От теории к практике - страница 1429
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да ладно
есть экономический календарь и уже встроен в МТ5
надо просто порыть в код базе или заказать на фрилансе
рою, но не нахожу
рою, но не нахожу
если нужен просто новостной индикатор, то его не надо искать
просто отобразите
почитайте описание МТ5, есть он там
да ладно
для решения этой задачи есть экономический календарь и уже встроен в МТ5
надо просто порыть в код базе или заказать на фрилансе
Уровень здешних умельцев слабоват для такой работы.
Взаимосвязь данных это ключ.
А это трудоемкий процесс. Не под силу даже малому коллективу.
Готовые данные с ленты это ничто.
Важны другие факторы которые не публикуются в новостной ленте МТ5.
Уровень здешних умельцев слабоват для такой работы.
Взаимосвязь данных это ключ.
А это трудоемкий процесс. Не под силу даже малому коллективу.
Готовые данные это ничто.
Важны другие факторы которые не публикуются в новостной ленте МТ5.
Нуууу
Вы недооцениваете работу программистов, явно
Нуууу
Вы недооцениваете работу программистов, явно
Программист это винтик в сложной системе.
Винтик должен быть надежным, что бы на разрушилась система.Винтик не может быть истиной последней инстанции.
Программист это винтик в сложной системе.
Винтик должен быть надежным, что бы на разрушилась система.Винтик не может быть истиной последней инстанции.
тогда самому писать прогу
Конечно лучше написАть самому, чем просить кого то.
Но....
не у всех есть способность овладеть приемами программирования
А если нет способности к программированию, скорее всего могут быть затуплены и другие качества. Например анализ событий.
Конечно лучше написАть самому, чем просить кого то.
Но....
не у всех есть способность овладеть приемами программирования
А если нет способности к программированию, скорее всего могут быть затуплены и другие качества. Например анализ событий.
бывает что есть способности к программированию
Но...
все равно "затуплены и другие качества"
;)
бывает что есть способности к программированию
Но...
все равно "затуплены и другие качества"
;)
Это и есть настоящий программист.
Это и есть настоящий программист.
итак, вывод (с Ваших слов):
не дано торговать на финансовых рынках либо программистам, либо не программистам
;)