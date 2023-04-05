От теории к практике - страница 869

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Andrei:
а если открыть в разные стороны, то цена зависнет на месте?)

ага, на некоторое время, если всего 2 ордера и других нет ни по одной паре

демо/реал - пофиг

обрати внимание - где она будет больше всего висеть

кста,

ход твоих мыслей мне нравится, верным путем идете, Товарищ!

 
Renat Akhtyamov:

ага, на некоторое время, если всего 2 ордера и других нет ни по одной паре

демо/реал - пофиг

обрати внимание - где она будет больше всего висеть

кста,

ход твоих мыслей мне нравится, верным путем идете, Товарищ!


Равнозначные лоты?

 
Evgeniy Chumakov:


Равнозначные лоты?

лок
 

Ну открылся я в разные стороны. Сколько в плюсе = столько и в минусе плюс ещё два спреда, две комисии и два свопа..    И как теперь заработать?

Я ход мысли не понимаю.


Баян )) Открыл при большом спреде , закрыл при маленьком  ..  И что ? Не знаю...

 
Evgeniy Chumakov:

Ну открылся я в разные стороны. Сколько в плюсе = столько и в минусе плюс ещё два спреда, две комисии и два свопа..    И как теперь заработать?

Я ход мысли не понимаю.


Баян )) Открыл при большом спреде , закрыл при маленьком  ..  И что ? Не знаю...

Женя, между строчек тут никто ничего не писал, речь о другом

Лана, пока

;)

 

Здравствуйте люди добрые!

Помогите пожалуйста написать скрипт для МТ4 чтобы он сформировал файл TXT с такими данными:

Дата (дд.мм.гггг)

День недели

время открытия бара

 время
закрытия
бара

Цена Закрытия Бара

 Цена
открытия
бара

Максимальная Цена за день (MODE_HIGH)

Минимальная Цена за день (MODE_LOW)

 спред в пунктах (MODE_SPREAD)

Уровень заморозки ордеров в пунктах (MODE_FREEZELEVEL)

Минимально допу стимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах (MODE_STOPLEVEL)

 


за период с 1990 по сегодняшний день. 4-х часовой тайм фрейм

Если можно отправьте мне на почту bahtbank@mail.ru

или напишите в форуме

 
Бахтиер Расулов:

Здравствуйте люди добрые!

Помогите пожалуйста написать скрипт для МТ4 чтобы он сформировал файл TXT с такими данными:

Дата (дд.мм.гггг)

День недели

время открытия бара

 время
закрытия
бара

Цена Закрытия Бара

 Цена
открытия
бара

Максимальная Цена за день (MODE_HIGH)

Минимальная Цена за день (MODE_LOW)

 спред в пунктах (MODE_SPREAD)

Уровень заморозки ордеров в пунктах (MODE_FREEZELEVEL)

Минимально допу стимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах (MODE_STOPLEVEL)

 


за период с 1990 по сегодняшний день. 4-х часовой тайм фрейм

Если можно отправьте мне на почту bahtbank@mail.ru

или напишите в форуме




Банкиры обнаглели )) Хотят чтобы на них бесплатно работали )))

 
Evgeniy Chumakov:




Банкиры обнаглели )) Хотят чтобы на них бесплатно работали )))

Ну дык, он главный спец, человек занятый, а вы программеры тут балаболите, от безделья дурью маетесь.)))

 
khorosh:

Ну дык, он главный спец, человек занятый, а вы программеры тут балаболите, от безделья дурью маетесь.)))

ну да..зашёл в ветку ЧЕЛОВЕК ИЗ БАНКА и теперь думай что такое спред на 4-х часовом таймфрейме.
 
Evgeniy Chumakov:




Банкиры обнаглели )) Хотят чтобы на них бесплатно работали )))

Банки разные бывают. Вдруг он из банка пуповинной крови)

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