От теории к практике - страница 1464

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

а Вы прекрасно убеждаете, что ни в чем не разбираетесь)

ну видно же по кривой баланса ))
 

Какие особенности использования Symbol() и _Symbol ?  Когда лучше использовать тот или иной Symbol ?

Будет ли правильно работать следующий код для проверки наличия ордеров по текущему инструменту: 


      int ordersTotal=OrdersTotal();
      bool isOrdersExist=false;
      for (int i=0; i<ordersTotal; i++){
         if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
            if(OrderSymbol()==Symbol()){
               isOrdersExist=true;
               break;
            }
         }
      }
 
Yevhenii Levchenko:


Будет ли правильно работать следующий код для проверки наличия ордеров по текущему инструменту:



На MT4 должен работать.

p.s. эта тема не про это,  хватит уже сюда пихать все подряд.

 
EgorKim:

Не знаю где вы тестите чего...

Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)


Конечно )) В таких, специальных, терминалах график баланса отображается зеркально.

 
Evgeniy Chumakov:

p.s. эта тема не про это,  хватит уже сюда пихать все подряд.

Зато тут отвечают

Спасибо :)
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Aleksey Nikolayev, 2019.08.05 15:25

В данной ветке рассматривается именно модель с независимыми приращениями - иначе ни о каком приближении их истинного распределения выборочным речи идти не может.

В книге Ширяева (глава Х) речь идёт о приближении цен броуновском движением с переменным сносом - т.е. приращения цен полагаются независимыми. Хотя, справедливости ради, в этой книге он говорит только про акции и опционы на акции.

Могу выложить лишь ссылку на ознакомительный фрагмент книги (со списком литературы).


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Олег avtomat, 2019.08.05 15:49

Чего здесь только не рассматривается, в данной ветке.  ;))


Это плохое приближение. Ни акции, ни опционы на них, не соответствуют такому приближению. Их приращения цен не являются независимыми.


Спасибо. Ознакомлюсь. Но этого, конечно, недостаточно для полной картины.



А нет ли у вас возможности показать последнюю главу данной книги?


 

.

Было бы очень интересно взглянуть.  Она небольшая, всего-то полтора десятка страниц.

пдф или картинками? 

 
Олег avtomat:



А нет ли у вас возможности показать последнюю главу данной книги?


 

.

Было бы очень интересно взглянуть.  Она небольшая, всего-то полтора десятка страниц.

пдф или картинками? 

Вроде бы здесь эта глава представлена за исключением нескольких страниц.

Стохастические задачи о разладке
Стохастические задачи о разладке
  • books.google.ru
Монография преследует двоякую цель – с одной стороны, изложить основные положения теории оптимальных правил остановки, составляющий тот раздел теории вероятностей, который имеет дело со стохастическими оптимизационными...
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Aleksey Nikolayev:

Вроде бы здесь эта глава представлена за исключением нескольких страниц.

Нет.

Ну да ладно...

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


не знаю как Вы тестируете у меня все норм.

никакого увеличения лотов, никаких передержек сеток и так далее.

ловкость рук + чистая мат. статистика и никакого мошенничества.



PS: тестировал на самых кризисных годах EURUSD

неее

ты с 14-го по сегодня стейт у тестера попроси

вырезки смотреть не интересно

 
multiplicator:
вот Martin мартина наложил, и все работает ))

кстати, прошел я через это все, когда то

тест на М1, даже такой, реально сложно получить

помучай любую прогу, получится?

именно на М1 появляются такие условия открытия/закрытия, без которых слив будет раньше

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