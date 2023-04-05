От теории к практике - страница 920

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

запустил демку на денек

я сам давно уже не верю в такие фичи,

просто в первый раз имею такое картинко

тест - 1 год, просада 1%, риск ишшо меньше

но вопрос - видел кто или нет

проверь величину спреда. Обычно такие картинки бывают когда спред 1 или 2 пункта на пятизнаке.

 
Martin Cheguevara:

проверь величину спреда. Обычно такие картинки бывают когда спред 1 или 2 пункта на пятизнаке.

2 пункта, 4-х знак

 
Renat Akhtyamov:
2 пункта, 4-х знак

да на практике посмотри там все станет ясно..

у меня такое бывало когда я ставил очень маленький ТП и бесконечный Стоп

 
Martin Cheguevara:

да на практике посмотри там все станет ясно..

у меня такое бывало когда я ставил очень маленький ТП и бесконечный Стоп

Поднаготная стратегии в том Чегевара, что твой статистический скрин, который ты показал как то раз, деланный на 5-рке, имеет место жить

просто сделай округление котира до 4-х знака...

сравни право и лево, и если где то не хватает, жди там цену, но не более 1 раза

а у меня вообще не статистика, просто суть...
 
Renat Akhtyamov:

Поднаготная стратегии в том Чегевара, что твой статистический скрин, который ты показал как то раз, деланный на 5-рке, имеет место жить

просто сделай округление котира до 4-х знака...

сравни право и лево, и если где то не хватает, жди там цену

но у меня вообще не статистика, просто суть...

Да не,  у меня работает технология машинного зрения. 

Да  и не смотря на то что сигналы всегда верные, случайность всегда имеет место быть, да или просто непредвиденные движения которые предугадать просто невозможно...

Приходится ставить сетку с коэффициентом 2. только при достаточных условиях движения цены в нужном направлении...

сколько лбом не бился а эффективнее этого в качестве сопровождения убыточных ордеров не нашел.

Что ни говори а время существования ордера в рынке напрямую влияет на риски. Хоть что делай..

 
Renat Akhtyamov:

Чо за чертовщина получилась? ...

Кто нибудь когда нибудь такое видел?

:


лично я скока пишу совы, такое в первый раз...

;)

если хотя-бы тестерно-стабильно, то для маркета уже самое ОНО !

график в стиле "наша цель - коммунизм!" не должен пропадать в туне

 
Renat Akhtyamov:

Поднаготная стратегии в том Чегевара, что твой статистический скрин, который ты показал как то раз, деланный на 5-рке, имеет место жить

просто сделай округление котира до 4-х знака...

сравни право и лево, и если где то не хватает, жди там цену, но не более 1 раза

а у меня вообще не статистика, просто суть...

Да Ты прав это будет хорошо работать для выставления ордеров по сетке. Но сам понимаешь, наша  жизнь по сравнению с временем поиска описанного Тобою метода очень коротка)))

 
Martin Cheguevara:

Да не,  у меня работает технология машинного зрения. 

Да  и не смотря на то что сигналы всегда верные, случайность всегда имеет место быть, да или просто непредвиденные движения которые предугадать просто невозможно...

Приходится ставить сетку с коэффициентом 2. только при достаточных условиях движения цены в нужном направлении...

сколько лбом не бился а эффективнее этого в качестве сопровождения убыточных ордеров не нашел.

Что ни говори а время существования ордера в рынке напрямую влияет на риски. Хоть что делай..

хоть бы прогнал в тестере

точно и года не проживет...

 
Renat Akhtyamov:

хоть бы прогнал в тестере

точно и года не проживет...


еще как живет)

но это тестер поэтому я действую наверняка и увеличиваю лот для сокращения пребывания ордеров на рынке, даже если результаты железные.

 
Martin Cheguevara:


еще как живет)

но это тестер поэтому я действую наверняка и увеличиваю лот для сокращения пребывания ордеров на рынке, даже если результаты железные.

котировки М1 больше 3-х месяцев не будет, дальше моделирование тиков с М5, М15 и т.д. ...
1...913914915916917918919920921922923924925926927...1981
Новый комментарий