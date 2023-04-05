От теории к практике - страница 873
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ахах коварный))
да я тоже так думаю но суть то в том что правильная оценка такой связи должна давать 50 на в большинстве своем. верно? кстати ты проверял свою теорию по поводу ордера и 8 минут?
я с этого начинал
на М1 отчетливо наблюдаются движения за это время, как грится от и до, и ... затем флет
только не считай свечки, смотри на время
никакой индюк тебе не поможет, пока не начнешь видеть прямо на графике - что происходит и почему
я с этого начинал
на М1 отчетливо наблюдаются движения за это время, как грится от и до, и ... затем флет
только не считай свечки, смотри на время
никакой индюк тебе не поможет, пока не начнешь видеть прямо на графике - что происходит и почему
у меня очень интенсивный стаж пять лет я примерно в таком же режиме в котором Аlexander_K тужился последние две недели, мучался около пяти лет только Я еще программировал сразу на двух языках и создавал свои целые терминалы - аналоги MT4 на java и роботов с индикаторами на mql.
у меня ковааааарный вопросик:)
Ты действительно думаешь что на графике можно понять "почему" происходит то или иное движение??=)
у меня очень интенсивный стаж пять лет я примерно в таком же режиме в котором Аlexander_K тужился последние две недели, мучался около пяти лет.
у меня ковааааарный вопросик:)
Ты действительно думаешь что на графике можно понять "почему" происходит то или иное движение??=)
график - это уже индикатор истории торгов
что то же заставляет двигаться цену
в основном - завышенный, максимально близкий к цене неумеренный риск
вот как бы с этой точки зрения
простейшее описание, эквивалентная формула приращения цены: delta_price=sellVolume-buyVolume
смотрим - где счас USDCAD и смотрим сюда:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
sterva, 2018.12.20 20:46
С канадцем меня только одно смущает.
Я переверула его, но.......
вобщем - ничего нового, но проигрывает как всегда большинство
;)
график - это уже индикатор истории торгов
что то же заставляет двигаться цену
в основном - завышенный, максимально близкий к цене неумеренный риск
вот как бы с этой точки зрения
простейшее описание, эквивалентная формула приращения цены: delta_price=sellVolume-buyVolume
смотрим - где счас USDCAD и смотрим сюда:
вобщем - ничего нового, но проигрывает как всегда большинство
;)
Ооо! Как же помню помню эти графики их ещё выкладывали в ветке где решали случайна цена или нет)
да тут вопросы то на голой логике найдут свои ответы, кроме 3-го
3) потому что купить на хаях, это перспективно, но до тех пор, пока у продавцов не сольются депозиты, а дальше будут и те, кто неудачно купил
естественно
лет 6 как я заметил такое, но формула - вот орешек так орешек
да тут вопросы то на голой логике найдут свои ответы, кроме 3-го
3) потому что купить на хаях, это перспективно, но до тех пор, пока у продавцов не сольются депозиты, а дальше будут и те, кто неудачно купил
Но тогда же есть высокий риск слиться на многоуровневом рыночном шуме... Из за борьбы условных "покупателей" и "продавцов".
в такой пропорции борьба уже неактуальна и цена прЁт однозначно против продавцов:
в такой пропорции борьба уже неактуальна и цена прЁт однозначно против продавцов:
Да она есть и очень простая называется коэффициент вариации.)
не поверишь, но как только я слышу слово средне... то меня сразу кидает в ужас
такую формулу на форе применять нельзя, т.к. обычно усреднение любого рода ведет к тому, что уже поздно покупать или продавать, убыток будет