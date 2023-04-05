От теории к практике - страница 922
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У меня есть, но не дам. Потому как жмот.)
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Я бы 126.20 дождался и оттуда продал с целью 124.90
Просто разворот:
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Ну, да. Сало и сало, чего его пробовать.
Ну, да. Сало и сало, чего его пробовать.
У нас импортозамещение, в Тамбовской области уже вполне приличное делают. Палёная шкурка, правда, только в мае-июне присутствует. Поеду на дачу - куплю, раньше из Киева привозил.
У нас импортозамещение, в Тамбовской области уже вполне приличное делают. Палёная шкурка, правда, только в мае-июне присутствует. Поеду на дачу - куплю, раньше из Киева привозил.
В Минске оч хорошее. Когда в командировках там бывал - заходишь утром в продмаг, берешь кофе и пару бутербродов с салом.
В Минске оч хорошее. Когда в командировках там бывал - заходишь утром в продмаг, берешь кофе и пару бутербродов с салом.
Огурчик соленый еще
В Минске оч хорошее. Когда в командировках там бывал - заходишь утром в продмаг, берешь кофе и пару бутербродов с салом.
Кофе с салом вредно.
Кофе с салом вредно.
Кофе с гипертонией вредно. А сало - саме то.
Кофе с салом вредно.
Когда-то подхожу к палатке по продаже сигарет, говорю название и даю денег, а продавщица такая, мол "молодой человек, вы знаете какие это вредные сигареты!". Ну Я ей тут-же, "тогда дайте мне на эту сумму пачку полезных сигарет" )))
Да, не плохо.
У меня есть сигнал на вход, но я не могу найти сигнал на выход
Дилема...
Да я пока пробую по минимальному ходу цены в модели выходить. А уже с подтверждением входить.