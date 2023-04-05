От теории к практике - страница 920
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запустил демку на денек
я сам давно уже не верю в такие фичи,
просто в первый раз имею такое картинко
тест - 1 год, просада 1%, риск ишшо меньше
но вопрос - видел кто или нет
проверь величину спреда. Обычно такие картинки бывают когда спред 1 или 2 пункта на пятизнаке.
проверь величину спреда. Обычно такие картинки бывают когда спред 1 или 2 пункта на пятизнаке.
2 пункта, 4-х знак
2 пункта, 4-х знак
да на практике посмотри там все станет ясно..
у меня такое бывало когда я ставил очень маленький ТП и бесконечный Стоп
да на практике посмотри там все станет ясно..
у меня такое бывало когда я ставил очень маленький ТП и бесконечный Стоп
Поднаготная стратегии в том Чегевара, что твой статистический скрин, который ты показал как то раз, деланный на 5-рке, имеет место жить
просто сделай округление котира до 4-х знака...
сравни право и лево, и если где то не хватает, жди там цену, но не более 1 разаа у меня вообще не статистика, просто суть...
Поднаготная стратегии в том Чегевара, что твой статистический скрин, который ты показал как то раз, деланный на 5-рке, имеет место жить
просто сделай округление котира до 4-х знака...
сравни право и лево, и если где то не хватает, жди там ценуно у меня вообще не статистика, просто суть...
Да не, у меня работает технология машинного зрения.
Да и не смотря на то что сигналы всегда верные, случайность всегда имеет место быть, да или просто непредвиденные движения которые предугадать просто невозможно...
Приходится ставить сетку с коэффициентом 2. только при достаточных условиях движения цены в нужном направлении...
сколько лбом не бился а эффективнее этого в качестве сопровождения убыточных ордеров не нашел.
Что ни говори а время существования ордера в рынке напрямую влияет на риски. Хоть что делай..
Чо за чертовщина получилась? ...
Кто нибудь когда нибудь такое видел?
:
лично я скока пишу совы, такое в первый раз...
;)
если хотя-бы тестерно-стабильно, то для маркета уже самое ОНО !
график в стиле "наша цель - коммунизм!" не должен пропадать в туне
Поднаготная стратегии в том Чегевара, что твой статистический скрин, который ты показал как то раз, деланный на 5-рке, имеет место жить
просто сделай округление котира до 4-х знака...
сравни право и лево, и если где то не хватает, жди там цену, но не более 1 разаа у меня вообще не статистика, просто суть...
Да Ты прав это будет хорошо работать для выставления ордеров по сетке. Но сам понимаешь, наша жизнь по сравнению с временем поиска описанного Тобою метода очень коротка)))
Да не, у меня работает технология машинного зрения.
Да и не смотря на то что сигналы всегда верные, случайность всегда имеет место быть, да или просто непредвиденные движения которые предугадать просто невозможно...
Приходится ставить сетку с коэффициентом 2. только при достаточных условиях движения цены в нужном направлении...
сколько лбом не бился а эффективнее этого в качестве сопровождения убыточных ордеров не нашел.
Что ни говори а время существования ордера в рынке напрямую влияет на риски. Хоть что делай..
хоть бы прогнал в тестере
точно и года не проживет...
хоть бы прогнал в тестере
точно и года не проживет...
еще как живет)
но это тестер поэтому я действую наверняка и увеличиваю лот для сокращения пребывания ордеров на рынке, даже если результаты железные.
еще как живет)
но это тестер поэтому я действую наверняка и увеличиваю лот для сокращения пребывания ордеров на рынке, даже если результаты железные.