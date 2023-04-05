От теории к практике - страница 874

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Renat Akhtyamov:

не поверишь, но как только я слышу слово средне... то меня сразу кидает в ужас

такую формулу на форе применять нельзя

Но я же применяю...и успешно. А что значит средне? 
 
Martin Cheguevara:
Но я же применяю...и успешно. А что значит средне? 

коэффициент считаешь, среднеквадратичное надо - усреднение имеем, дас ист бэд математик функцион ;)

 
Martin Cheguevara:
Да не..какое тут усреднение..)) коэффициент вариации это относительный показатель а не абсолютный. Он считается в %.
Кстати ещё я использую случайность.да именно!))
Почти идеальное соотношение движений на buy и sell даёт возможность вовремя реагировать на выбросы с одной или с другой стороны:)

дык там 50 на 50 = 1 ;)

там и считать то нечо, без формул понятно

 
Renat Akhtyamov:
дык там 50 на 50 = 1 ;)
48-48->0 
2% - выбросы => 48/50 => выброс например на селл. Или наоборот а так как 
При n-> bar-1 соотношение buy-sell->0 имеем независимость от периода расчета;)
 
Renat Akhtyamov:

дык там 50 на 50 = 1 ;)

там и считать то нечо, без формул понятно

Ну ладно у Тебя свои расчеты у Меня свои) не сошлись так не сошлись) ничего страшного) 
Главное у Тебя твоя теория работает а у меня своя:) значит мы в любом случае правы по своему не так ли коллега?)
Приятно общаться с человеком который тоже делает деньги - сразу чувствуется спокойствие в доводах что не может не радовать)
 
А никто не делал индикатор, который бы считал приращения с разбивкой по дням и сессиям? 
 
Roman Kutemov:
А никто не делал индикатор, который бы считал приращения с разбивкой по дням и сессиям? 
По сессиям делал а какой смысл? Даже если и знать точно где будет проходить выброс, все равно же не узнаешь куда.)
 
Martin Cheguevara:
По сессиям делал а какой смысл? Даже если и знать точно где будет проходить выброс, все равно же не узнаешь куда.)
Я только начал изучать эту тему. Пока не знаю ответа. 
Можно поюзать индикатор? 
 
Roman Kutemov:
Я только начал изучать эту тему. Пока не знаю ответа. 
Можно поюзать индикатор? 
Надо порыться в своем барахле)
 
Roman Kutemov:
Я только начал изучать эту тему. Пока не знаю ответа. 
Можно поюзать индикатор? 

Я помню очень давно делал вот что:

тут тебе и новости из интернета тянутся и анализируются в зависимости от важности (пунктирные линии)

и торговые сессии показываются (график объемов делится по цветам - сессиям)

Я взял за основу индикатор iSession-A небезызвестного Игоря Кима и прикрутил туда данные по новостям из инета + анализ объемов + исправил некоторые ошибки.

А вместо графика приращений - тиковые объемы. Кстати лучше приращений работают.

но так просто я его конечно не даю.

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