От теории к практике - страница 919

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Renat Akhtyamov:

Дык он пишется чуть ли не в две строчки.

Но мы ж научились себе индюки писать в отличии от некоторых ...

;)

ой, хвастуны, блин)
 
multiplicator:
ой, хвастуны, блин)
скрины в этой ветке
 
multiplicator:
ой, хвастуны, блин)


:-) Здесь все через одного .... :-) 

И не хвастуны, но Творцы!!! 

тем более индикаторные.

 
Roman Shiredchenko:


:-) Здесь все через одного .... :-) 

И не хвастуны, но Творцы!!! 

тем более индикаторные.

Угу, уж чего-чего, а индикаторы мы могем. С ТС похуже - долго, муторно и призрачно.)

Сижу, вот, лабаю ТС.


Индикаторов до фигища. А прибыли все нет и нет. (

 
Yuriy Asaulenko:

Чем меньше думаешь, тем крепче спишь.)

Эт точно... когда  бывает сплю никак не получается отделаться от кода грааля, т.е. я его кодю и кодю, кодю и кодю, исход пока был один - просыпаюсь раньше... :-)

 
Yuriy Asaulenko:

Угу, уж чего-чего, а индикаторы мы могем. С ТС похуже - долго, муторно и призрачно.)

:-)  К вопросу о призрачно - спать надо крепче...

 
Yuriy Asaulenko:

Угу, уж чего-чего, а индикаторы мы могем. С ТС похуже - долго, муторно и призрачно.)

Сижу, вот, лабаю ТС.


Индикаторов до фигища. А прибыли все нет и нет. (

Будет. Уважаю. Без шуток.

 

Чо за чертовщина получилась? ...

Кто нибудь когда нибудь такое видел?

:


лично я скока пишу совы, такое в первый раз...

;)

 
Renat Akhtyamov:

Чо за чертовщина получилась? ...

Кто нибудь когда нибудь такое видел?

:


;)

:-) да. Это грейл тестОрный. Сам знаешь... :-)

 
Roman Shiredchenko:

да. Это грейл тестОрный.

запустил демку на денек

я сам давно уже не верю в такие фичи,

просто в первый раз имею такое картинко

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