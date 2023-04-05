От теории к практике - страница 873

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Martin Cheguevara:

ахах коварный))

да я тоже так думаю но суть то в том что правильная оценка такой связи должна давать 50 на в большинстве своем. верно? кстати ты проверял свою теорию по поводу ордера и 8 минут?

я с этого начинал

на М1 отчетливо наблюдаются движения за это время, как грится от и до, и ... затем флет

только не считай свечки, смотри на время

никакой индюк тебе не поможет, пока не начнешь видеть прямо на графике - что происходит и почему

 
Renat Akhtyamov:

я с этого начинал

на М1 отчетливо наблюдаются движения за это время, как грится от и до, и ... затем флет

только не считай свечки, смотри на время

никакой индюк тебе не поможет, пока не начнешь видеть прямо на графике - что происходит и почему

у меня очень интенсивный стаж пять лет  я примерно в таком же режиме в котором Аlexander_K тужился последние две недели, мучался около пяти лет только Я еще программировал сразу на двух языках и создавал свои целые терминалы -  аналоги MT4 на java и роботов с индикаторами на mql.  

у меня ковааааарный вопросик:)

Ты действительно думаешь что на графике можно понять "почему" происходит то или иное движение??=)

 
Martin Cheguevara:

у меня очень интенсивный стаж пять лет  я примерно в таком же режиме в котором Аlexander_K тужился последние две недели, мучался около пяти лет. 

у меня ковааааарный вопросик:)

Ты действительно думаешь что на графике можно понять "почему" происходит то или иное движение??=)

график - это уже индикатор истории торгов

что то же заставляет двигаться цену

в основном - завышенный, максимально близкий к цене неумеренный риск

вот как бы с этой точки зрения

простейшее описание, эквивалентная формула приращения цены: delta_price=sellVolume-buyVolume

смотрим - где счас USDCAD и смотрим сюда:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

sterva, 2018.12.20 20:46

С канадцем меня только одно смущает. 

Я переверула его, но.......упс


вобщем - ничего нового, но проигрывает как всегда большинство

;)

а вот как такое на чарте увидеть - это уже совсем другая история, правда чуток повыше, да и не чуток тоже, да и не раз в этой ветке и не только, я уже об этом заикнулся...
 
Renat Akhtyamov:

график - это уже индикатор истории торгов

что то же заставляет двигаться цену

в основном - завышенный, максимально близкий к цене неумеренный риск

вот как бы с этой точки зрения

простейшее описание, эквивалентная формула приращения цены: delta_price=sellVolume-buyVolume

смотрим - где счас USDCAD и смотрим сюда:

вобщем - ничего нового, но проигрывает как всегда большинство

;)

а вот как такое на чарте увидеть - это уже совсем другая история, правда чуток повыше, да и не чуток тоже, да и не раз в этой ветке и не только, я уже об этом заикнулся...
Ооо! Как же помню помню эти графики их ещё выкладывали в ветке где решали случайна цена или нет)
Вопросик кстати сразу - что это за графики:
1) На основе чего (если взять только принцип) они построены?
2) Относительно какого периода оцениваются данные характеристики?
3) почему эти графики настолько доступны большинству трейдеров  (если доступны)
Ничего личного- просто как профессионал к профессионалу.
 
А на счёт проигрышей да , Ты прав на рынке есть какой-то закон стабилизации или как его называют теорией эффективного рынка(несостоявшаяся так как согласно этой теории цена должна идти прямой горизонтальной линией а потом гепом перескакивать на разные уровни) рынок как бы закрывает "бреши" - там где дал немного подзаработать) исключением является политический фон. 
Я по своей модели тренд-флет заметил если на моей модели есть явные участки где можно было заработать - цену туда буквально "тянет". И чем ближе она к этому участку тем хаотичнее себя ведёт.
 
Martin Cheguevara:
Ооо! Как же помню помню эти графики их ещё выкладывали в ветке где решали случайна цена или нет)
Вопросик кстати сразу - что это за графики:
1) На основе чего (если взять только принцип) они построены?
2) Относительно какого периода оцениваются данные характеристики?
3) почему эти графики настолько доступны большинству трейдеров  (если доступны)
Ничего личного- просто как профессионал к профессионалу.

да тут вопросы то на голой логике найдут свои ответы, кроме 3-го

3) потому что купить на хаях, это перспективно, но до тех пор, пока у продавцов не сольются депозиты, а дальше будут и те, кто неудачно купил

 
Martin Cheguevara:

Я по своей модели тренд-флет заметил если на моей модели есть явняк участки где можно было заработать цену туда "тянет". И чем ближе она к этому участку тем хаоиичнее себя ведёт.

естественно

лет 6 как я заметил такое, но формула - вот орешек так орешек

 
Renat Akhtyamov:

да тут вопросы то на голой логике найдут свои ответы, кроме 3-го

3) потому что купить на хаях, это перспективно, но до тех пор, пока у продавцов не сольются депозиты, а дальше будут и те, кто неудачно купил

Но тогда же есть высокий риск слиться на многоуровневом рыночном шуме... Из за борьбы условных "покупателей" и "продавцов".
 
Martin Cheguevara:
Но тогда же есть высокий риск слиться на многоуровневом рыночном шуме... Из за борьбы условных "покупателей" и "продавцов".

в такой пропорции борьба уже неактуальна и цена прЁт однозначно против продавцов:


 
Renat Akhtyamov:

в такой пропорции борьба уже неактуальна и цена прЁт однозначно против продавцов:


Вряд ли...цена в большинстве если нет предпосылок крупных не будет долго так идти...
Я не к тому что будет разворот я к тому что будет стабилизация. А это может быть что угодно.:(
 
Martin Cheguevara:
Да она есть и очень простая называется коэффициент вариации.)
Почитай про него советую. Мне этот коэффициент просто медвежью услугу оказал.
Этот коэффициент не показывает участки он показывает "крайние" состояния рыночной цены - абсолютный флет и полный хаос.и как Ты думаешь что между этими состояниями общего ?) Верно! Выбросы)

не поверишь, но как только я слышу слово средне... то меня сразу кидает в ужас

такую формулу на форе применять нельзя, т.к. обычно усреднение любого рода ведет к тому, что уже поздно покупать или продавать, убыток будет

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