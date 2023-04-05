От теории к практике - страница 874
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не поверишь, но как только я слышу слово средне... то меня сразу кидает в ужас
такую формулу на форе применять нельзя
Но я же применяю...и успешно. А что значит средне?
коэффициент считаешь, среднеквадратичное надо - усреднение имеем, дас ист бэд математик функцион ;)
Да не..какое тут усреднение..)) коэффициент вариации это относительный показатель а не абсолютный. Он считается в %.
дык там 50 на 50 = 1 ;)
там и считать то нечо, без формул понятно
дык там 50 на 50 = 1 ;)
дык там 50 на 50 = 1 ;)
там и считать то нечо, без формул понятно
А никто не делал индикатор, который бы считал приращения с разбивкой по дням и сессиям?
По сессиям делал а какой смысл? Даже если и знать точно где будет проходить выброс, все равно же не узнаешь куда.)
Я только начал изучать эту тему. Пока не знаю ответа.
Я только начал изучать эту тему. Пока не знаю ответа.
Я помню очень давно делал вот что:
тут тебе и новости из интернета тянутся и анализируются в зависимости от важности (пунктирные линии)
и торговые сессии показываются (график объемов делится по цветам - сессиям)
Я взял за основу индикатор iSession-A небезызвестного Игоря Кима и прикрутил туда данные по новостям из инета + анализ объемов + исправил некоторые ошибки.
А вместо графика приращений - тиковые объемы. Кстати лучше приращений работают.
но так просто я его конечно не даю.