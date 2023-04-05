От теории к практике - страница 459

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Alexander_K2:

 Имеет ли смысл ее использовать?

В вашей постановке перебора вариантов не имеет.

Зачем использовать или задавать вопросы, если вы сами не понимаете, для чего вам это нужно.

Когда и если поймете, то подобных вопросов просто не возникнет.)

 
Alexander_K2:

Господа!!!

Я уж не знаю как задавать здесь вопросы, чтобы получить ответ... Стена молчания...

Кто-нибудь использует в своих алгоритмах энтропию (негэнтропию)? Имеет ли смысл ее использовать?

Я ж все равно ее исследую, только времени жаль. Уже год как Грааль ищу... Непорядок.

Не имеет смысла, поскольку, внутренняя энергия системы меняется по еще  более сложной закономерности, чем сама цена и адекватная их оценка проблематична.

 
Yuriy Asaulenko:

В вашей постановке перебора вариантов не имеет.

Зачем использовать или задавать вопросы, если вы сами не понимаете, для чего вам это нужно.

Когда и если поймете, то подобных вопросов просто не возникнет.)

Блин, Юрий, негэнтропия, по все канонам - это мера "памяти", мера неслучайности процесса.

Посмотрите на Вашу любимую АКФ (график справа).


Это же полное барахло!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Не имеет смысла, поскольку, внутренняя энергия системы меняется по еще  более сложной закономерности, чем сама цена и адекватная их оценка проблематична.

Спасибо!

 
Alexander_K2:

Посмотрите на Вашу любимую АКФ (график справа).

Это же полное барахло!

Это все что угодно, но не АКФ.) И я ее вовсе не люблю.))

Кстати, о мерах неслучайности - ее можно измерить только апостериори. Т.е., когда все уже произошло и поезд уже ушел. А че будет дальше? - вопрос по прежнему остается открытым.)

 
Alexander_K2:

Господа!!!

... . Уже год как Грааль ищу... Непорядок.

Сколько раз говорить что статистические арбитражи уже все купированы.

Тягаться с HFT-ботом который стоит на серваке с пингом меньше 1 милисекунды и оперирует миллионами нет смысла.

Погулги что такое эффективность рынка. Тогда поймёшь почему при спреде 3 пп движение длится 8 пунктов, а откат больше 5-ти, а дальше точка бифуркации, может продолжится а может нет. И такая картина поднимается фрактально на все размерности.

Остались только алгоритмические зависимости.

Переходи в другое измерение, к статистике алгоритмов там все стат.методы начнут работать.

 
Yuriy Asaulenko:

Это все что угодно, но не АКФ.) И я ее вовсе не люблю.))


Эээээ... Пардон за туповатость...

Вот формула в VisSim:

Т.е. подаем на вход блока текущее и предыдущее приращение, на выходе имеем сумму произведений приращений в скользящем окне.

Что не так?

 
Цена на рынках подчиняется определенному закону, но не имеет постоянной величины как принято в современной физике. Поэтому физики да и многие математики бессильны в борьбе с рынком.) 
 
Alexander_K2:

Что не так?

Вообще-то, все.)

Если х и у не комплексные, то

Rxx(t1,t2)=M[x(t1)*x(t2)];

Rxy(t1,t2)=M[x(t1)*y(t2)].

Для нестационарных процессов АКФ трехмерная функция.

Ваша формула, если вообще на что пригодна, то  только для больших выборок и стационарных процессов. Иначе получаем чушь. Т.е., вопрос еще и в правильности применения.

 
Alexander_K2:

Господа!!!

Я уж не знаю как задавать здесь вопросы, чтобы получить ответ... Стена молчания...

Кто-нибудь использует в своих алгоритмах энтропию (негэнтропию)? Имеет ли смысл ее использовать?

Я ж все равно ее исследую, только времени жаль. Уже год как Грааль ищу... Непорядок.

А почему бы не обратиться за консультацией к специалистам чтобы не гадать на кофейной гуще?

Напишите корректное и осмысленное задание, что есть на входе и что хотите получить на выходе и разошлите по университетам, чтобы получить стоимость и время выполнения работы...

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