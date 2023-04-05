От теории к практике - страница 925
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Так вот. Все вернулось на круги своя...
До тех пор пока не будет формализовано понятие "памяти" рынка, т.е. вот этим 2% неслучайности, не будет дана мера ее измерения - коэффициент автокорреляции, негэнтропия, коэффициент Херста ли это (я не знаю!!!) и не приведена таблица применимости этой меры, на рынке делать нечего с любой стратегией. Я это не раз и не два говорил.
Финита ля комедия.
Вот нашел еще одну цитату от Демко:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37
Она есть, и из экспериментальных данных установлены её статистически значимые величины, она (возвратность) равна 0.6, 1, 1.6 от импульса, что соответствует продолжению тренда, флету и развороту.
Вот нашел еще одну цитату от Демко:
Откуда вам знать, если вы еще в первом классе на рынке)
Это золотое сечение.
Если вы научитесь его понимать то за пару часов будете делать 10% от депозита.
Откуда вам знать, если вы еще в первом классе на рынке)
Это золотое сечение.
Если вы научитесь его понимать то за пару часов будете делать 10% от депозита.
Гениально.
Хм... Надо подумать-почитать...
Позолоченная секущая имьпульса ;-)
Физики этого не признают.
Один бьёт головой об стенку, что карманы дырявые, второй трактора в болото загоняет за два дня.
Дали человеку новенький трактор. Уже в болоте с крышей.
Но как определять когда цена будет с ним коррелировать а когда нет - делема не проще предсказания самой цены.
проверяйте коэффициент корреляции