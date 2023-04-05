От теории к практике - страница 1464
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Какие особенности использования Symbol() и _Symbol ? Когда лучше использовать тот или иной Symbol ?
Будет ли правильно работать следующий код для проверки наличия ордеров по текущему инструменту:
Будет ли правильно работать следующий код для проверки наличия ордеров по текущему инструменту:
На MT4 должен работать.
p.s. эта тема не про это, хватит уже сюда пихать все подряд.
Не знаю где вы тестите чего...
Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)
Конечно )) В таких, специальных, терминалах график баланса отображается зеркально.
p.s. эта тема не про это, хватит уже сюда пихать все подряд.
Зато тут отвечаютСпасибо :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Aleksey Nikolayev, 2019.08.05 15:25
В данной ветке рассматривается именно модель с независимыми приращениями - иначе ни о каком приближении их истинного распределения выборочным речи идти не может.
В книге Ширяева (глава Х) речь идёт о приближении цен броуновском движением с переменным сносом - т.е. приращения цен полагаются независимыми. Хотя, справедливости ради, в этой книге он говорит только про акции и опционы на акции.
Могу выложить лишь ссылку на ознакомительный фрагмент книги (со списком литературы).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Олег avtomat, 2019.08.05 15:49
Чего здесь только не рассматривается, в данной ветке. ;))
Это плохое приближение. Ни акции, ни опционы на них, не соответствуют такому приближению. Их приращения цен не являются независимыми.
Спасибо. Ознакомлюсь. Но этого, конечно, недостаточно для полной картины.
А нет ли у вас возможности показать последнюю главу данной книги?
.
Было бы очень интересно взглянуть. Она небольшая, всего-то полтора десятка страниц.
пдф или картинками?
А нет ли у вас возможности показать последнюю главу данной книги?
.
Было бы очень интересно взглянуть. Она небольшая, всего-то полтора десятка страниц.
пдф или картинками?
Вроде бы здесь эта глава представлена за исключением нескольких страниц.
Вроде бы здесь эта глава представлена за исключением нескольких страниц.
Нет.
Ну да ладно...
не знаю как Вы тестируете у меня все норм.
никакого увеличения лотов, никаких передержек сеток и так далее.
ловкость рук + чистая мат. статистика и никакого мошенничества.
PS: тестировал на самых кризисных годах EURUSD
неее
ты с 14-го по сегодня стейт у тестера попроси
вырезки смотреть не интересно
вот Martin мартина наложил, и все работает ))
кстати, прошел я через это все, когда то
тест на М1, даже такой, реально сложно получить
помучай любую прогу, получится?
именно на М1 появляются такие условия открытия/закрытия, без которых слив будет раньше