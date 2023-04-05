От теории к практике - страница 872

Новый комментарий
 
Martin Cheguevara:

если твоя система работает лучше когда только тренд или флэт - она не работает и не будет работать априори. вероятность будет менее 50% изначально, а увеличивать ее Тебе придется только за счет рисков.

да не

просто испытывал её в сжатых рамках с шагом в 1 пункт и с лотом 0.2 при депо в 50 баксов... )))

ну если шаг 10 или 100, то будет очень даже ничошно

 
Renat Akhtyamov:

одним ордером тоже можно

я так не делал, но в принципе можно..., с виртуальным вторым скорее всего

ну..нет он реальный...тут не ордер важен а система по которой он открывается. у меня работает один ордер он то открывается то закрывается. но если посмотреть на картину в целом от начала торговой сессии до получения прибыли то получается система работающая и на тренд и на флэт одновременно. 

 
Renat Akhtyamov:

да не

просто испытывал её в сжатых рамках с шагом в 1 пункт и с лотом 0.2 при депо в 50 баксов... )))

ну если шаг 10 или 100, то будет очень даже ничошно

Меня сейчас вот что волнует... есть теорема Байеса.

возьмем например МА.

возьмем сигнал МА для [i-1] и Close[i] проверим соответствие прогноза с результатом. 

то есть по самой теореме Байеса посмотреть насколько оправдан прогноз по МА например такой -  "Если МА растет то и цена должна расти"

конечно мы ж понимаем что чаще всего будет 50 на 50 НО. взять 194 МА от периода 6 до периода 200 посмотреть степень предсказуемости на ТФ М1 и вывести какие Ма на текущий момент времени дают лучшую предсказательную способность. И если идет "каскад" то есть несколько подряд оптимальных для прогноза то попробовать поторговать. 

Как думаешь это я так в качестве проверки теоремы Байеса действительно ли она оправдывает себя или нет..

 
Renat Akhtyamov:

да не

просто испытывал её в сжатых рамках с шагом в 1 пункт и с лотом 0.2 при депо в 50 баксов... )))

ну если шаг 10 или 100, то будет очень даже ничошно

Смотри что еще прикольное я в своей стратегии заметил:

видишь просадки отмеченные красным цветом?

Так вот  у меня есть хитрый коэффициент по которому регулируется соотношение (прибыль/убытки) 

его суть при минимальных убытках минимизировать нахождения ордера на рынке.

выяснилось что время нахождения ордера на рынке прямопропорционально влияет на убытки и степень рисков.

а это значит что цена в большинстве своем является случайностью, так как случайный процесс зависит только от времени.Верно?

 
Martin Cheguevara:

Смотри что еще прикольное я в своей стратегии заметил:

видишь просадки отмеченные красным цветом?

Так вот  у меня есть хитрый коэффициент по которому регулируется соотношение (прибыль/убытки) 

его суть при минимальных убытках минимизировать нахождения ордера на рынке.

выяснилось что время нахождения ордера на рынке прямопропорционально влияет на убытки и степень рисков.

а это значит что цена в большинстве своем является случайностью, так как случайный процесс зависит только от времени.Верно?

цена случайна для трейдера со своим рыночным достаточно рискованным ордером не более 8 минут

при меньшем риске, возможно что цена случайна всегда

 
Martin Cheguevara:

Меня сейчас вот что волнует... есть теорема Байеса.

возьмем например МА.

возьмем сигнал МА для [i-1] и Close[i] проверим соответствие прогноза с результатом. 

то есть по самой теореме Байеса посмотреть насколько оправдан прогноз по МА например такой -  "Если МА растет то и цена должна расти"

конечно мы ж понимаем что чаще всего будет 50 на 50 НО. взять 194 МА от периода 6 до периода 200 посмотреть степень предсказуемости на ТФ М1 и вывести какие Ма на текущий момент времени дают лучшую предсказательную способность. И если идет "каскад" то есть несколько подряд оптимальных для прогноза то попробовать поторговать. 

Как думаешь это я так в качестве проверки теоремы Байеса действительно ли она оправдывает себя или нет..

МА - это станок для печатания спреда, лучший помощник котировщика, но не трейдера
 
Renat Akhtyamov:

тоже когда то такие же портянки кода писал...

но как то осенило - человек не может сделать адаптивный котир таким уж замысловатым и стал искать элементарный расчет

в одной из 2-х статей выше рассматривается подход маркетов к расшифровке движения цены от одного уровня к другому (либо наоборот шифровка), но это слишком мудрёно

проще всё, имею ввиду расшифровку искусственно вводимой котировщиком псевдо-волотильности

кстати, если снять эту фикцию сразу, то получится безоткат, то есть линейный тренд

в другой статье речь о том, как котируется треугольник, поэтому торговать более одной его стороны крайне не советую, хлопотно

Я помню своего робота в .. 15000 строк кода писал я его больше трех месяцев представляешь как я загонялся XD

 
Renat Akhtyamov:
МА - это станок для печатания спреда, лучший помощник котировщика, но не трейдера

нет нет Ты не так меня понял, по теореме Байеса есть "априорная" есть "апостериорная" вероятность и суть в том что его формуле дается связь между одним и другим. так вот, я именно эту связь хотел проверить на МА авось что-то выйдет?) Хорошо не МА так у меня есть модель флэт-тренд .. да вообще к этому механизму можно будет прикрутить все что душе угодно.)

Главное будет работать связь "прошлое-настоящее-будущее" и самое главное даваться адекватная вероятность оценки реального положения дел на основе этого.
 
Martin Cheguevara:

нет нет Ты не так меня понял, по теореме Байеса есть "априорная" есть "апостериорная" вероятность и суть в том что его формуле дается связь между одним и другим. так вот, я именно эту связь хотел проверить на МА авось что-то выйдет?) Хорошо не МА так у меня есть модель флэт-тренд .. да вообще к этому механизму можно будет прикрутить все что душе угодно.)

Главное будет работать связь "прошлое-настоящее-будущее" и самое главное даваться адекватная вероятность оценки реального положения дел на основе этого.

ну да, только не МА

вообще то если найдена такая связь, то зачем еще мучать комп?

торгуй - не хочу ;)

 связь такая есть, но у неё опять же два варианта - вверх или вниз, просто вероятность прогноза увеличивается
 
Renat Akhtyamov:

ну да, только не МА

вообще то если найдена такая связь, то зачем еще мучать комп?

торгуй - не хочу ;)

ахах коварный))

да я тоже так думаю но суть то в том что правильная оценка такой связи должна давать 50 на 50 в большинстве своем. верно? кстати ты проверял свою теорию по поводу ордера и 8 минут?

почему я спрашиваю, потому что у меня статистический анализ выдал что чем выше ТФ тем случайнее цена в рамках движений на этом ТФ.

просто я понимаю что так оно и есть . НО разброс случайного движения на DAY составляет например на EURUSD около 2000 пунктов при том что на М1 около 25-50 пунктов. соответственно единица времени за который происходит случайный процесс на DAY гораздо больше. интересно как по-Твоему этим можно воспользоваться?
1...865866867868869870871872873874875876877878879...1981
Новый комментарий