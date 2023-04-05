От теории к практике - страница 869
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а если открыть в разные стороны, то цена зависнет на месте?)
ага, на некоторое время, если всего 2 ордера и других нет ни по одной паре
демо/реал - пофиг
обрати внимание - где она будет больше всего висеть
кста,
ход твоих мыслей мне нравится, верным путем идете, Товарищ!
ага, на некоторое время, если всего 2 ордера и других нет ни по одной паре
демо/реал - пофиг
обрати внимание - где она будет больше всего висеть
кста,
ход твоих мыслей мне нравится, верным путем идете, Товарищ!
Равнозначные лоты?
Равнозначные лоты?
Ну открылся я в разные стороны. Сколько в плюсе = столько и в минусе плюс ещё два спреда, две комисии и два свопа.. И как теперь заработать?
Я ход мысли не понимаю.
Баян )) Открыл при большом спреде , закрыл при маленьком .. И что ? Не знаю...
Ну открылся я в разные стороны. Сколько в плюсе = столько и в минусе плюс ещё два спреда, две комисии и два свопа.. И как теперь заработать?
Я ход мысли не понимаю.
Баян )) Открыл при большом спреде , закрыл при маленьком .. И что ? Не знаю...
Женя, между строчек тут никто ничего не писал, речь о другом
Лана, пока
;)
Здравствуйте люди добрые!
Помогите пожалуйста написать скрипт для МТ4 чтобы он сформировал файл TXT с такими данными:
Дата (дд.мм.гггг)
День недели
время открытия бара
закрытия
бара
Цена Закрытия Бара
открытия
бара
Максимальная Цена за день (MODE_HIGH)
Минимальная Цена за день (MODE_LOW)
спред в пунктах (MODE_SPREAD)
Уровень заморозки ордеров в пунктах (MODE_FREEZELEVEL)
Минимально допу стимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах (MODE_STOPLEVEL)
за период с 1990 по сегодняшний день. 4-х часовой тайм фрейм
Если можно отправьте мне на почту bahtbank@mail.ru
или напишите в форуме
Здравствуйте люди добрые!
Помогите пожалуйста написать скрипт для МТ4 чтобы он сформировал файл TXT с такими данными:
Дата (дд.мм.гггг)
День недели
время открытия бара
закрытия
бара
Цена Закрытия Бара
открытия
бара
Максимальная Цена за день (MODE_HIGH)
Минимальная Цена за день (MODE_LOW)
спред в пунктах (MODE_SPREAD)
Уровень заморозки ордеров в пунктах (MODE_FREEZELEVEL)
Минимально допу стимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах (MODE_STOPLEVEL)
за период с 1990 по сегодняшний день. 4-х часовой тайм фрейм
Если можно отправьте мне на почту bahtbank@mail.ru
или напишите в форуме
Банкиры обнаглели )) Хотят чтобы на них бесплатно работали )))
Банкиры обнаглели )) Хотят чтобы на них бесплатно работали )))
Ну дык, он главный спец, человек занятый, а вы программеры тут балаболите, от безделья дурью маетесь.)))
Ну дык, он главный спец, человек занятый, а вы программеры тут балаболите, от безделья дурью маетесь.)))
Банкиры обнаглели )) Хотят чтобы на них бесплатно работали )))
Банки разные бывают. Вдруг он из банка пуповинной крови)