От теории к практике - страница 919
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Дык он пишется чуть ли не в две строчки.
Но мы ж научились себе индюки писать в отличии от некоторых ...
;)
ой, хвастуны, блин)
ой, хвастуны, блин)
:-) Здесь все через одного .... :-)
И не хвастуны, но Творцы!!!
тем более индикаторные.
:-) Здесь все через одного .... :-)
И не хвастуны, но Творцы!!!
тем более индикаторные.
Угу, уж чего-чего, а индикаторы мы могем. С ТС похуже - долго, муторно и призрачно.)
Сижу, вот, лабаю ТС.
Индикаторов до фигища. А прибыли все нет и нет. (
Чем меньше думаешь, тем крепче спишь.)
Эт точно... когда бывает сплю никак не получается отделаться от кода грааля, т.е. я его кодю и кодю, кодю и кодю, исход пока был один - просыпаюсь раньше... :-)
Угу, уж чего-чего, а индикаторы мы могем. С ТС похуже - долго, муторно и призрачно.)
:-) К вопросу о призрачно - спать надо крепче...
Угу, уж чего-чего, а индикаторы мы могем. С ТС похуже - долго, муторно и призрачно.)
Сижу, вот, лабаю ТС.
Индикаторов до фигища. А прибыли все нет и нет. (
Будет. Уважаю. Без шуток.
Чо за чертовщина получилась? ...
Кто нибудь когда нибудь такое видел?
:
лично я скока пишу совы, такое в первый раз...
;)
Чо за чертовщина получилась? ...
Кто нибудь когда нибудь такое видел?
:
;)
:-) да. Это грейл тестОрный. Сам знаешь... :-)
да. Это грейл тестОрный.
запустил демку на денек
я сам давно уже не верю в такие фичи,
просто в первый раз имею такое картинко