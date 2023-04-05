От теории к практике - страница 922

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Yuriy Asaulenko:

У меня есть, но не дам. Потому как жмот.)

Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать... 

 
sibirqk:

Я бы 126.20 дождался и оттуда продал с целью 124.90

Просто разворот: 


 
Алексей Тарабанов:

Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать... 

Ну, да. Сало и сало, чего его пробовать.

 
Yuriy Asaulenko:

Ну, да. Сало и сало, чего его пробовать.

У нас импортозамещение, в Тамбовской области уже вполне приличное делают. Палёная шкурка, правда, только в мае-июне присутствует. Поеду на дачу - куплю, раньше из Киева привозил. 

 
Алексей Тарабанов:

У нас импортозамещение, в Тамбовской области уже вполне приличное делают. Палёная шкурка, правда, только в мае-июне присутствует. Поеду на дачу - куплю, раньше из Киева привозил. 

В Минске оч хорошее. Когда в командировках там бывал - заходишь утром в продмаг, берешь кофе и пару бутербродов с салом.

 
Yuriy Asaulenko:

В Минске оч хорошее. Когда в командировках там бывал - заходишь утром в продмаг, берешь кофе и пару бутербродов с салом.

Огурчик соленый еще

 
Yuriy Asaulenko:

В Минске оч хорошее. Когда в командировках там бывал - заходишь утром в продмаг, берешь кофе и пару бутербродов с салом.

Кофе с салом вредно.

 
khorosh:

Кофе с салом вредно.

Кофе с гипертонией вредно. А сало - саме то. 

 
khorosh:

Кофе с салом вредно.

Когда-то подхожу к палатке по продаже сигарет, говорю название и даю денег, а продавщица такая, мол "молодой человек, вы знаете какие это вредные сигареты!". Ну Я ей тут-же, "тогда дайте мне на эту сумму пачку полезных сигарет" )))

 
Renat Akhtyamov:

Да, не плохо.

У меня есть сигнал на вход, но я не могу найти сигнал на выход

Дилема...

Да я пока пробую по минимальному ходу  цены в модели выходить. А уже с подтверждением входить.

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