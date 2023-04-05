От теории к практике - страница 875

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Скоро Новый Год!!! А чё за Новый Год без подарков? Не, без подарков нельзя - неинтересно.

Прикладываю тестовый Грааль, который я напрямую использую в своей ТС. Кому интересно - изучайте.

Обратите внимание на нижний график - как меняется дисперсия (волатильность) рынка в течение дня.

Нижнему графику я обязан Колдуну, верхнему - Асауленко. Так что, ребята - на этом форуме все-таки имеет смысл находится, здесь есть умные люди, которые могут подсказать даже против своей воли :)))

Скользящее окно = 8 часов, для себя можете поставить больше или меньше.

Но, именно принцип работы - в скользящем временном окне, расчет дисперсии, эксцесса и асимметрии распределения вероятностей ретурнов и т.д.,  у меня в ТС строго выдерживается.

Понимаю, что надо бы стэйт приложить - но, это только после НГ. Ну, так получается - не успеваю, к сожалению.

Всем - удачи!!!

P.S. Распаковать надо в каталог  C:\Forex. Для просмотра и работы установите VisSim.

Файлы:
Forex.zip  359 kb
[Удален]  
Alexander_K2:

Скоро Новый Год!!! А чё за Новый Год без подарков? Не, без подарков нельзя - неинтересно.

Прикладываю тестовый Грааль, который я напрямую использую в своей ТС. Кому интересно - изучайте.

Обратите внимание на нижний график - как меняется дисперсия (волатильность) рынка в течение дня.

Нижнему графику я обязан Колдуну, верхнему - Асауленко. Так что, ребята - на этом форуме все-таки имеет смысл находится, здесь есть умные люди, которые могут подсказать даже против своей воли :)))

Скользящее окно = 8 часов, для себя можете поставить больше или меньше.

Но, именно принцип работы - в скользящем временном окне, расчет дисперсии, эксцесса и асимметрии распределения вероятностей ретурнов и т.д.,  у меня в ТС строго выдерживается.

Понимаю, что надо бы стэйт приложить - но, это только после НГ. Ну, так получается - не успеваю, к сожалению.

Всем - удачи!!!

P.S. Распаковать надо в каталог  C:\Forex. Для просмотра и работы установите VisSim.

истосковались мы по граалю, Александр!

вот похожая система на вашу, может будет полезной. С херстом и фишером

https://www.financial-hacker.com/build-better-strategies-part-2-model-based-systems/#more-318

2. Mean reversion

Build Better Strategies! Part 2: Model-Based Systems
Build Better Strategies! Part 2: Model-Based Systems
  • 2015.12.25
  • jcl
  • www.financial-hacker.com
Trading systems come in two flavors: model-based and data-mining. This article deals with model based strategies. Even when the basic algorithms are not complex, properly developing them has its difficulties and pitfalls (otherwise anyone would be doing it). A significant market inefficiency gives a system only a relatively small edge. Any...
 
Maxim Dmitrievsky:

истосковались мы по граалю, Александр!

вот похожая система на вашу, может будет полезной. С херстом и фишером

https://www.financial-hacker.com/build-better-strategies-part-2-model-based-systems/#more-318

2. Mean reversion

Thanks, Макс!

Стэйт я покажу только после НГ - сам понимаешь: работа, заботы... Но, Грааль есть - однозначно. Он кроется в соответствии реального ВР и Laplace motion для ретурнов. Надо только уметь выделять нужные участки ВР для работы и все.

На Laplace motion зарабатывать можно и никто меня не переубедит в обратном.

 

Если кто не знает, еще раз представлюсь.

Я - квантовый физик, защитивший с отличием диплом "Численное моделирование стохастической динамики электронных переходов".

Всем моим словам можно доверять, ребята.

Зачем я это говорю? Просто - не уверен, что мы встретимся в будущем году.

Читайте эту тему, сомневайтесь, высказывайте свои мысли - но, не забывайте.

Всем - удачи и счастья!

Ваш
кот Шредингера.

 
Alexander_K2:

Thanks, Макс!

Стэйт я покажу только после НГ - сам понимаешь: работа, заботы... Но, Грааль есть - однозначно. Он кроется в соответствии реального ВР и Laplace motion для ретурнов. Надо только уметь выделять нужные участки ВР для работы и все.

На Laplace motion зарабатывать можно и никто меня не переубедит в обратном.

Laplace motion и Демозит - два друга, которые выдают соответствующий профит

С наступающим!

 
Renat Akhtyamov:

Laplace motion и Демозит - два друга, которые выдают соответствующий профит

С наступающим!

Этот Демозит?

 
Alexander_K2:

Я - квантовый физик, защитивший с отличием диплом "Численное моделирование стохастической динамики электронных переходов".

Всем моим словам можно доверять, ребята.

доверять мы начнем не Вашим словам про красный диплом, а фотографии с красной икрой, говорю Вам как защитивший диплом с отличием "Системы защиты информации и средства их обработки",

образец фото прилагаю:



Всех с наступающим!

 

ОК, Игорь. Да будет так!

PS. Надо людей растормошить, а то все какие-то грустные....

 
Alexander_K2:

Если кто не знает, еще раз представлюсь.

Я - квантовый физик, защитивший с отличием диплом "Численное моделирование стохастической динамики электронных переходов".

Всем моим словам можно доверять, ребята.

Зачем я это говорю? Просто - не уверен, что мы встретимся в будущем году.

Читайте эту тему, сомневайтесь, высказывайте свои мысли - но, не забывайте.

Всем - удачи и счастья!

Ваш
кот Шредингера.

За защиту пятак или диплом с отличием?

 
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