shiredchenko:

:-)   наш.      Мужчины....     щас - такие ловкие - такие смелые... есть в наличии яйца -  терпим просадку до конца... не переворачиваемся,   не переворачиваемся - не увеличиваем лот, не увеличиваем лот - это все %уйня, это все %уйня... :-)

Стратегия такая?))) 

 
vladevgeniy:

Стратегия такая?))) 

Да. Она. Тут! В ветке.

Без шуток.

 
Ну правильно, кто в доме хозяин!!!)))))) Ну а вообще имхо скорее разработка идет, а на ее фоне вариации и с закрытием тоже....
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