От теории к практике - страница 1429

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Renat Akhtyamov:

да ладно

есть экономический календарь и уже встроен в МТ5

надо просто порыть в код базе или заказать на фрилансе

рою, но не нахожу

 
Vladimir Kononenko:

рою, но не нахожу

если нужен просто новостной индикатор, то его не надо искать

просто отобразите

почитайте описание МТ5, есть он там

 
Renat Akhtyamov:

да ладно

для решения этой задачи есть экономический календарь и уже встроен в МТ5

надо просто порыть в код базе или заказать на фрилансе

Уровень здешних умельцев слабоват для такой работы.

Взаимосвязь данных это ключ.

А это трудоемкий процесс. Не под силу даже малому коллективу.

Готовые данные с ленты это ничто.

Важны другие факторы которые не публикуются в новостной ленте МТ5.

 
Uladzimir Izerski:

Уровень здешних умельцев слабоват для такой работы.

Взаимосвязь данных это ключ.

А это трудоемкий процесс. Не под силу даже малому коллективу.

Готовые данные это ничто.

Важны другие факторы которые не публикуются в новостной ленте МТ5.

Нуууу

Вы недооцениваете работу программистов, явно

 
Renat Akhtyamov:

Нуууу

Вы недооцениваете работу программистов, явно

Программист это винтик в сложной системе.

Винтик должен быть надежным, что бы на разрушилась система.

Винтик не может быть истиной последней инстанции.
 
Uladzimir Izerski:

Программист это винтик в сложной системе.

Винтик должен быть надежным, что бы на разрушилась система.

Винтик не может быть истиной последней инстанции.
тогда самому писать прогу
 
Renat Akhtyamov:
тогда самому писать прогу

Конечно лучше написАть самому, чем просить кого то.

Но....

не у всех есть способность овладеть приемами программирования

А если нет способности к программированию, скорее всего могут быть затуплены и другие качества. Например анализ событий. 

 
Uladzimir Izerski:

Конечно лучше написАть самому, чем просить кого то.

Но....

не у всех есть способность овладеть приемами программирования

А если нет способности к программированию, скорее всего могут быть затуплены и другие качества. Например анализ событий. 

бывает что есть способности к программированию

Но...

все равно "затуплены и другие качества"

;)

 
Renat Akhtyamov:

бывает что есть способности к программированию

Но...

все равно "затуплены и другие качества"

;)

Это и есть настоящий программист.

 
Uladzimir Izerski:

Это и есть настоящий программист.

итак, вывод (с Ваших слов):

не дано торговать на финансовых рынках либо программистам, либо не программистам

;)

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